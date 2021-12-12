Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021

Макс Ферстаппен: «Это невероятно. Всю гонку я продолжал боролся, и вот получил шанс победить на последнем круге. Это просто потрясающе. У меня до сих пор судорога (в ноге). Наконец мне улыбнулась удача. Я также хочу сказать большое спасибо Чеко (Серхио Перес), он тоже выкладывался на полную катушку. Это была отличная командная работа, и он замечательный напарник. Моя команда знает, как я их люблю, и надеюсь, что мы сможем работать вместе 10-15 лет. Хочу остаться с ними на всю оставшуюся жизнь. Я так счастлив. Кристиан (Хорнер) и Хельмут (Марко) доверили мне быть в команде. Нашей целью было выиграть этот чемпионат, и мы это сделали».