9 типичных игроков в League of Legends

По статистике, в League of Legends на постоянной основе играют от 2 до 3 миллионов игроков по всему миру, а ежемесячная цифра достигает отметки в 180 миллионов. И несмотря на все многообразие тиммейтов, опытные лолеры с первого взгляда способны определить характер игрока, который попался к ним в команду. С кем сегодня придется делить линию - с токсиком, болтуном или циником?

Невозможно разделить всех игроков по типам, однако в этом материале мы вспомнили весь свой многолетний опыт игры в League of Legends и готовы познакомить вас с персонами, которые чаще всего встречаются на Полях Правосудия.

Токсичный Тайлер

Не пытайся вступить с ним контакт. © Riot Games

Ты очень хорошо знаком с Токсичным Тайлером. Возможно, иногда ты даже видишь его в зеркале после серии неудачных карт и десятка невыносимых тиммейтов. В англоязычном сообществе League of Legends шутка про “Токсичного Тайлера” появилась благодаря стримеру Tyler1 , который долгое время считался одним из самых агрессивных игроков во всем сообществе. Со временем Тайлер изменился, однако на его место пришли тысячи других.

Токсичный Тайлер очень эмоционален. Ему не нравится все, что происходит на экране, и он готов немедля сообщить своей команде об этом. Ваш выбор героев, ваши действия, ваши билды, ваши тотемы, количество ваших миньонов - все это вызывает в нем ярость и раздражение, и он выплескивает это при любом удобном случае. Пытаться отвечать Тайлеру - неблагодарное дело, потому что именно этого он и добивается, а после ответных упреков можно случайно открыть портал в ад, где Токсичный Тайлер чувствует себя как дома.

Лучший способ бороться с ним - это игнорировать. Заблокировать все его сообщения и представить, что его в игре просто нет. Шутки шутками, но такие люди оказывают сильное негативное влияние на мораль всей команды, и связываться с ними - себе дороже.

Архитектор

Ты или Пугливый краб – ты знаешь, каким будет результат. © Riot Games

Для Архитектора League of Legends - это игра не о боях, а о строениях и лесных монстрах. Архитектор в достаточном количестве посмотрел LCL, чтобы понять, что для победы необходимо сносить башни и истреблять лесную живность. В любой непонятной ситуации он идет убивать Дракона, а когда вражеская башня остается без присмотра - начинает неистово на нее пинговать.

Такой игрок очень недоволен, когда вы предпочитаете начать битву, вместо того чтобы получить очередного облачного дрейка, а после любого килла пытается убедить вас пойти на Нашора. Очень часто Архитектор разочаровывается в своих товарищах по команде и отправляется уничтожать башни в одиночку, не прекращая это делать даже тогда, когда враги добивают ваш последний ингибитор после выигранного 4v5 сражения.

ОТП

ОТП Ривен – один из самых старых мемов в сообществе League of Legends. © Riot Games

Аббревиатура “ОТП” уже давно стала нарицательной в сообществах всех соревновательных игр. Она пошла от англоязычного “One-Trick Pony” и стала обозначать игроков, которые все свое время проводят лишь на одном герое.

Несмотря на то что многие относятся к таким персонам недоброжелательно, сам ОТП ужасно гордится своей верностью любимому чемпиону и старается всеми силами это продемонстрировать. Он с удовольствием показывает всем 1 миллион очков мастерства, ставит иконки с любимым героем, скупает все престижные скины, а высшим пилотажем считает упоминание героя в своем никнейме.

Во всех дисциплинах есть такие люди, но в League of Legends это проблема совсем иного масштаба. Когда в игре существует почти 160 персонажей, играть все время на одном - неразумно, невероятно сложно и заведомо ведет к потере рейтинга. Но ОТП это не смущает. Он берет своего любимца в каждой партии и на любую роль, даже если чемпион для нее не предназначен. Когда героя забирают или блокируют - он покидает очередь без зазрения совести. Он искренне считает, что достиг невероятных вершин мастерства на своей Ривен, а потому может на скилле врываться в пятерых. Впоследствии, как правило, обнаруживает себя 0\5\1 на линии, но четко осознает, что его вины в этом результате нет.

Завистник

Он понимает, что ты победил нечестно! © Riot Games

Завистники встречаются повсеместно, начиная от обычных игр и заканчивая высоким рейтингом одиночной очереди. Неважно, на каком герое играет Завистник - он понимает, что этот чемпион слабее твоего, и данный факт оскорбляет его до глубины души. Каждый раз, когда ты отправляешь его на базу, Завистник убеждается в том, что ты победил только потому, что играешь на сломанном\однокнопочном\анскилльном герое (нужное подчеркнуть). Уничтожил его за комбу Зеда? Зед однокнопочный. Жоней избежал его великолепной атаки? Жоня имба. Ультой Катарины снес ему больше половины здоровья? Катарина сломанная, и Riot не умеют в баланс. И ему абсолютно неважно, что Катарину не берут на высоких рангах по причине ее неактуальности.

Завистнику не нужно разбираться в мете и механиках других персонажей, чтобы четко осознавать один-единственный факт - если ты победил, то лишь по причине того, что играешь на слишком простом и сильном герое.

Влюбленная парочка

Они всегда вместе. © Riot Games

Когда в 2017 году Riot Games выпустили Шаю и Рэйкана - они еще не знали, как быстро эта парочка превратится в мем. Влюбленный дуэт двух чемпионов с уникальными романтичными взаимодействиями быстро нашел своих фанатов и стал одним из самых популярных дуо среди возлюбленных, играющих вместе в League of Legends.

Такие ребята частенько имеют похожие никнеймы, вроде “ТвояЗайка” и “ТвойКотик”, играют вместе на нижней линии и своим присутствием постоянно мозолят глаза тем, кому в личной жизни повезло меньше. При этом Влюбленная парочка редко является проблемой в игровом плане - они действительно стараются помочь друг другу, имеют определенный уровень отработанного взаимодействия и неплохо играют. Только кому от этого легче?

Циник

Может, просто сдадимся? © Riot Games

За свою игровую жизнь Циник успел хлебнуть горя и уже ни во что не верит. Он бесконечно устал от тиммейтов, врагов и от игры в целом. Он прекрасно знает, к чему все идет и без колебаний сообщает вам об этом, как только его теория получает наглядное подтверждение. Мидер отдал первую кровь? ГГ, это не выиграть. У лесника украли / забрали лагерь с птичками? Очередная команда бездарей. Стрелок не попал ультой? /ff на 20.

Такие игроки являются проблемой во всех соревновательных проектах, но в столь комплексной игре, как League of Legends, они выделяются особенно ярко. Когда на победу влияет много факторов, а игры переворачиваются командной работой, Циники продолжают гнуть свою линию. Зачастую именно они являются причиной поражений, потому что сдались еще до того, как игра началась.

Мистер дружелюбие

Он готов обсудить все на свете! © Riot Games

Когда еще во время выбора героев ты видишь, что чат быстро начинает наполняться сообщениями - сразу становится понятно, что происходит что-то неладное. И если это не обсуждение вашей стратегии, то, скорее всего, вам в команду попался Мистер дружелюбие.

Этот игрок очень любит поболтать и имеет свое мнение на любой счет. Он обязательно вас поприветствует, а потом с удовольствием разовьет беседу на случайную тему. Мистер дружелюбие со скоростью света заполнит собой все пространство и начнет печатать рандомные фразы в чат, а ты иногда будешь замечаешь его стоящим на одном месте. Такой игрок пытается шутить, комментирует любую ситуацию, и на одно твое сообщение пишет сразу десять.

В первые минуты игры ему еще отвечают, пытаясь проявить уважение и сгладить неловкость, однако во время важных игровых ситуаций его поток мыслей может помешать командной работе. И если такой человек играет на Юми, то проблем никаких, но что делать, когда он твой мидер?

Трайхард

Он будет бороться до конца. © Riot Games

Трайхард хочет побеждать. Он жаждет этого так сильно, что готов раздавать свои ценные советы направо и налево, лишь бы его неопытные тиммейты прислушались к голосу разума (его голосу) и перестали совершать ошибки. Ему больно наблюдать за вашими неправильными передвижениями, плохими билдами и неуместными действиями. Он пересмотрел все гайды на чемпионов, он знает крутые места для незаметных тотемов и все откаты появления лесных мобов. Иногда он так внимательно следит, чем вы занимаетесь, что не замечает, как начинает набирать цифры в графе “смерти”.

Трахайрда, как правило, можно выявить еще на 10 секунде игры, когда он пингует на кустик со стороны вражеской нижней линии и очень сильно хочет поймать зазевавшегося стрелка. Он любит делать неожиданные и агрессивные засады, которые, к сожалению, не всегда идут по плану.

При этом трайхарды далеко не всегда являются плохими игроками. Зачастую их советы имеют определенную ценность, а идеи могут привести к победе. Однако после двадцатого сообщения с нравоучениями ты начинаешь задумываться, а так ли сильно ты хочешь победить?

Невозмутимый воин

Спокоен и непоколебим. © Riot Games

Невозмутимый воин - это душа и сердце всей League of Legends. Такой игрок редко использует чат или пинги, за исключением моментов, когда это действительно необходимо. Он не участвует в ссорах тиммейтов, не реагирует на их ошибки и всегда выкладывается на максимум. Иногда кажется, что он просто выключил чат, но потом среди потока ругани ты замечаешь неожиданное сообщение “топер без скачка” и понимаешь, что он все видит, все знает, но просто сосредоточен на игре.

И даже когда твой лесник сказал, что больше не придет к тебе на линию, потому что ты ужасный стрелок, Невозмутимый воин продолжит выкладываться на максимум, чтобы помочь тебе на своей Нами.