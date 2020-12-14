Победа! Ферстаппен отпраздновал успех в Гран-при Абу-Даби в Ф-1
© Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool
Пилот Red Bull Racing стал триумфатором заключительного этапа Формулы-1 в сезоне-2020.
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Макс Ферстаппен стал лучшим гонщиком Гран-при Абу-Даби, добыв заслуженную победу в гонке после старта с первого места. Благодаря этому второй год подряд голландец завоевал бронзовые награды чемпионата мира в личном зачёте. Второе место в ОАЭ завоевал гонщик Mercedes Валттери Боттас, уступивший пилоту Red Bull Racing 15,976 секунд. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон. Следом за ним гонку завершил Алекс Албон из Red Bull Racing, ставший по итогам сезона шестым.
Ферстаппен завершает сезон на вершине
Пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен провёл феноменальный этап в ОАЭ, показав в полной мере свой гоночный потенциал. В субботу 23-летний пилот из Нидерландов завоевал победу в квалификации. А уже в воскресенье Ферстаппен начал гонку с первого ряда и от старта до финиша лидировал на трассе.
Макс долгое время оставался обладателем самого быстрого круга, но перед самым финишем его результат улучшил Даниэль Риккардо, не дав голландцу завоевать «Большой шлем». Тем не менее, отрыв Макса Ферстаппена от ближайшего преследователя Валттери Боттаса был сокрушительным и составил без малого 16 секунд.
«Я действительно наслаждался результатом квалификации, а в воскресенье смог провести хороший старт и сохранить резину. У машины и правда был отличный баланс. Мне всё очень понравилось, мы всё сделали правильно. Я видел, что Mercedes отстают, поэтому в целом было немного легче контролировать ход гонки. Мы провели сильный этап. Я правда доволен, что смог победить, — прокомментировал своё выступление в Абу-Даби Макс Ферстаппен.
Албон финишировал в полсекунды от подиума
Гонщик Red Bull Racing Александер Албон провёл в Абу-Даби один из самых сильных и запоминающихся уик-эндов в карьере пилота Ф-1. В субботу тайский гонщик показал высокое пятое место в квалификации. А уже в воскресенье сумел отыграть одну позиции и финишировал четвёртым в гонке. Албон теоретически мог побороться за подиум, но так и не смог настичь Льюиса Хэмилтона. В результате их разделили всего полсекунды.
«Я доволен и думаю, что если бы гонка шла на пару кругов дольше, то я был бы ещё счастливее. Считаю, что мы могли бы обойти Льюиса и завоевать ещё один подиум. В начале второго отрезка я контролировал работу шин. Возможно, я был слишком консервативен, так как в итоге в них остался немалый резерв к концу гонки. В то время как у всех остальных они начали сдавать. Но в целом это отличный результат для команды, а я доволен своей гонкой. В этот уик-энд у меня были очень хорошие ощущения от машины. Вероятно, он был лучшим в моей карьере в Ф-1», — описал своё выступление в ОАЭ Алекс Албон.
Гасли закончил сезон в топ-10
Благодаря результату, показанному в Гран-при Абу-Даби, Пьер Гасли закончил сезон в первой десятке чемпионата, проведя его от начала и до конца в составе команды Scuderia AlphaTauri. 24-летний француз начал гонку десятым, но благодаря хорошему темпу сумел прорваться вперёд и финишировать восьмым.
«Я очень рад финишировать восьмым. Гонка получилась непростой, с напряженной борьбой и обгонами. Весь этот уик-энд я не чувствовал себя комфортно в машине. Но в гонке, когда это действительно имело значение, удалось выступить хорошо. Я очень рад заработать ещё несколько очков для команды перед тем, как отправиться на зимние каникулы. Хочу поблагодарить всю команду за этот сезон.
Работать было очень приятно, мы сделали большой шаг вперёд во всех областях и теперь действительно принадлежим к средней группе команд. Теперь есть какое-то время, чтобы насладиться завершением сезона, вспомнить о наших достижениях, о моей первой победе. Мы перезарядим батарейки и в следующем году вернёмся в борьбу ещё сильнее», – объяснил Пьер Гасли.
Квят остался в шаге от оков
Для россиянина Даниила Квята гонка в ОАЭ стала разочаровывающей. Уроженец Уфы блестяще провёл субботнюю квалификацию, показав в ней седьмое время. В субботу гонщик показал хороший темп, но попал в плотный трафик, который не позволил ему совершить прорыв. В итоге Даниил финишировал 11-м, в шаге от завоевания заветного балла.
«Очень разочаровывающая гонка. Как и весь сезон. Мы ожидали, что на гонку будет сильно влиять состояние задних шин, а всё определяли передние. На первом отрезке это стало для меня сюрпризом. Я столкнулся с недостаточной поворачиваемостью. Перед сейфти-каром меня прошли две машины, я потерял позиции относительно ключевых для нас машин, и это сказалось на итоге гонки. Разочаровывающая гонка. Темп более-менее был, но в итоге 11-е место», — эмоционально подытожил Квят.
Результаты Гран-при Абу-Даби:
- Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 1:36:28.645
- Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — +15,976
- Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — +18,415
- Александер Албон (Red Bull Racing) — +19,987
- Ландо Норрис (McLaren) — +1.00,729
- Карлос Сайнс (McLaren) — +1.05,662
- Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) — +1.13,748
- Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — +1.29,718
- Эстебан Окон (Renault Sport F1) — +1.41,069
- Лэнс Стролл (Racing Point) — +1.42,738
Общий зачёт по итогам сезона-2020:
- Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 347 очков – чемпион мира
- Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 223;
- Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 214;
- Серхио Перес (Racing Point) – 125;
- Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 119;
- Алекс Албон (Red Bull Racing) – 105;
- Карлос Сайнс (McLaren) – 105;
- Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 98;
- Ландо Норрис (McLaren) – 97;
- Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 75.
Кубок Конструкторов по итогам сезона-2020:
- Mercedes AMG F1 – 573 очка – обладатели Кубка Конструкторов;
- Red Bull Racing – 319;
- McLaren – 202;
- Racing Point – 195;
- Renault Sport F1 – 181;
- Scuderia Ferrari – 131;
- Scuderia AlphaTauri – 107;
- Alfa Romeo – 8;
- Haas – 3;
- Williams – 0.