3D печать в автоспорте

3D-печать становится одной из самых востребованных технологий, начиная со здравоохранения и заканчивая архитектурой. Специалисты различных областей используют возможность проектировать, совершенствовать и печатать инновационные детали в своих отраслях. При этом сегодня мы стоим лишь на пороге грядущих инноваций.

Одной из областей, где 3D печать представляет собой особый интерес является автомобильная промышленность, где все, от классических автомобилей до футуристичных концепт-каров и команд Формулы-1, оптимизируют свои затраты с помощью 3D-печати, что еще недавно считалось практически невозможным.

Титановые тормозные суппорта Bugatti

Титановый суппорт Bugatti © Bugatti

Когда речь идет о роскоши, мощности и скорости, мало что может сравниться с Bugatti. Французский производитель суперкаров тратит время и усилия на применение инновационных технологий, в том числе и 3D печати. Первым шагом компании в этом направлении является напечатанный на 3D принтере тормозной суппорт, изготовленный в сотрудничестве с SLM Solutions. Данный супорт является самым большим в мире титановым компонентом, изготовленным по технологии 3D печати. Деталь уже прошла дорожные испытания, на ее изготовление уходит 45 часов и 2,9 кг титана. Это делает суппорт не только чрезвычайно прочным, но и невероятно легким. Bugatti планирует в ближайшее время наладить производство через дочернюю компанию Volkswagen, а суппорт, возможно, появится на новых моделях Chiron или Divo.

HRE заново изобрели колесо

Диск HRE, напечатанный на 3D принтере © HRE

Каждый настоящий фанат скорости мечтает иметь легкий и прочный комплект колес. Что-то из магния или титана, а, возможно, и что-то напечатанное на 3D. Компании HRE Wheels и GE Additive объединили свои усилия для совместного проекта, который использует 3D печать для создания автомобильных дисков. Новый метод использует гораздо меньше материала - лишь 5 процентов алюминия из заготовки приходится на отходы, в отличие от 80 процентов в случае традиционного способа изготовления. Кроме того, дизайн дисков HRE настолько футуристичный, что кажется будто это запчасть от космического корабля.

Классика Porsche

Porsche собирается производить запчасти, распечатанные на 3D принтере © Porsche

Нет ничего прекраснее, чем классический спортивный автомобиль. К сожалению, содержать такой автомобиль в хорошем рабочем состоянии может оказаться невероятно дорого: винтажные запасные части сложно найти и стоят они обычно, как половина нового отечественного автомобиля. Однако, не так давно Porsche объявил о своих планах начать производство запасных частей для своей винтажной линейки автомобилей на 3D принтере. Компания планирует использовать лазеры для переплавки стального порошка в необходимую форму.

Будущее спортивных команд

McLaren © Andrew Ferraro/LAT Photographic

Несмотря на то, что сегодня требуется меньше дух секунд для смены колес , замена поврежденных элементов все еще требует довольно много времени. 3D печать является невероятно полезной альтернативой для гоночных команд, которые могли бы печатать новые детали прямо во время гонки и использовать их незамедлительно – включая задние анти-крылья и коробки передач. Часто, такие запчасти оказываются прочнее, легче и дешевле, а самое главное, все это помогает экономить жизненно важные секунды. Используемая сегодня командами McLaren в Формуле-1 и Team Penske в NASCAR (обе работают с экспертами по аддитивным технологиям StrataSYS ) 3D-печать, имеет все шансы стать обычным явлением в гонках.

Автомобиль, который можно напечатать самому