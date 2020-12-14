Макс Ферстаппен стал лучшим гонщиком Гран-при Абу-Даби, добыв заслуженную победу в гонке после старта с первого места. Благодаря этому второй год подряд голландец завоевал бронзовые награды чемпионата мира в личном зачёте. Второе место в ОАЭ завоевал гонщик Mercedes Валттери Боттас, уступивший пилоту Red Bull Racing 15,976 секунд. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон. Следом за ним гонку завершил Алекс Албон из Red Bull Racing, ставший по итогам сезона шестым.

Ферстаппен завершает сезон на вершине

Макс Ферстаппен финишировал под клетчатыми флагами в Гран-при Абу-Даби © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен провёл феноменальный этап в ОАЭ, показав в полной мере свой гоночный потенциал. В субботу 23-летний пилот из Нидерландов завоевал победу в квалификации. А уже в воскресенье Ферстаппен начал гонку с первого ряда и от старта до финиша лидировал на трассе.

Финиш под клетчатыми флагами © Bryn Lennon/Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс долгое время оставался обладателем самого быстрого круга, но перед самым финишем его результат улучшил Даниэль Риккардо, не дав голландцу завоевать «Большой шлем». Тем не менее, отрыв Макса Ферстаппена от ближайшего преследователя Валттери Боттаса был сокрушительным и составил без малого 16 секунд.

Ферстаппен празднует успех в Абу-Даби © Hamad I Mohammed - Pool/Getty Images/Red Bull Content Pool

«Я действительно наслаждался результатом квалификации, а в воскресенье смог провести хороший старт и сохранить резину. У машины и правда был отличный баланс. Мне всё очень понравилось, мы всё сделали правильно. Я видел, что Mercedes отстают, поэтому в целом было немного легче контролировать ход гонки. Мы провели сильный этап. Я правда доволен, что смог победить, — прокомментировал своё выступление в Абу-Даби Макс Ферстаппен.

Албон финишировал в полсекунды от подиума

Албон финишировал в полсекунды от подиума © Getty Images / Red Bull Content Pool

Гонщик Red Bull Racing Александер Албон провёл в Абу-Даби один из самых сильных и запоминающихся уик-эндов в карьере пилота Ф-1. В субботу тайский гонщик показал высокое пятое место в квалификации. А уже в воскресенье сумел отыграть одну позиции и финишировал четвёртым в гонке. Албон теоретически мог побороться за подиум, но так и не смог настичь Льюиса Хэмилтона. В результате их разделили всего полсекунды.

«Я доволен и думаю, что если бы гонка шла на пару кругов дольше, то я был бы ещё счастливее. Считаю, что мы могли бы обойти Льюиса и завоевать ещё один подиум. В начале второго отрезка я контролировал работу шин. Возможно, я был слишком консервативен, так как в итоге в них остался немалый резерв к концу гонки. В то время как у всех остальных они начали сдавать. Но в целом это отличный результат для команды, а я доволен своей гонкой. В этот уик-энд у меня были очень хорошие ощущения от машины. Вероятно, он был лучшим в моей карьере в Ф-1», — описал своё выступление в ОАЭ Алекс Албон.

Гасли закончил сезон в топ-10

Гасли закончил сезон в топ-10 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Благодаря результату, показанному в Гран-при Абу-Даби, Пьер Гасли закончил сезон в первой десятке чемпионата, проведя его от начала и до конца в составе команды Scuderia AlphaTauri. 24-летний француз начал гонку десятым, но благодаря хорошему темпу сумел прорваться вперёд и финишировать восьмым.

«Я очень рад финишировать восьмым. Гонка получилась непростой, с напряженной борьбой и обгонами. Весь этот уик-энд я не чувствовал себя комфортно в машине. Но в гонке, когда это действительно имело значение, удалось выступить хорошо. Я очень рад заработать ещё несколько очков для команды перед тем, как отправиться на зимние каникулы. Хочу поблагодарить всю команду за этот сезон.

Работать было очень приятно, мы сделали большой шаг вперёд во всех областях и теперь действительно принадлежим к средней группе команд. Теперь есть какое-то время, чтобы насладиться завершением сезона, вспомнить о наших достижениях, о моей первой победе. Мы перезарядим батарейки и в следующем году вернёмся в борьбу ещё сильнее», – объяснил Пьер Гасли.

Квят остался в шаге от оков

Для россиянина Даниила Квята гонка в ОАЭ стала разочаровывающей. Уроженец Уфы блестяще провёл субботнюю квалификацию, показав в ней седьмое время. В субботу гонщик показал хороший темп, но попал в плотный трафик, который не позволил ему совершить прорыв. В итоге Даниил финишировал 11-м, в шаге от завоевания заветного балла.

«Очень разочаровывающая гонка. Как и весь сезон. Мы ожидали, что на гонку будет сильно влиять состояние задних шин, а всё определяли передние. На первом отрезке это стало для меня сюрпризом. Я столкнулся с недостаточной поворачиваемостью. Перед сейфти-каром меня прошли две машины, я потерял позиции относительно ключевых для нас машин, и это сказалось на итоге гонки. Разочаровывающая гонка. Темп более-менее был, но в итоге 11-е место», — эмоционально подытожил Квят.

Результаты Гран-при Абу-Даби:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:36:28.645 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — +15,976 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — +18,415 Александер Албон (Red Bull Racing) — +19,987 Ландо Норрис (McLaren) — +1.00,729 Карлос Сайнс (McLaren) — +1.05,662 Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) — +1.13,748 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — +1.29,718 Эстебан Окон (Renault Sport F1) — +1.41,069 Лэнс Стролл (Racing Point) — +1.42,738

Общий зачёт по итогам сезона-2020:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 347 очков – чемпион мира Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 223; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 214; Серхио Перес (Racing Point) – 125; Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 119; Алекс Албон (Red Bull Racing) – 105; Карлос Сайнс (McLaren) – 105; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 98; Ландо Норрис (McLaren) – 97; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 75.

Кубок Конструкторов по итогам сезона-2020: