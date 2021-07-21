Себастьян Феттель

Себастьян Феттель - рекордсмен по количеству побед, одержанных кем-либо из гонщиков Формулы 1 в Red Bull Racing. За шесть проведенных с командой сезонов Феттель одержал 38 побед и при этом он пока единственный, кому удавалось завоевать титул с коллективом из Милтон-Кинса.

Среди побед Феттеля можно выделить не одну гонку, в которой он был на голову выше соперников и выступал в собственной лиге. Но пожалуй одна из наиболее ярких побед немецкого пилота - одержанная на Гран При Абу-Даби 2010 года, которая принесла ему первое чемпионское звание.

Перед началом Гран При Феттеля нельзя было назвать однозначным фаворитом - к тому моменту он одержал с Red Bull Racing уже семь побед, но тем не менее за титул с ним боролись чемпионы мира Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон, а также опытный напарник Марк Уэббер. К тому же Алонсо и Уэббер опережали Феттеля по количеству очков в личном зачете перед стартом Гран При.

Однако Себастьян выиграл поул, на старте никого не пропустил вперед, а затем уверенно одержал победу (не в последнюю очередь благодаря удачной со стороны Red Bull Racing тактике в проведении пит-стопов), став самым молодым чемпионом мира в истории Формулы 1. Это достижение пока никто так и не смог превзойти.

Себастьян Феттель празднует чемпионство © https://www.redbullcontentpool.com/ Себастьян Феттель заезжает на пит-стоп © https://www.redbullcontentpool.com/ Себастьян Феттель с командой празднуют чемпионство © https://www.redbullcontentpool.com/

Марк Уэббер

Марк Уэббер - второй гонщик после Себастьяна Феттеля, которому удалось выиграть Гран При в составе Red Bull Racing. Австралийский пилот, пришедший в коллектив в 2007 году и сыгравший важную роль в становлении будущей чемпионской команды, выиграл всего девять гонок Формулы 1. Ни одна из них не была случайной, однако наиболее примечательная была одержана Марком в британском “Сильверстоуне” в 2010 году.

На эту гонку Red Bull Racing привезла модифицированную версию переднего антикрыла. Напарнику Уэббера Себастьяну Феттелю не повезло - во время тренировки Гран При Великобритании новый вариант антикрыла на его машине оторвался на подходе к скоростному повороту Abbey. И команда решила переставить новый вариант крыла с машины Уэббера на машину Феттеля. Марку досталась старая версия аэродинамического обвеса. Вполне ожидаемо австралиец открыто раскритиковал такое решение.

В квалификации Уэббер стал вторым позади своего партнера по команде, который выиграл поул Гран При Великобритании. Однако на старте Марк переиграл немца, вынудил его ошибиться, вышел на первое место и затем довел гонку до победы.

Марк Уэббер празднует победу © https://www.redbullcontentpool.com/ Марк Уэббер после победы в Гран-при Великобритании © https://www.redbullcontentpool.com/ Марк Уэббер обгоняет Льюиса Хэмилтона © https://www.redbullcontentpool.com/

Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо попал в Red Bull Racing в 2014 году. К удивлению как болельщиков, так возможно и своему собственному, бывший пилот Toro Rosso начал побеждать в своем первом же сезоне. Примечательно, что в том же 2014-м у напарника Риккардо Себастьяна Феттеля не было ни одной победы, в то время как Даниэль одержал сразу три.

Всего за карьеру в Red Bull Риккардо выиграл семь гонок. Можно предположить, что наиболее ценной для самого Даниэля стала победа на Гран При Монако в 2018 году. Двумя годами ранее Риккардо упустил потенциальную победу в княжестве, когда команда оказалась не готова обслужить его на пит-стопе - смена резины затянулась, и победа в итоге досталась Льюису Хэмилтону.

В 2018-м Риккардо выиграл поул, сохранил первое место на старте, однако уже в гонке столкнулся с техническими проблемами - на машине отказал один из элементов гибридной силовой установки, что привело к потере примерно 25% мощности. Однако в силу особенностей трассы - Монако менее требовательна к лошадиным силам, чем другие автодромы - Риккардо на протяжении 50 кругов сдерживал Себастьяна Феттеля и успешно отбивал его атаки, в итоге доведя Гран При до победы. Многим это сражение на улицах Монако напомнило дуэль Айртона Сенны и Найджела Мэнселла в 1992 году.

Даниэль Риккьярдо празднует победу © https://www.redbullcontentpool.com/ Даниэль Риккьярдо после победы © https://www.redbullcontentpool.com/ Даниэль Риккьярдо во время Гран-при Монако © https://www.redbullcontentpool.com/

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен оказался в Red Bull Racing прямо посреди сезона - молодой голландец пришел в команду на замену Даниила Квята перед Гран При Испании в Барселоне в 2016-м. С тех пор Макс успел выиграть 15 этапов чемпионата мира, но наиболее яркой все еще можно назвать его первую победу - которую он одержал как раз в той самой первой гонке с Red Bull Racing в Барселоне.

Вряд ли хоть кто-то ожидал, что молодой новобранец сможет с первой же попытки в топовой команде подняться на верхнюю ступеньку подиума. Победа досталась Ферстаппену отчасти благодаря обстоятельствам - на первом же круги столкнулись фавороты гонки из команды Mercedes Льюис Хэмилтон и Нико Росберг. Это позволило Ферстаппену выйти на второе место, после чего, благодаря альтернативной стратегии, он опередил своего напарника Даниэля Риккардо и затем довел гонку до победы, отбив атаки пилотов Ferrari Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля.

Макс Ферстаппен перед гонкой © https://www.redbullcontentpool.com/ Макс Ферстаппен обливается шампанским © https://www.redbullcontentpool.com/ Макс Ферстаппен во время Гран-при Испании © https://www.redbullcontentpool.com/

Серхио Перес

Серхио Перес - пятый гонщик в истории Red Bull Racing, которому удавалось первым пересечь финишную черту Гран При Формулы 1. Это произошло на Гран При Азербайджана, где мексиканец переиграл Льюиса Хэмилтона и стал сильнейшим. Это его единственная победа в составе RBR, однако не единственная во всей карьере Переса. Впервые он стал сильнейшим на Гран При Сахира 2020 года. И эта победа достойна называться одной из самых удивительных во всей истории Формулы 1.

Перес стартовал на том Гран При в составе команды Racing Point - крепкого середняка, который мог периодически сражаться за место на подиуме, но никогда не претендовал на победы.

Уже на первом круге Перес стал участником аварии и откатился на последнее место. Чеко пришлось провести ранний пит-стоп, однако затем он постепенно отыгрывал позиции, а удачный выезд машины безопасности в заключающей фразе Гран При позволил мексиканцу выйти на первое место и затем одержать свою первую победу в чемпионате мира. Это был первый случай в истории Формулы 1, когда гонщик, закончивший первый круг на последнем месте, стал победителем.

Серхио Переc во время финальной тренировки © https://www.redbullcontentpool.com/ Серхио Перес готовится к заезду © https://www.redbullcontentpool.com/ Серхио Перес совершает пит-стоп © https://www.redbullcontentpool.com/