Чемпион Ахмад Дахам дебютирует на лучшем из автомобилей для дрифта

Ахмад Дахам воспользовался отсутствием соревнований по дрифту, наблюдавшимся в последнее время, и создал совершенно новый автомобиль Lexus RC F, чтобы побороться с лучшими дрифтерами мира на гонках. Ожидается, что эксперт по дрифтингу с Ближнего Востока представит свое новейшее творение в начале сезона и заявит о себе на Чемпионате Европы по дрифту Drift Masters и соревновании «Формула Дрифт».

В преддверии своего первого соревнования на этом автомобиле Ахмад Дахам рассказал о своем карбон-кевларовом 1200-сильном Lexus, мировых рекордах и о том, что для него значит дрифтинг.

Создание этой новейшей машины заняло 7 месяцев © Red Bull MEA

Некоторое время ты не участвовал в соревнованиях. Чем ты занимался в это время?

Я застрял в Иордании и нахожусь здесь уже шестой месяц. Ситуация почти нормализовалась, однако никаких мероприятий и соревнований здесь не проходило. Так что в этом смысле — ничем. Сейчас я сосредоточен на других проектах.

У тебя также была возможность посвящать больше времени работе над своим новым автомобилем. Насколько ты доволен этим творением? Что в нем особенного?

Эта машина — воплощение 11-летнего опыта и изучения автомобилей, которое началось, еще когда я был маленьким. Я вложил в этот автомобиль весь свой опыт и все, что я знаю о машинах. Новый болид — один из лучших автомобилей для дрифта.

Это Kevlar Lexus RC F с полностью карбоновым кузовом. Наша основная цель заключалась в том, чтобы максимально уменьшить массу машины, так что этот автомобиль на 450 кг легче оригинального. Все-таки Lexus RC F — достаточно тяжелый автомобиль для дрифтинга. Для этого было важно добиться идеальной развесовки. Соотношение массы между передней и задней осями распределено почти равномерно, что обеспечивает очень плавный ход.

Под капотом переработанного Lexus RC F — серьезная мощность © Red Bull MEA

Когда ты создаешь такие автомобили, ты становишься перфекционистом?

В этот раз я был суперперфекционистом! Процесс длился долго. Создание автомобиля заняло шесть–семь месяцев. В прошлом году я разработал свой первый Lexus RC F и многому научился. На этот раз было не то чтобы легче, но я уже был в курсе самых сложных моментов. При создании этого автомобиля мы внимательнее относились к деталям и качеству. Мы учитывали каждый болтик: я даже выбирал, какого цвета болты устанавливать на дифференциал. Такой вот уровень внимания к деталям!

В работе активно использовались карбон-кевларовые панели © Red Bull MEA

Каких результатов можно достичь с этим новым творением?

Этот автомобиль поможет мне немного подняться в турнирной таблице. Я должен принять участие в Чемпионате Европы по дрифту Drift Masters, но все еще не уверен в календаре гонок этого года. Цель использования этого автомобиля — помочь мне получить хороший результат на Чемпионате Европы по дрифту Drift Masters и соревновании «Формула Дрифт». Это действительно один из лучших автомобилей в мире. Может, даже лучший на Ближнем Востоке. Машина точно входит в пятерку или шестерку лучших в мире.

Почему жители ближневосточных стран так любят дрифтинг?

Здесь любили заниматься дрифтингом еще до того, как появилось такое понятие. Людям просто нравится, когда кто-то крутит «пончики» или случайно уходит в занос. Когда я участвовал в гонке Time Attack, я видел, как люди вскакивали со своих мест каждый раз, когда машина уходила в занос. За дрифтингом интересно наблюдать: множество звуков, высокосильные автомобили, дым... Все эти факторы в высокой степени обуславливают популярность дрифтинга. А еще в странах Ближнего Востока популярен тюнинг автомобилей. В отличие от ралли, в дрифтинге нет ограничений. В ралли-гонках и Time Attack установлено ограничение на лошадиные силы.

Что для тебя значит дрифтинг?

Мое понимание дрифтинга немного отличается от общепринятого. Другие дрифтеры не создают машины. Они идут в мастерскую и говорят: «Сделайте мне автомобиль». Я собираю автомобиль сам. Для меня он как ребенок. На создание этой машины ушло шесть–семь месяцев. Машину загнали в мастерскую, и она провела там семь месяцев. Что касается дрифтинга: я пробовал картинг, гонки Time Attack и ралли, но только дрифтинг дает мне такой прилив адреналина, который я не могу получить нигде еще.

Новый Lexus RC F Carbon Kevlar во всей красе © Red Bull MEA

Ты обладатель рекорда Гиннесса за самый продолжительный парный дрифт. Это было важным достижением для тебя?

Да, это было довольно забавно. Когда я установил этот рекорд, я даже не понял, что стал мировым рекордсменом. У меня дома на стене висит сертификат. Это было одним из важных достижений. Сначала этот рекорд, а потом — выступление на Фестивале скорости в Гудвуде в прошлом году, где я стал первым дрифтером арабского происхождения. Эти события стали значимыми вехами в моей карьере. Честно говоря, это было просто потрясающе. Чтобы прочувствовать это, нужно было находиться там и видеть все своими глазами: не только автомобили, но и атмосферу, людей, знаменитостей.