7 навыков, которые должны быть у каждого экстремального фотографа

Зона комфорта? Нет, не слышали

Лучшие фотографии обычно делаются не на уровне глаз. Чтобы сделать идеальный снимок, ты должен быть готов свисать со склона горы, стоять по пояс в реке или даже лечь лицом в грязь. Ты можешь вспотеть, замерзнуть, промокнуть и устать — а, возможно, и все сразу, — но работа в таких экстремальных условиях делает фотографию гораздо более стоящей.

Увлекаешься фотографией? Участвуй в фотоконкурсе Red Bull Illume , который отмечает лучшие фото и видео работы фотографов со всего мира. Заявки принимаются до 31 июля.

Быть один на один с солнцем

Поскольку большая часть приключенческих и динамичных спортивных съемок совершается при естественном освещении, солнце может быть твоим лучшим другом или злейшим врагом. Ты совершенно точно захочешь больше знать о солнце — когда оно встает и садится, как оно влияет на цвета и тени. Достичь этого можно в результате многолетнего опыта или при помощи небольшого удобного приложения на твоем телефоне.

Комфорт и экстремальная фотография часто несовместимы © Micky Wiswedel / Red Bull Illume

Планируй заранее

Один из очевидных способов сделать фотографию действительно стоящей — это поискать уникальное место. Это означает, что нужно заранее много планировать, исследовать и разведывать. Ты должен знать, какая будет стоять погода, какое снаряжение взять с собой и, опять-таки, что делает твой добрый друг, солнце.

Чтобы поймать удачный кадр, могут потребоваться месяцы планирования. Экстремальные фотографы часто часами терпеливо ждут, пока свет изменится или тень достигнет идеальной длины. Но удачные кадры также можно поймать в одно мгновение — именно так случилось с Роберто Зампино, у которого были и зеркалка, и мобильный телефон, когда он поднимался на захватывающее место на Сицилии, известное как пещера Гротта дель Кавалла. «Это впечатляющая нависающая стена, обращенная к морю», — вспоминает он. Фотограф проводил своей девушке мастер-класс по фотографии, когда заметил, что свет начал меняться.

«Я рассказывал ей о композиции и освещении. Мы дошли до самого конца пещеры с видом на море. Альпинист отправился по тому же маршруту, который я только что наметил. Когда он был примерно на середине маршрута, свет стал идеальным. Красная скала озарилась закатом, который длился три минуты — три минуты красоты и гармонии».

Вместо того, чтобы отобрать у своей девушки зеркалку и, как результат, спровоцировать ссору, он решил «позволить ситуации идти своим чередом и сохранить мир в отношениях». Он достал свой мобильный телефон и сделал фото, которое в 2016 году стало финалистом в категории Mobile.

Три минуты на идеальный розовый свет заката © Roberto Zampino / Red Bull Illume

Приведи себя в форму и наберись сил, — и позвони своему тренеру

Если ты фотографируешь спортсменов на открытом воздухе, тебе нужно успевать за ними. Поскольку фотограф — это ты, то тебе, вероятно, придется нести как минимум на 10 кг больше, чем им. Также нужно будет вставать до того, как они просыпаются, и довольно часто придется ложиться спать позже них. Это серьезное испытание, поэтому тебе лучше быть в хорошей физической форме, сильным и супер-организованным со своим оборудованием и личным тренером.

Настойчивость и терпение

Не всегда все складывается так, как ты планируешь, и иногда даже после нескольких часов работы над своей физической формой ты так и не достигаешь желаемого результата. Это нормально. Это часть процесса. Фишка в том, чтобы взять себя в руки и начать все сначала.

Подводному фотографу Карим Илья пришлось держать каякеров продолжительное время на воде против течения для нужного закатного света. «Я показал фотографию каякеру Адриану Маттерну, и он указал на водоворот как на единственное возможное место, где они могли бы сохранять свое положение, чтобы я снял их на длинной выдержке. Без радио и средств связи я занял позицию над долиной и стал ждать. Они начали плыть вниз по реке и ждали против течения до самого заката, когда сбалансируется свет. В перерыве между ливневыми дождями я запустил дрон, тем самым давая им сигнал плыть к водовороту. Они изо всех сил держались на водовороте пока я делал несколько снимков. Когда мы возвращались домой, снова пошел дождь и долину накрыла тьма».

Терпение прокачивается фотографией на отлично © Karim Iliya/ Red Bull Illume

Общение

Построение хороших отношений с друзьями и спортсменами подобно чуду. Им необходимо понимать твое видение, и ты всегда должен делиться с ними тем, чего пытаешься достичь. Довольно часто лучшие изображения на конкурсе Red Bull Illume — это результат совместной работы спортсмена и фотографа, которые вместе создают снимки, бросающие вызов гравитации.

Владик Шольц в чреве зверя © Lorenz Holder/Red Bull Content Pool

Позитивный настрой

Фотографирование экстремальных видов спорта — это вихрь неизведанного, поэтому важно получать удовольствие и уметь отшутиться. Может произойти что угодно — оборудование не сработает, батарейки сядут, ты упустишь удачный кадр, погода поменяется или солнце исчезнет за облаками в самый неподходящий момент — просто помни, что самая большая часть работы приключенческого фотографа — это… само приключение!

У тебя есть пара хороших кадров? Присоединяйся к фотоконтесту Red Bull Illume и поделись своими лучшими снимками! Заявки принимаются до 31 июля, для участия добавляй к своим лучшим фотографиям и видео в Instagram хэштеги @redbullillume и #rbi21submission.

Погрузившись в работу, береги дух приключений и весёлый настрой © Philip Platzer/Red Bull Illume