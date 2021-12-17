7 типичных игроков в VALORANT

Кажется, что еще вчера стартовала бета нового тактического шутера VALORANT, а уже сегодня Riot Games проводят первый в истории игры Чемпионат мира. За полтора года своего существования VALORANT привлек в свои ряды множество новых игроков, которые стали полноценной частью сообщества проекта.

Этих игроков вы можете встретить практически в каждой своей игре. Без них VALORANT не стал бы таким, каким мы привыкли его видеть и каким полюбили. Представляем семь наиболее распространенных типов игроков!

1. Про-игрок

Этот игрок чаще всего обитает в голде, но его можно встретить как на Иммортале, так и в бронзе. Его отличительная особенность: он очень сильно любит киберспорт и советы популярных про-игроков. Посмотрел множество гайдов, турниров и стримов. Играет, как правило, на Viper. Знает все самые хитрые раскидки на всех без исключения картах, невероятно круто управляется с моликами и идеально разбирается в лайнапах. Может кинуть стенку на другой конец карты, и она приземлится ровно туда, куда он хотел.

Обычно у него есть лишь одна проблема – он не умеет стрелять. Или делает это редко, потому что занят более важными вещами. Прежде, чем выйти на врага и попытаться его убить, может до посинения сидеть в своей ульте. Обычно считает, что после установки идеальных смоков и стенок его работа выполнена, а стрельба возлагается на плечи товарищей по команде. Очень расстраивается, когда тиммейты не играют от его абилок.

2. Инсталок Jett

В любой непонятной ситуации пикай Jett! © Riot Games

Этот архетип игроков – один из наиболее популярных и часто встречающихся. Во время фазы выбора героев, вне зависимости от карты, сетапа и желаний тиммейтов он сразу пикает Jett без каких-либо компромиссов. Обычно это происходит по причине того, что он настолько преисполнился, что в команду больше не верит и считает себя единственным светом в конце тоннеля. Покупает Operator в любой непонятной ситуации и не горит желанием делиться золотом с вами, потому что иначе ему не хватит денег на следующую снайперку.

Разделяется на два самых распространенных подтипа: настоящего кэрри, который летит в 3 KDA, мастерстки перемещается между хайграундами и делает клатчи с “авика”. И простого 0\16 парня, который решил, что тиммейты его не ценят, а еще они токсики и не умеют играть.

3. Экономист

Этот игрок прекрасно знает главное правило жизни: копейка рубль бережет. Тщательно следует этому правилу и в VALORANT, поэтому экономит на всем, на чем только можно. Зачем тратить деньги на лишнюю флешку, если можно приберечь монетку на что-то более полезное? Например, на следующую игру.

Отличительной особенностью такого игрока является то, что у него всегда очень много денег, но сам он постоянно бегает с условным Judge и на все просьбы товарищей по команде отвечает отказом. В последний раунд первой половины внезапно становится очень щедрым, но уже через несколько минут вновь фокусируется на бюджете.

4. Настоящий охотник

Этот архетип встречается редко, но пользуется большой популярностью у своих товарищей по команде. Такой игрок пикает Sova, потому что понимает, что просветки будут полезны всегда. Прекрасно разбирается в рикошетах, одной разведстрелой может зацепить всю вражескую команду, а одной шоковой ее уничтожить.

Обладает прекрасным аимом, каждый раунд делает несколько выстрелов в голову, отлично отыгрывает пост-пленты и обитает на вершине таблицы, перегнав всех дуалистов в матче. И самое главное, что все это он делает молча, игнорируя ругающихся тиммейтов и негативно настроенных врагов.

5. Вахтер

Защита – лучшее нападение. © Riot Games

Любимый персонаж вахтера – Cypher. Он уверен, что его главная задача – следить за оппонентами, собирать информацию и передавать ее своим товарищам по команде. И он относится к своей работе со всей серьезностью. В начале раунда раскидывает смоки, ставит камеры, а потом полностью исчезает из игры, потому что без перерыва внимательно смотрит через объектив. Он удивительно терпелив, поэтому способен находится на одном месте на протяжении долгого времени. После того, как обнаруживается, что все его товарищи по команде пали, наконец-то выходит на поиск спайка и трагически погибает от первой же пули врага.

6. Прирожденный хилер

Во всех играх этот человек всегда играл за хилеров, он любит помогать команде и исцелять союзников. Когда пришел в VALORANT, сразу же нашел персонажа по вкусу – Sage. Она может и хилить, и возрождать, да еще и стенки крутые ставит. Прирожденный хилер считает, что защита союзников – его главный приоритет, поэтому старается держаться в стороне от боевых действий. Ульту копит исключительно с помощью шариков с пола. Всегда находится в поиске того, кому можно помочь сферой исцеления. Как и вахтер, в конце раунда остается в одиночестве, но клатчи, как правило, не являются его сильной стороной.

7. Смурф

На любом рейтинге вплоть до Иммортала все чаще начинают встречаться необычные игроки, которые обитают в хай-табе и стреляют только в голову даже с самого обычного пистолета. Как правило, эти ребята – невероятно талантливые новички, которые на условном 10 уровне прекрасно знают все карты, все лайнапы, да еще и стреляют так, будто завтра выйдут сцену Чемпионата мира под тэгом команды Gambit. Если проследить за таким игроком, то окажется, что еще вчера он был в золоте, а завтра уже приблизится к Радианту. Дорогу молодым!