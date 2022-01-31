Скоростной спуск на коньках
Red Bull Ice Cross – итоги чемпионата по самому быстрому спорту на коньках
В Ленинградской области состоялся Чемпионат по скоростному спуску на коньках, в котором наши соотечественники завоевали пять из девяти возможных наград.
© Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool
29 января на всесезонном курорте «Игора» в Ленинградской области состоялось грандиозное спортивное событие – чемпионат мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross 2022. Топовые спортсмены из разных стран мира в мужском, женском и юниорском зачётах сразились в борьбе за золотые награды и звание лучшего райдера планеты.Спортсмены состязались в скорости и умении быстрее соперников проходить витиеватую ледяную 330-метровую трассу со сложными трамплинами, волнами, ступенями и другими препятствиями. Важное нововведение 2022 года — компания Winline стала генеральным партнёром мероприятия. Дополнил горячую атмосферу чемпионата Winline lounge — место, откуда открывался лучший вид на трассу.
С наступлением темноты и под свет софитов, состоялся долгожданный старт этапа Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках – Red Bull Ice Cross, в котором были определены победители. Лучшим среди мужчин оказался швейцарец Джим де Паоли. Лучшей среди женщин стала француженка Амандин Кондрое. Сильнейшим среди спортсменов, не достигших 21-летнего возраста, оказался юниор из Франции Лео Келекис.
Де Паоли обходит Мурлычкина в решающей гонке
Накалу страстей, который царил в мужских соревнованиях в «Игора», могут позавидовать многие голливудские боевики. Показавший лучшее время в квалификации, двукратный чемпион мира среди юниоров финн Мирко Лахти, не сумел оказать сопротивление Джиму де Паоли и Дмитрию Мурлычкину, завершив своё выступление на стадии полуфинала. Лахти уверенно начал гонку и шёл вторым, однако Мурлычкин совершил один из самых изящных обгонов уик-энда и добыл путёвку в решающую гонку соревнований.
Для меня этап сложился достаточно удачно. Я был спокоен и не испытывал никаких технических проблем на трассе
Во втором полуфинале драма развернулась уже после старта, когда в пылу борьбы столкнулись вышедшие в лидеры француз Артур Ришале-Шадо и россиянин Данила Александриков. Осечкой оппонентов умело воспользовались бронзовый призёр финала Red Bull Ice Cross 2021 Владислав Иванов и швед Майк Йоханссон, обеспечившие себе выход в главный заезд состязаний.
Таким образом, список участников главного заезда прошлого сезона на трассе в подмосковном парке «Патриот» повторился на 75%. Напомним, тогда успех отпраздновал наш Дмитрий Мурлычкин, который опередил Джима де Паоли и соотечественника Влада Иванова. Однако на сей раз, вместо юниора Лео Келекиса, в финал пробился швед Майк Йоханссон. Со старта забега инициативой завладел швейцарец, Йоханссон дышал ему в спину, а россияне выжидали удобного момента, чтобы атаковать.
Я не толкал Йоханссона
Шанс выйти вперёд предоставился Мурлычкину на экваторе трассы, когда Майк потерял равновесие и Дмитрий за счёт лучшего выбора траектории сумел обойти соперника. Топовый российский райдер бросился догонять де Паоли, однако не успел – спортсмен из Швейцарии пересёк финишную линию первым и отпраздновал победу. Бронзу вновь добыл Владислав Иванов, вырвав её за счёт финального спринта у райдера из Швеции.
«Для меня этап сложился достаточно удачно. Я был спокоен и не испытывал никаких технических проблем на трассе. Конкуренция была достаточно серьезной, тем не менее мне удалось показать достойный результат. Финал был достаточно интересным, но вызвал у меня смешанные чувства. Я не толкал Йоханссона, однако на видео могло показаться, будто бы толчок был. В итоге швед оказался недоволен, и я даже сказал ему, что если судьи пересмотрят результат – я не буду спорить. Однако, рефери разобрались в ситуации и мне достались серебряные награды», – эмоционально подытожил чемпион мира Red Bull Ice Cross 2021 Дмитрий Мурлычкин.
Red Bull Ice Cross Igora 2022. Мужчины
- Джим де Паоли (Швейцария)
- Дмитрий Мурлычкин (РОССИЯ)
- Владислав Иванов (РОССИЯ)
- Майк Йоханссон (Швеция)
Кондрое добыла уверенную победу
Оба полуфинальных заезда в женском зачёте оказались полны острой борьбы до самого финиша. В первой гонке на стадии 1/2 финала лучшей оказалась француженка Амандин Кондрое, опередившая Веру Дуванову. Стоит сказать, что по ходу гонки весомые шансы на выход в финал имела Алина Яковлева, однако в последнем повороте россиянка потеряла равновесие и буквально подарила путёвку в решающую гонку Дувановой. Во втором полуфинале со старта инициативой завладели Виктория Сенотрусова и Татьяна Леушина, которые без труда смогли сохранить лидерство до самого финиша.
Безусловно, хочется быть первой. Но и второе место – это очень достойно
В решающей гонке всё определил стартовый рывок, который выиграла Амандин Кондрое. Как ни пыталась Виктория Сенотрусова догнать француженку, ей это не удалось – победа досталась спортсменке из Франции. А вот обладательницей бронзовых наград стала Вера Дуванова, опередившая в борьбе за третье место Татьяну Леушину.
«В целом, этап прошёл для меня хорошо. Считаю, что конкуренция растёт с каждым годом. В скоростной спуск приходит всё больше быстрых девочек, но и опытные участницы заметно прибавляют в своём уровне. Финальная гонка была сопряжена с волнением, которое местами приводило в ступор. Безусловно, хочется быть первой. Но и второе место – это очень достойно. Поэтому я рада», – рассказала Виктория Сенотрусова.
Red Bull Ice Cross Igora 2022. Женщины
- Амандин Кондрое (Франция)
- Виктория Сенотрусова (РОССИЯ)
- Вера Дуванова (РОССИЯ)
- Татьяна Леушина (РОССИЯ)
Келекис вырвал победу у Ришале-Шадо
Французы продолжают доминировать в юниорском зачёте чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. В прошлом году победителем финала Red Bull Ice Cross 2021 в парке «Патриот» стал Тео Ришале-Шадо, а вице-чемпионом его соотечественник – Лео Келекис. На сей раз Келекис прибыл в Россию с единственной целью – увезти золотые награды домой, не размениваясь на серебро. В то же время, в финальную часть соревнований среди спортсменов, не достигших 21-летнего возраста, пробился родной брат чемпиона мира 2021 года – Артур, с намерением защитить семейный титул. Воспрепятствовать французам в финале попытались двое россиян: бронзовый призёр финала Red Bull Ice Cross 2021 Данила Александриков и дебютант соревнований Владислав Константинов.
Несмотря на большие ожидания, Александриков провалил гонку и довольствовался в ней лишь четвёртым местом, к которому, к слову, прибавил шестой результат во взрослых соревнованиях. А вот победителем юниорской гонки на сей раз стал именно Келекис, опередивший Артура Ришале-Шадо и Владислава Константинова, впервые поднявшегося на подиум соревнований по скоростному спуску на коньках.
Red Bull Ice Cross Igora 2022. Юниоры
- Лео Келекис (Франция)
- Артур Ришале-Шадо (Франция)
- Владислав Константинов (РОССИЯ)
- Данила Александриков (РОССИЯ)