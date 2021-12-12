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Формула-1
Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2021
Звезда Red Bull Racing Honda стоит на вершине мира, завершив блестящий сезон невероятной победой на последнем этапе Гран-при Абу-Даби.
Чемпион мира Формулы-1. Четыре слова, которые отделяют великих от просто очень хороших в самой сложной категории автоспорта на планете. После воскресенья пилот Red Bull Racing Honda обеспечил чемпионство 2021 года, одержав блестящую победу на Гран-при Абу-Даби. Теперь эти четыре слова будут служить постоянным префиксом к имени Макса Ферстаппена.
Макс стартовал с поул-позиции, но Хэмилтон обогнал его на первом круге, оставив голландца позади. Серхио Перес оказал неоценимую услугу напарнику по команде, успешно сдерживая британского гонщика, а команда пробовала разные стратегии пит-стопов, чтобы получить преимущество над Mercedes, однако сначала казалось, что даже всех этих усилий окажется недостаточно на финальных кругах.
Однако, когда болид Николаса Латифи из Williams врезался в стену, примерно за пять кругов до конца выехала машина безопасности и дала Ферстаппену шанс атаковать Хэмилтона на свежих шинах на последнем оставшемся круге!
24-летний Ферстаппен воспользовался этим шансом и обогнал семикратного чемпиона в пятом повороте, вырвав у Хэмилтона свой первый титул в Ф1.
«Это невероятно» - сказал Ферстаппен.
Макс Ферстаппен: «Это невероятно. Всю гонку я продолжал боролся, и вот получил шанс победить на последнем круге. Это просто потрясающе. У меня до сих пор судорога (в ноге). Наконец мне улыбнулась удача. Я также хочу сказать большое спасибо Чеко (Серхио Перес), он тоже выкладывался на полную катушку. Это была отличная командная работа, и он замечательный напарник. Моя команда знает, как я их люблю, и надеюсь, что мы сможем работать вместе 10-15 лет. Хочу остаться с ними на всю оставшуюся жизнь. Я так счастлив. Кристиан (Хорнер) и Хельмут (Марко) доверили мне быть в команде. Нашей целью было выиграть этот чемпионат, и мы это сделали».
Это первый титул для Honda с тех пор, как Айртон Сенна выиграл корону 1991 года.
Приходите ещё - нам есть чем поделиться с этой знаменательной победой!
Формула-1. Общий зачёт:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка
- 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5
- 3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230
- 4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
- 5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5
- 6. Ландо Норрис («Макларен») – 160
- 7. Шарль Леклер («Феррари») – 160
- 8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115
- 9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108
- 10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81
- 11. Эстебан Окон («Альпин») – 72
- 12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44
- 13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
- 14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30
- 15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
- 16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
- 17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
- 18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3
- 19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
- 20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
- 21. Никита Мазепин («Хаас») – 0