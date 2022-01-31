Red Bull Ice Cross – итоги чемпионата по самому быстрому спорту на коньках

29 января на всесезонном курорте «Игора» в Ленинградской области состоялось грандиозное спортивное событие – чемпионат мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross 2022. Топовые спортсмены из разных стран мира в мужском, женском и юниорском зачётах сразились в борьбе за золотые награды и звание лучшего райдера планеты.Спортсмены состязались в скорости и умении быстрее соперников проходить витиеватую ледяную 330-метровую трассу со сложными трамплинами, волнами, ступенями и другими препятствиями. Важное нововведение 2022 года — компания Winline стала генеральным партнёром мероприятия. Дополнил горячую атмосферу чемпионата Winline lounge — место, откуда открывался лучший вид на трассу.

С наступлением темноты и под свет софитов, состоялся долгожданный старт этапа Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках – Red Bull Ice Cross, в котором были определены победители. Лучшим среди мужчин оказался швейцарец Джим де Паоли. Лучшей среди женщин стала француженка Амандин Кондрое. Сильнейшим среди спортсменов, не достигших 21-летнего возраста, оказался юниор из Франции Лео Келекис.

Де Паоли обходит Мурлычкина в решающей гонке

Де Паоли обходит Мурлычкина в решающей гонке © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Накалу страстей, который царил в мужских соревнованиях в «Игора», могут позавидовать многие голливудские боевики. Показавший лучшее время в квалификации, двукратный чемпион мира среди юниоров финн Мирко Лахти, не сумел оказать сопротивление Джиму де Паоли и Дмитрию Мурлычкину, завершив своё выступление на стадии полуфинала. Лахти уверенно начал гонку и шёл вторым, однако Мурлычкин совершил один из самых изящных обгонов уик-энда и добыл путёвку в решающую гонку соревнований.

Для меня этап сложился достаточно удачно. Я был спокоен и не испытывал никаких технических проблем на трассе Дмитрий Мурлычкин

Во втором полуфинале драма развернулась уже после старта, когда в пылу борьбы столкнулись вышедшие в лидеры француз Артур Ришале-Шадо и россиянин Данила Александриков. Осечкой оппонентов умело воспользовались бронзовый призёр финала Red Bull Ice Cross 2021 Владислав Иванов и швед Майк Йоханссон, обеспечившие себе выход в главный заезд состязаний.

Таким образом, список участников главного заезда прошлого сезона на трассе в подмосковном парке «Патриот» повторился на 75%. Напомним, тогда успех отпраздновал наш Дмитрий Мурлычкин, который опередил Джима де Паоли и соотечественника Влада Иванова. Однако на сей раз, вместо юниора Лео Келекиса, в финал пробился швед Майк Йоханссон. Со старта забега инициативой завладел швейцарец, Йоханссон дышал ему в спину, а россияне выжидали удобного момента, чтобы атаковать.

Я не толкал Йоханссона Дмитрий Мурлычкин

Шанс выйти вперёд предоставился Мурлычкину на экваторе трассы, когда Майк потерял равновесие и Дмитрий за счёт лучшего выбора траектории сумел обойти соперника. Топовый российский райдер бросился догонять де Паоли, однако не успел – спортсмен из Швейцарии пересёк финишную линию первым и отпраздновал победу. Бронзу вновь добыл Владислав Иванов, вырвав её за счёт финального спринта у райдера из Швеции.

«Для меня этап сложился достаточно удачно. Я был спокоен и не испытывал никаких технических проблем на трассе. Конкуренция была достаточно серьезной, тем не менее мне удалось показать достойный результат. Финал был достаточно интересным, но вызвал у меня смешанные чувства. Я не толкал Йоханссона, однако на видео могло показаться, будто бы толчок был. В итоге швед оказался недоволен, и я даже сказал ему, что если судьи пересмотрят результат – я не буду спорить. Однако, рефери разобрались в ситуации и мне достались серебряные награды», – эмоционально подытожил чемпион мира Red Bull Ice Cross 2021 Дмитрий Мурлычкин.

Red Bull Ice Cross Igora 2022. Мужчины

Джим де Паоли (Швейцария) Дмитрий Мурлычкин (РОССИЯ) Владислав Иванов (РОССИЯ) Майк Йоханссон (Швеция)

Кондрое добыла уверенную победу

Кондрое добыла уверенную победу © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Оба полуфинальных заезда в женском зачёте оказались полны острой борьбы до самого финиша. В первой гонке на стадии 1/2 финала лучшей оказалась француженка Амандин Кондрое, опередившая Веру Дуванову. Стоит сказать, что по ходу гонки весомые шансы на выход в финал имела Алина Яковлева, однако в последнем повороте россиянка потеряла равновесие и буквально подарила путёвку в решающую гонку Дувановой. Во втором полуфинале со старта инициативой завладели Виктория Сенотрусова и Татьяна Леушина, которые без труда смогли сохранить лидерство до самого финиша.

Безусловно, хочется быть первой. Но и второе место – это очень достойно Виктория Сенотрусова

В решающей гонке всё определил стартовый рывок, который выиграла Амандин Кондрое. Как ни пыталась Виктория Сенотрусова догнать француженку, ей это не удалось – победа досталась спортсменке из Франции. А вот обладательницей бронзовых наград стала Вера Дуванова, опередившая в борьбе за третье место Татьяну Леушину.

«В целом, этап прошёл для меня хорошо. Считаю, что конкуренция растёт с каждым годом. В скоростной спуск приходит всё больше быстрых девочек, но и опытные участницы заметно прибавляют в своём уровне. Финальная гонка была сопряжена с волнением, которое местами приводило в ступор. Безусловно, хочется быть первой. Но и второе место – это очень достойно. Поэтому я рада», – рассказала Виктория Сенотрусова.

Red Bull Ice Cross Igora 2022. Женщины

Амандин Кондрое (Франция) Виктория Сенотрусова (РОССИЯ) Вера Дуванова (РОССИЯ) Татьяна Леушина (РОССИЯ)

Келекис вырвал победу у Ришале-Шадо

Келекис вырвал победу у Ришале-Шадо © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

Французы продолжают доминировать в юниорском зачёте чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. В прошлом году победителем финала Red Bull Ice Cross 2021 в парке «Патриот» стал Тео Ришале-Шадо, а вице-чемпионом его соотечественник – Лео Келекис. На сей раз Келекис прибыл в Россию с единственной целью – увезти золотые награды домой, не размениваясь на серебро. В то же время, в финальную часть соревнований среди спортсменов, не достигших 21-летнего возраста, пробился родной брат чемпиона мира 2021 года – Артур, с намерением защитить семейный титул. Воспрепятствовать французам в финале попытались двое россиян: бронзовый призёр финала Red Bull Ice Cross 2021 Данила Александриков и дебютант соревнований Владислав Константинов.

Несмотря на большие ожидания, Александриков провалил гонку и довольствовался в ней лишь четвёртым местом, к которому, к слову, прибавил шестой результат во взрослых соревнованиях. А вот победителем юниорской гонки на сей раз стал именно Келекис, опередивший Артура Ришале-Шадо и Владислава Константинова, впервые поднявшегося на подиум соревнований по скоростному спуску на коньках.

Red Bull Ice Cross Igora 2022. Юниоры

Лео Келекис (Франция) Артур Ришале-Шадо (Франция) Владислав Константинов (РОССИЯ) Данила Александриков (РОССИЯ)