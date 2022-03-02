По итогам 19 спецучастков ралли Швеции победу отпраздновал представитель Финляндии Калле Рованперя, опередивший бельгийца Тьерри Нёвиля на 22 секунды. Юная звезда Toyota Калле Рованпера следует по стопам своего отца, выиграв ралли Швеции, спустя 21 год после успеха своего папы. Тройку лучших замкнул ещё один финн Эсапекка Лаппи. Французы Себастьен Лёб и Себастьен Ожье в соревнованиях не участвовали, так как в сезоне выступают не в соответствии с полным расписанием.

Калле Рованперя стал победителем ралли Швеции © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Решающий день ралли Швеция пилот Toyota Калле Рованперя начал и закончил лидером: причем финну удалось победить не только из-за своей прыти, но и благодаря проблемам у преследователей. На первом воскресном допе сошел главный соперник Рованперы в борьбе за первое место. Шедший вторым в общем протоколе Эльфин Эванс намеревался отыграть полученный десятисекундный штраф и догнать Калле, однако пилот не справился с управлением и во время прохождения одного из быстрых поворотов влетел в сугроб.

Первоначально казалось, что Эванс завершил выступление из-за полученных в результате инцидента механических повреждений, однако позже валлиец объяснил, что во всем виноваты проблемы, возникшие с гибридной составляющей силовой установки. Воспользовавшись сходом Эванса на второе место вышел пилот Hyundai Тьерри Нёвилль, все воскресенье державшийся примерно в 20 секундах позади Рованперы. Бельгиец не смог сократить отставание от лидера, но его скорости было достаточно, чтобы финишировать впереди ехавшего по пятам Эсапекки Лаппи. Сам же Лаппи хоть и был в четырёх секундах позади Нёвилля перед последним спецучастком, но нагнать соперника все-таки не смог.

Тьерри Нёвиль стал вторым © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Калле Рованперя стал победителем ралли Швеции © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Другому гонщику Hyundai повезло многим меньше, чем Нёвиллю. Отт Тянак выбыл из борьбы за победу еще в пятницу: с его машиной произошло по сути то же самое, что и с автомобилем Эванса, а именно – поломка гибридной составляющей. По итогу эстонец завершил этап за пределами первой десятки. Но, тем не менее, смог выиграть power stage и таким образом набрать за него пять очков. Пилот M-Sport Адриен Фурмо не смог добраться до первого воскресного спецучастка из-за проблем, возникших на дорожной секции. Скорее всего, как и в субботу, дело в потере мощности двигателя. Лучшим из M-Sport стал Гас Гринсмит, финишировавший по итогам ралли Швеция на пятом месте.

Эльфин Эванс был близок к подиуму © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

В зачете WRC2 победу вновь одержал экипаж Андреаса Миккельсена. По ходу первых двух воскресных спецучастков Николай Грязин держался в первой тройке, однако на предпоследнем допе россиянин попал в аварию и лишился шансов на пьедестал.

После двух этапов лидером личного зачета главного класса WRC стал Рованпера, опережающий Невилля на 14 очков. На третьем месте расположился Себастьен Леб, который в этом сезоне выступает в WRC только эпизодически, – то есть фактически третьим можно считать идущего за ним Гринсмита.

Такамото Кацута финишировал в шаге от пьедестала почёта © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Результаты ралли Швеции 2022:

Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — 2:10:44.9 Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +22.0 Эсапекка Лаппи (Toyota GAZOO Racing WRC) +30.6 Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT NG) +2:19.4 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) +3:20.4 Оливер Сольберг (Hyundai Shell Mobis WRT) +5:39.4 Андреас Миккельсен (Toksport WRT) +7:11.1 Оле Кристиан Вейби (Polo GTI) +7:34.3 Яри Хуттунен (Hyundai I20 R5) +8:14.2 Эгон Каур (Polo GTI) +8:24.8

Личный зачёт WRC 2022:

Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — 46 очков Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — 32 Себастьен Лёб (M-Sport Ford WRT) — 27 Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — 20 Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 19 Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT NG) — 18 Крэйг Брин (M-Sport Ford WRT) — 16 Эсапекка Лаппи (Toyota GAZOO Racing WRC) — 15 Андреас Миккельсен (Toksport WRT) — 12 Оливер Сольберг (Hyundai Shell Mobis WRT) — 8

Командный зачёт WRC 2022:

Toyota Gazoo Racing WRT – 83 M-Sport Ford WRT – 59 Hyundai Shell Mobis WRT – 47 Toyota GAZOO Racing WRC NG – 22