На вершину за три минуты: экстремальный забег в трамплин Red Bull 400

Гонки по вертикали неизменно привлекают спортивное сообщество со всей России, от Москвы до Сахалина. Вот три главные причины, почему атлеты бросают все дела, чтобы принять участие в забеге, и возвращаются каждый год.

Крутая локация

Экстремальный забег проходит на трамплине горнолыжного комплекса «Снежинка», где спортсмены готовятся к Олимпийским играм и тренируются для участия в других серьезных соревнованиях.

Трамплин горнолыжного комплекса «Снежинка» © Pavel Sukhorukov

Спортивное сооружение, аналоги которого есть в России только в Сочи и Нижнем Тагиле, расположено у реки Камы и окружены живописными сосновыми лесами со сказочной атмосферой. Чайковские трамплины входят в мировой ТОР-40 самых красивых.

Проверка для супермена

Забег Red Bull 400 – это лучший шанс узнать свой собственный предел возможностей. Цель участников – забежать на лыжный трамплин на дистанцию 400 метров под уклоном 35 градусов, что сравнимо с подъемом на крышу 60-этажного дома.

Red Bull 400 © Pavel Sukhorukov

Соревнование, которое длится для каждого участника не больше 15 минут, а для лучших – менее 4 минут, способно перевернуть представления о гранях возможного.

Как рассказал победитель этого года, Александр Антонов, «трудно придумать что-то сложнее, чем Red Bull 400. Данная дистанция выхолащивает тебя полностью». Он также поделился своей тактикой прохождения гонки: «Я старался контролировать свои действия и забежать на линию отрыва первым. Это – критически важная вещь, ведь дальше обгонять уже невероятно сложно, поэтому я представлял, что, если забегу туда первым, сложно будет меня обогнать. Так и получилось! Сил хватило».

Хватило сил и лидеру в женском зачете, Анастасии Урсеговой, которая поделилась своими советами по подготовке к экстремальной гонке: «К старту лучше подходить максимально ответственно, так как это очень большая нагрузка на сердце и организм в целом. Необходимо рассчитывать тренировочный план и тщательно готовиться, а в ходе самого забега нужно стараться быть близко к лидерам, но резко выходить вперед не стоит».

Эмоции, которые вдохновляют

Red Bull 400 – это всегда невероятные по силе эмоции от прохождения дистанции и атмосферы, заряженной соревновательным духом настоящего спорта, а если приехать с друзьями и близкими, их поддержка даст дополнительных сил для новых достижений.

Red Bull 400 © Pavel Sukhorukov

«Я рад, что наконец-то одержал победу, – признался после забега победитель соревнования. – Три раза принимал участие в подобных мероприятиях, но приходил вторым или третьим, а теперь приз за первое место украсит мою полку. Моя девушка вела прямую трансляцию соревнования у себя в блоге, и я не мог ее подвести, не имел морального права занять место ниже первого».

Red Bull 400 © Denis Klero Red Bull 400 © Denis Klero Red Bull 400 © Denis Klero Red Bull 400 © Denis Klero

Анастасия Урсегова поделилась впечатлениями от победы: «Я приехала сюда впервые, и я в восторге. В финале волновалась, ведь все участницы – очень сильные! Но когда объявили старт, волнение ушло. На финише же просто не могла сначала поверить, что победила. Обязательно приеду еще!».

Традиционно атлеты называют эти 400 метров самыми сложными в своей жизни. Такое непростое испытание силы и выносливости на пределе человеческих возможностей придумал австрийский спринтер мирового класса Андреас Бергер десятилетие назад.

Забеги проходят ежегодно в России, США, Казахстане, Норвегии, Швейцарии, Польше, Италии, Франции, Канаде, Германии, Словакии, Австрии, Словении и Корее.

Тройка призеров сред мужчин:

Александр Антонов, г. Екатеринбург – 3:44.20 Никита Игумнов, г. Чайковский (Пермский край) – 3:48.31 Максим Лобанов, г. Пермь – 4:11.94

Тройка призеров сред мужчин © Pavel Sukhorukov

Тройка призеров среди женщин:

Анастасия Урсегова, г. Ижевск – 5:01.36 Ульяна Шарикова, г. Уфа – 5:11.18 Марина Пашкова, г. Пермь – 5:14.58

Тройка призеров среди женщин © Pavel Sukhorukov