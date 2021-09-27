6 шагов на пути к идеальному аиму

В последние годы шутеры крепко захватили киберспортивный мир, и это вполне оправданно – именно в FPS-дисциплинах создаются самые крутые и эпичные хайлайты, а резкий флик в голову на турнире вызывает настоящее восхищение и бурю эмоций у зрителей.

Далеко не все хотят сравняться по уровню с профессиональными киберспортсменами, но едва ли найдется игрок, который не желал бы поднять свой ранг немного выше. Многие из тех, кто обитает на средних рейтингах, сталкиваются с проблемой отсутствия прогресса в своем навыке стрельбы, а достижение хай-рангов выглядит, как несбыточная мечта.

На самом деле, научиться метко аимить – невероятно просто. Для этого не требуется соблюдения множества условий, наличия специальных знаний или особых навыков. Серьезно, научиться хорошо стрелять может практически любой человек. И если ты играешь в любимый шутер уже долго, а твой ранг все еще ниже желаемого, то ты явно делаешь что-то не так. Так в чем проблема?

Шаг 1: Смотри на вещи реально

Не ориентируйся на про, пока не освоишь основы аима © Alex Grymanis

Прежде, чем перейти к тренировкам и конкретным советам, необходимо сперва обозначить свою цель. Чего ты хочешь добиться? Ты желаешь стрелять как s1mple? Или для начала хотелось бы апнуть ранг в CS:GO повыше? Потому что это не одно и то же. Зачастую, профессиональные киберспортсмены делают множество вещей, которые просто не будут работать для обычного игрока, не достигшего определенного уровня.

Будем честны. Если ты сидишь в серебре в VALORANT, то особые настройки монитора никак не помогут тебе стрелять точнее. Это точно. И большинство специфических советов по улучшению аима – тоже. Потому что на плохом фундаменте невозможно построить хороший дом.

Поэтому твоя главная цель звучит так: сперва научиться как можно чаще попадать во врага, а затем – все остальное.

Шаг 2: Не думай слишком много

Практика огромного количества профессиональных игроков указывает на то, что научиться хорошо стрелять можно на любых девайсах и в любых условиях. По факту, навык стрельбы завязан на привычке и мышечной памяти, поэтому сторонние факторы не оказывают практически никакого влияния на то, как метко ты попадаешь во врага.

Среди советов по улучшению аима можно найти огромное количество разных вариаций, начиная от “низкая чувствительность лучше высокой” и заканчивая “двигай не кистью, а всей рукой”. И многие из этих советов действительно основаны на реальном опыте сильных игроков, только стоит понимать, что они отнюдь не константа.

Подобные советы условно можно разделить на два типа. Первый: усредненные значения, которые популярны среди большой массы игроков. Да, большинство сильных игроков играют на более низкой чувствительности. Но далеко не все. А второй тип – продвинутые техники, которые оказывают заметное влияние только в случае наличия уже хорошо развитого навыка стрельбы. Да, идеальный цвет прицела меняет твою жизнь к лучшему. Но поможет ли он, когда из десяти выстрелов ты попадаешь одним? Едва ли.

При должном подходе и верном настрое стрелять на хорошем уровне ты научишься в любом случае, даже если в твоем распоряжении маленький стол, скучная симметричная мышь и 60-герцовый монитор.

Шаг 3: Обрати внимание на рабочее пространство

Топовая сборка ПК не даст тебе автоматом хороший аим! © Peter Brands

При оттачивании навыка стрельбы очень важно создать комфортные для себя условия. Не те, которые большинство игроков считают таковыми, а комфортные конкретно в твоей ситуации. Все нахваливают мыши с дырками, когда ты привык играть на тяжелом грызуне? Это твое личное дело. Посмотри на свое окружение и свои девайсы, и постарайся извлечь из них максимум, чтобы создать действительно удобное рабочее пространство.

Если есть возможность подобрать комфортную мышь, то при ее выборе важны не столько конкретные технические характеристики, сколько твои личные предпочтения. Как хорошо она лежит в руке, насколько комфортен для тебя ее вес, легко ли нажимаются ЛКМ и ПКМ. Не тянет ли провод, когда ты делаешь резкие движения? Главное, чтобы сенсор не срывался, а остальное зависит от тебя. Сюда же отправляется и широкий коврик с удобным покрытием, по которому мышь скользит плавно, не спотыкаясь и не царапая поверхность.

Если углубляться, то следующим шагом на пути к комфортному геймплею станет монитор 144 ГЦ. Его приобретение никак не улучшит твою стрельбу, но играть станет приятнее и комфортнее, а значит, твои тренировки будут продуктивнее. Разница между 144 и 60 действительно заметна, трекинг врагов становится приятнее, и для многих сильных игроков такой монитор является неотъемлемым атрибутом в работе.

Если ничего из этого в твоем распоряжении нет, то смотри шаг 2.

Шаг 4. Чувствительность мыши

Тот самый пункт, на котором множество игроков начинают спотыкаться. Нам говорят: найди свою идеальную чувствительность мыши, но как это сделать? И как понять, что она идеальная и действительно поможет в тренировках?

В данном случае работает только одно правило: удобство = результат. Для начала необходимо выставить DPI на мыши, привычный в стандартной работе на ПК. Как правило, это 400 или 800, но у тебя может быть любое другое значение.

Затем мы переходим к чувствительности мыши в конкретной игре. В чем заключается особенность конкретно твоего геймплея? Ты играешь в CS:GO со снайперкой, и поэтому тебе важно иметь максимальную высокую точность на дальних дистанциях, или бегаешь в Apex Legends, и для тебя важно иметь мобильность и маневренность? В первом случае ты, скорее всего, захочешь низкую сенсу, а во втором – повыше.

При подборе чувствительности мыши в игре важно не то, как ты попадаешь во врага прямо сейчас, а то, насколько тебе удобно двигаться, поворачиваться и наводиться в определенные места. Если ты выставил определенное значение, зашел на тренировочную площадку и понял, что для определенного действия требуется делать слишком много движений – это верный знак, что стоит сбросить пару значений.

После нахождения более-менее комфортной цифры необходимо “залочить” ее. И это самое важное: не меняй чувствительность мыши. Твои тренировки должны проходить в одинаковых условиях. Про-игроки не просто так твердят о том, что не стоит менять сенсу и прицел. Если ты переходишь из одной игры в другую – выставляй такую же чувствительность. В сети много калькуляторов, которые переведут твои показатели сенсы из Call of Duty: Warzone в VALORANT.

Достаточно показательным является пример JJonak , популярного корейского про-игрока в Overwatch. Долгое время он являлся ярым поклонником ryujehong , другого легендарного киберспортсмена из этой дисциплины. И вместо того, чтобы подобрать удобную чувствительность мыши лично для себя, он просто скопировал показатели ryujehong. Только проблема заключалась в том, что его идол играл на невероятно низкой сенсе, абсолютно нетипичной и, казалось бы, жутко неудобной для такой активной игры, как Overwatch. Но JJonak это не остановило. В результате, после долгих месяцев тренировок, он стал чемпионом и MVP первого сезона OWL, превзойдя своего учителя. На этой “неудобной” сенсе.

А произошло это лишь по одной причине – он очень много и регулярно играл. И на этом моменте мы переходим к самому важному и самому длительному шагу из всех.

Шаг 5: Регулярно играй

Практика ведет к совершенству! © Valve

Все профессиональные киберспортсмены в один голос твердят: чтобы хорошо стрелять, надо просто много играть. Много, долго и на регулярной основе. Если этого не делать, то как бы ты ни старался, достичь высокого уровня не получится.

Потому что все опять сводится к тому, что стрельба, по сути, достаточно простой навык, основанный на мышечной памяти. И эту память надо вырабатывать и тренировать, на что нужно время. Регулярность крайне важна. Запомни простое правило: лучше играть каждый день по полчаса, чем пять часов, но раз в неделю.

И в данном случае подразумеваются не веселые паблики с друзьями, а серьезная игра и вдумчивая игра с конкретной целью – победить.

Если говорить короче, то плохая новость заключается в том, что без регулярности ты не добьешься высоких результатов и не сможешь заметно поднять свой ранг в любимой игре. Это факт. Хорошая – при правильном подходе ты в любом случае этого достигнешь.

Шаг 6: Используй карты внутри игры

Во многих шутерах есть встроенные аим-тренеры © Riot Games

Среди советов достаточно часто фигурируют различные приложения для тренировки аима, такие как Aim Hero, Osu, Aiming.pro, и 3D Aim Trainer. Они действительно хороши и развивают навык, но если ты не ставишь цель стрелять хорошо абсолютно везде, а хочешь поднять ранг в конкретной игре, то тебе намного лучше подойдут специальные тренировочные карты внутри этой игры.

Это обусловлено многими факторами, но главное, как всегда, удобство. Аим-тренажеры больше направлены на оттачивание общих рефлексов, тогда как специальные карты лучше работают на успех в конкретной игре. Текстуры, пинг, FPS, удобное оружие и привычные модельки позволят твоим тренировкам стать еще эффективнее. В большинстве актуальных шутеров есть специальные карты, созданные исключительно с целью прокачки аима и разогрева перед схватками в рейтинге. Подавляющее большинство профессиональных игроков тренируются на таких картах каждый день.

Что дальше?

Если твои тренировки уже начали приносить плоды, то твой следующий шаг – изучение специальных техник и тактик в конкретной игре. На этом сайте регулярно появляются гайды по самым популярными дисциплинам, следи за новостями и подписывайся на группу Red Bull Gaming в VK !