7 крутых геймерских сериалов и фильмов к просмотру на праздниках

Гик-культура постепенно находит отражение в современном кинематографе, но все еще в недостаточном количестве. Большинство экранизаций игр представлены в формате стандартных пустых блокбастеров, получающих невысокие оценки фанатов и критиков. На мультипликационном поприще дела обстоят лучше, а в уходящем году вышло несколько отличных тайтлов, заслуживающих места в подобных подборках.

Впереди нас ждут достаточно объемные выходные, куда можно уместить и игровые сессии в любимых проектах и просмотр аниме или фильмов об этих проектах. Мы подобрали семь достаточно популярных сериалов и фильмов для геймеров и о геймерах, которые получили высокие оценки зрителей и заслуживают просмотра по разным причинам. Если ты включишь что-либо из этого списка – то приятное времяпрепровождения тебе обеспечено, а выводы будешь делать уже сам.

Arcane (2021)

В ноябре уходящего года об этом сериале говорил весь игровой мир. Восторженные отзывы критиков и зрителей, высочайшие оценки на IMDB и Rotten Tomatoes, и огромное количество фанатов по всему миру недвусмысленно дали понять, что Arcane стал одним из лучших релизов Netflix в 2021 году. При этом в СНГ многие игроки решили, что Arcane нацелен исключительно на фанатов League of Legends, а те, кто ими не являлся, остались в стороне. И на наш взгляд, на новогодних праздниках необходимо срочно исправить это упущение.

Это история о двух сестрах Вай и Паудер, которые оказались в сердце противостояния между двумя городами – верхним Пилтовером и нижним Зауном. Богатые аристократы в оперных залах перекликаются со страшными экспериментами в трущобах, а натянутые отношения сторон усугубляются после неожиданной кражи важных исследований. На фоне невероятно реалистичной анимации и стильной музыки поднимаются вопросы серой морали, родственных уз и трагичных последствий принятых героями решений.

Сериал разделен на три акта, по ходу которых главные герои взрослеют и меняются. Все происходящее не требует знаний лора League of Legends – создатели сделали порог вхождения буквально нулевым. Youtube заполнен положительными отзывами на Arcane от абсолютно разных категорий людей: начиная от “не-геймеров” и заканчивая дотерами и даже хейтерами LoL.

Dota 2: Dragon Blood (2021)

Долгожданный проект по еще одной популярной MOBA вышел в марте, поэтому хайп вокруг проекта уже прошел. Однако это не означает, что результат не оправдал ожиданий. Netflix выпустили яркую адаптацию волшебного мира Dota 2, которая потенциально является приквелом происходящих в игре событий (насколько это утверждение уместно по отношению к жанру MOBA).

Во главе истории находится Дэвион, молодой член рыцарского ордена, который охотится на драконов, а перерывах проводит свое время в тавернах в компании прекрасных дам. Очень живой и понятный персонаж, прообраз которого частенько встречается в аниме, но хуже от этого не становится. Через некоторое время судьба Дэвиона круто меняется, а потом еще и появляется некая девушка Мирана, которая прекрасно известна игрокам в Dota 2 и абсолютно незнакома стороннему зрителю.

Dota 2: Dragon Blood представляет собой достаточно традиционное аниме в жанре фентези, со всеми его плюсами и минусами. Как и Arcane, он является самостоятельным произведением, не требующим геймерского опыта и знаний вселенной. В остальном сравнивать два этих проекта абсолютно некорректно – они абсолютно разные и друг с другом не конкурируют. Dragon Blood отлично зайдет любителям аниме: красочная рисовка, яркие и местами кровавые боевые сцены, много экшна и интересный сюжет. Еще и второй сезон не за горами.

Castlevania (2017)

Еще одна адаптация от Netflix по культовой серии игр. Castlevania является чуть ли не доисторической (1986) японской AA, которая заняла настолько большое место в современной гик-культуре, что насчитывает более 20 связанных с ней проектов.

Netflix взял на себя ответственность создать аниме по потрясающей вселенной Castlevania, выдав очень достойный продукт в жанре темного фэнтези. Первый запуск сериала состоялся 2017 году, а на данный момент существует уже 4 полноценных сезона. Кто-то считает аниме просто хорошим, а другие громко называют “шедевральным” - правда это, или нет, решать уже тебе, но посмотреть проект стоит однозначно. Тут есть все любимые классические спутники темного фэнтези: вампиры, охотники на них, волшебники, разгневанная церковь и, разумеется, глобальная угроза человечеству.

Начинается все, как и положено, с Дракулы. При этом для тех, кто не знаком с сюжетом Castlevania, завязка станет действительно неожиданной, поэтому мы не будем лишать тебя удовольствия увидеть ее своими глазами. Аниме получилось действительно ярким: разношерстные персонажи, сложные судьбы, восхитительные боевые сцены и самобытная рисовка. Отличный спутник вечеров в новогодние праздники.

Log Horizon (2013)

Дружный отряд Log Horizon, пытающийся выжить в мире компьютерной игры. © ASCII Media Works

Аниме Log Horizon является одним из представителей жанра “мы попали в онлайн-игру, что теперь делать?”. Об этом проекте говорят заметно реже, чем о Sword Art Online, а фанаты обоих тайтлов постоянно грызутся и спорят, кто у кого своровал и какое аниме лучше. Мы занимаем нейтральную позицию и считаем эти сериалы достаточно разными, несмотря на одинаковый сеттинг и завязку. Поэтому если SAO ты не видел, то обязательно посмотри и его.

Но сейчас речь пойдет о Log Horizon. Три сезона общей длиной в 62 серии вполне достаточно, чтобы хорошо понять мир онлайн-игры Elder Tale, где оказались заперты герои, а также разобраться в хитросплетениях сюжета и взаимоотношениях персонажей и насытиться историей. В главных ролях – заклинатель Широэ, страж Наоцугу и девушка-ассассин Акацуки. При этом в сюжете фигурирует достаточно много других интересных персонажей: обычные искатели приключений, главы гильдий, крестьяне, аристократы и многие другие. Создатели Log Horizon достаточно скрупулезно знакомят нас с правилами игры и миром Elder Tale, и чем дальше мы идем по сюжету – тем интереснее и объемнее этот мир становится. Отличное аниме для геймеров, которые с умилением будут слушать знакомые термины и узнавать свои любимые игры.

Wotakoi: Love Is Hard for Otaku

Ситуации, в которых оказываются главные герои, знакомы почти каждому. © Ichijinsha

Достаточно нетипичный представитель сериалов для геймеров и других гиков. Никаких неизведанных миров, волшебства, вампиров и эльфов. Love Is Hard for Otaku – это комедия о повседневности с романтическим привкусом. В главных ролях девушка Наруми, которая любит… особый жанр манги, и ее бывший одноклассник Хиротака, который по совместительству является заядлым геймером. Ребята повстречались уже взрослыми, когда Наруми пришла на работу в новую компанию и неожиданно встретила там старого друга.

Аниме действительно смешное. Очень смешное, без кринжа и искусственных стереотипов. Да, ребята – настоящие гики в вакууме, которые живут своими увлечениями, как это делают многие из нас. Именно поэтому Wotakoi: Love Is Hard for Otaku настолько легко воспринимается, а ситуации, в которых оказываются герои, постоянно кажутся смутно знакомыми, но не из других произведений, а из нашей собственной жизни.

В аниме всего 11 серий, и оно смотрится на одном дыхании. Отлично подойдет для просмотра зимним вечером, когда захочется расслабиться и посмеяться.

Первому игроку приготовиться (2018)

Несмотря на то, что мир все больше принимает увлечение видеоиграми, экранизаций популярных игр становится все больше, а вот крупнобюджетных фильмов о самих геймерах – по пальцам пересчитать. “Первому игроку приготовиться”, который вышел еще в 2018 году, один из них.

От этого фильма не стоит ждать глубокого сюжета, сложных вопросов морали и слишком трагичных судеб. Да, какая-никакая драма тут есть, но она запечатлена в рамках традиционных голливудских блокбастеров и экшн-фильмов. Главная ставка “Игрока” делается на графику, разнообразный мир и отсылки к гик-культуре, которых тут столько, что словами не описать. Действие происходит в 2045 году, где реальный мир превратился в серое нищее нечто, а все самое крутое происходит в виртуальном “Оазисе” – огромной компьютерной вселенной, представляющем собой квинтэссенцию представлений Голливуда о идеальном мире геймера.

И в этом нет ничего плохого. Да, после завязки сюжета ты почти сразу догадываешься, чем все закончится, однако смотрят такие фильмы не ради шокирующих сюжетных поворотов. И в целом в этом фильме достаточно недостатков. Но “Первому игроку приготовиться” – это два с лишним часа геймерской ностальгии, поисков любимых персонажей, пасхалок и отсылок к любимым проектам. Хорошая графика, легкая и увлекательная история и виртуальный мир, в котором возможно абсолютно все. Уэйд – это типичный главный герой из аниме, ловкий, честный и неожиданно умелый, который выступил против злых корпораций в борьбе за всеобщее благо. И если после Arcane тебе потребуется реабилитация в виде абсолютно ненапряжного фильма, то смело смотри “Игрока”.

Главный герой (2021)

Завершает наш материал абсолютный свежая картина, которая вышла на большие экраны ранее в этом году. Если ты встречал новости о крупнобюджетном блокбастере в котором засветились Ninja, Pokimane и другие известные игровые стримеры, то речь именно об этом фильме. В центре всего проекта – небезызвестный Райан Рейнольдс, который играет роль… НПС в видео-игре.

По факту он – это тот самый непись, который отпускает дурацкую фразочку, когда ты проходишь мимо него, и никак не отреагирует, если прямо посреди главной улицы его города начнется перестрелка или кто-то решит скастовать пару магических абилок. Вся картина – это комедия от начала и до конца. Карикатурный мир, который похож на стандартную видеоигру, город под названием Город, главный герой по имени Парень и его друг – Приятель.

Все атрибуты классических представлений о компьютерных играх на месте, однако сам по себе фильм – достаточно необычное явление в списке фильмов и сериалов о геймерах. Любой игрок словит флешбеки при просмотре, однако относиться к нему серьезно точно не стоит. “Главный герой”, как и “Игрок”, фильм на один раз. Ты запасешься вкусностями, потратишь два часа своей жизни с удовольствием, и двинешься дальше.

Хочется большего?

Тогда предлагаем посмотреть Esports Unfold – наш мини-сериал, который расскажет о жизни известных про-геймеров вне киберспортивной сцены и покажет их историю становления.

А в статье "7 лучших фильмов о гейминге на русском" мы подобрали наиболее увлекательные картины о киберспортивной сцене, которые всего за один клик погрузят тебя в ранее неизведанные аспекты игровой культуры.