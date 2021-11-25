Имя единственного российского участника Red Bull X-Fighters известно даже тем, кто далёк от мотофристайла. Кто-то знает Алексея Колесникова по выступлениям его команды FMX13 в своём городе, другие видели безумные трюки гонщика на YouTube, а некоторым посчастливилось перенимать опыт легенды российского мотофристайла в его тренировочном лагере Kolesnikov FMX Camp.

Может показаться, что одному человеку ни за что не успеть и участвовать в соревнованиях, и мотаться по миру с шоу своей команды, и проводить обучение для молодых гонщиков, но для Алексея Колесникова нет в таком ритме жизни ничего необычного. Просто потому, что, взяв высокий темп в начале спортивной карьеры, пилот не сбавляет его до сих пор. И не собирается делать этого в обозримом будущем. Об этом и только мы поговорили с самим Алексеем.

С чего началась твоя спортивная карьера и почему ты выбрал именно мотофристайл?

Я родился в городе Коломна в Московской области, где до сих пор живу и тренируюсь. Моя спортивная карьера началась примерно в 11-12 лет с велосипеда BMX в спортивно-техническом комплексе «Мастер», который теперь называется «Экстрим». Когда мне было семь-восемь-девять лет, то я со своими родителями смотрел на соревнования по мотокроссу у нас в Коломне просто стоя около трассы. Видел, как едут большие дяди, и эти силуэты с самого раннего возраста как отпечатки, как штампы остались у меня в памяти, и я чётко понимал, что хочу так же. Странно, но уже тогда я отдавал себе отчёт, что хочу заниматься этим же. У меня не было такого, что я занимался огромным количеством разных видов спорта, такими как футбол, хоккей и волейбол. У меня был большой теннис две недели, а потом сразу BMX. Я показывал неплохие результаты в BMX и меня пересадили на кроссовый мотоцикл и с того момента пошло-поехало.

Алексей Колесников на своем мотоцикле © www.redbullcontentpool.com

В 1997-1998 году я занимался BMX, с 98-го начал ездить в мотокроссе, включая чемпионат России и прочие соревнования, потом ездил многодневные гонки эндуро, а в 2004-2005 году я начал заниматься фристайл-мотокроссом. Тогда этого вида спорта просто не было в России и получилось так, что я был первым, кто начал пробовать хоть что-то. Примитивно, но я смотрел мотофристайл на видеокассетах, что-то находил в интернете и мне с самого начала всё дико понравилось. Как реагирует публика, нравилась энергетика и некий челлендж с самим собой. В классических гонках всё понятно — выиграл или не выиграл, а в мотофристайле ты борешься не с окружающими соперниками, а с самим собой. Каждый прыжок, каждый трюк — это всегда страшно и всегда опасно до сих пор. Именно по этой причине этот спорт такой немногочисленный.

Как пионер мотофристайла в России расскажи, что было сложнее — начать делать трюки или построить необходимое оборудование?

В начале карьеры самым сложным было не столько сделать трюк, сколько подготовить к нему необходимое оборудование. Я шёл длинным путём по причине того, что у нас вообще не было никакой информации. Не то что рампы для прыжков, я просто не понимал, что прыгать нужно на 2-й передаче, а не на 3-й. Что обязательно нужно переделывать подвеску на мотоцикле. Что нужно перенастраивать двигатель и карбюратор, потому что дисциплина специфичная — это не классические гонки, где постоянно держишь полный газ, в мотофристайле требуются особые настройки. Второй момент — само оборудование. Рампа достаточно хитрая — там есть свой радиус, свои углы, свои размеры и то же самое с приземлением.

Алексей Колесников выполняет трюк © www.redbullcontentpool.com

У нас ничего этого не было. Всё, что у нас было — это видеокассеты и мы в масштабе пытались сделать что-то подобное. Например, в видео стояли какие-то машины, мы в сравнении с ними отмеряли всё. Сейчас понимаем, что те расчеты были очень далеки от истины. Но когда мы всё-таки делали это криво-косо, потом же нужно было еще пробовать что-то исполнить. Представьте, сейчас мы прыгаем, оборудование — мы это знаем чётко — работает и всё дело только в гонщиках. А к тому моменту, мы никогда ничего подобного не делали, показать пример нам некому, да и мы даже не были уверены, можно ли вообще что-то сделать на этом оборудовании. Но всё равно вставали и ехали, пробовали. Начало было жёстким.

Если брать конкретно трюки, то у всех разный подход. Есть ребята, которые всё прорабатывают. Они сначала думают и пытаются понять механику, прежде чем поехать. Я, например, другой — больше трудоголик, поэтому сразу пробую, смотрю, что получилось, экспериментирую и, можно сказать, методом тыка осваиваю новое. Но только так фристайл остаётся фристайлом, когда есть свобода действия и ты понимаешь, что твоё, а что не твоё, что идёт, а что нет, что поменять и так далее. Некоторым действительно надо как по учебнику всё объяснить перед трюком — спрашивают у меня, а я даже не могу пояснить, как я делаю, потому что я беру и делаю и всё.

На пути к успеху у тебя были и взлёты, и падения во всех смыслах этого слова. В чём ты находил мотивацию для продолжения занятий спортом?

Этот спорт нужно очень сильно любить Алексей Колесников

Скажу честно, этот спорт нужно очень сильно любить. Настолько сильно, чтобы быть способным отдать за него здоровье, молодость и, может быть, даже жизнь. Я всегда привожу один пример. Когда ты лежишь после очередной травмы — никому этого не пожелаю, но без этого никуда, ведь прыгаем мы на 12-13 метров вверх и это всё равно, что, надев шлем, прыгнуть в окно со 2-3 этажа — и если ты недостаточно любишь мотофристайл, то ты просто не сможешь им заниматься дальше и не найдёшь сил двигаться дальше.

Алексей Колесников © www.redbullcontentpool.com

Вспомни свою первую встречу с зарубежными мотофристайлерами, за которыми ты следил и которые были для тебя примером.

Были известные всему миру ребята, которых я уважаю и с которых я мог взять пример по стилю — Трэвис Пастрана, Мэт Ребо, Дани Торрес и многие-многие другие — и когда Red Bull запланировала провести Red Bull X-Fighters в Москве, я тогда был в начале своей карьеры в мотофристайле. Организаторы подбирали спортсмена, который бы представлял на этих соревнованиях Россию. Из всей толпы претендентов выбрали меня и сказали, что перед участием необходимо полететь на один из этапов, посмотреть, как это всё происходит, и проехать раскаточные сессии.

На тот момент Red Bull X-Fighters проходил в Дублине — в Ирландии был подготовлен самый большой на тот момент в истории турнира трек, на который меня и отправили. Тогда я не знал английского языка, у меня не было никаких запчастей от мотоцикла и это для меня стало колоссальным опытом. Именно тогда я увидел Трэвиса, впервые увидел огромные трамплины и рампы такими, какими они должны быть на самом деле. Это была жуть жуткая! Как если бы ты из деревни приехал сразу же на Олимпиаду и даже, наверное, покруче. Потому что на Олимпиаде ты можешь просто не выиграть, а здесь ты можешь не долететь, перелететь и так далее…

Я помню момент, когда руководитель команды FMX4Ever Джимми Вербург выкатил арендованный для меня мотоцикл — мол, собирай. А я приехал с одной сумкой, в которой у меня была экипировка, без ничего. Взял мотоцикл, покачал и сказал: «А чего собирать? У меня дома примерно такой же». Они все многозначительно переглянулись, а я ведь тогда прыгал на стандартном мотоцикле, там только руль стоял повыше для удобства, и пригласили ребят, которые мне помогли собрать и настроить мотоцикл. Показали, какой по уму должна быть техника и там я понял, как всё устроено и как это должно быть. Но после настройки мотоцикла наступил следующий момент — нужно было выехать в парк и припрыгать эти бешеные расстояния, которые я никогда раньше не прыгал, с огромных трамплинов.

И здесь мне на помощь пришёл Ронни Реннер — очень сильный американский спортсмен-фристайлер, которого я зову «папочка Реннер». Он сказал не переживать и дал проехать всю трассу за ним. И вот я перед каждой рампой мерял скорость, на глаз всё оценивал и даже не спал потом ночами, потому что это было очень жутко. Понимал, что делать это мне предстоит впервые, делать надо и от этого никуда не денешься — это было тяжело, но за пару дней часть трека я припрыгал. Ребята посмотрели, что я из себя представляю. И, считаю, тогда я получил своё первое международное признание, потому что все увидели, на что я, из холодной России, а не из Калифорнии или Австралии, где тренируются и выступают круглый год, способен.

Когда я оттуда уезжал, то дал слово организатору Red Bull X-Fighters и X Games, что буду тренироваться столько, сколько понадобится, чтобы быть на подобающем уровне. После возвращения из Ирландии в Россию в Red Bull мне помогли построить рампу, а потом меня Джимми Вербург пригласил в Бельгию на сборы, чтобы потренироваться с его ребятами. Так постепенно-постепенно народ меня признал и пошло-поехало. Потом получилось так, что я проехал не только Red Bull X-Fighters Exhibition Tour, но и сам Red Bull X-Fighters и другие топовые мероприятия, а потом ещё и судил Red Bull X-Fighters там, куда я когда-то приезжал как новичок. Для меня это стало огромной честью и знаковым моментом. Я настраивался выиграть не отдельный бой, а всю войну и это удалось.

В какой-то момент ты стал ещё и наставником для молодых гонщиков — как началась эта часть твоей карьеры? Что натолкнуло на идею открыть лагерь?

Когда я только начинал заниматься мотокроссом, то кроме меня в этом спорте были Лёха Айсин, другие московские ребята, но всего набиралось где-то человек десять. Просто представьте себе, какая у нас необъятная страна и как мало в ней спортсменов-мотофристайлеров. Я видел эту ситуацию и понимал, что нужно менять её и развивать дисциплину. Мои зарубежные коллеги спрашивали, зачем я воспитываю себе конкурентов, но я отвечал, что дело в другом — мне важно, чтобы мотофристайл двигался и появлялись новые имена, здоровая конкуренция и движение спорта вперёд. Слава Богу, сейчас мы видим, что всё получилось.

Не хочу, чтобы молодые фристайлеры шли моей непростой дорогой Алексей Колесников

Сейчас у меня пик собственной спортивной карьеры, есть своя команда, в которой приходится решать много задач, а кроме этого, ещё и семья. Качественно заниматься обучением других гонщиков я просто не смогу, потому что у меня просто нет на это времени и поэтому-то своей школы мотофристайла у меня нет. Но мы проводим лагеря для тех, кто уже профессионально занимается мотокроссом, но хочет попробовать себя в мотофристайле. Впервые мы провели лагерь, который тогда назывался Red Bull Kolesnikov FMX Factory, в 2011 году как раз после Red Bull X-Fighters в Москве, а с тех пор, с небольшим перерывом, проводим сборы для мотофристайлеров до сих пор. Раньше мы работали на массовость, собирали всех желающих, чтобы пробудить интерес к дисциплине, но сейчас в лагерь попадает 10-20 человек, и мы точечно с каждым работаем на самом профессиональном уровне. Это такая мотофристайловая армия с абсолютно международным подходом к работе.

Ежегодно собираем лагерь и на протяжении 3-5 дней занимаемся с молодыми пилотами. Более длительные сборы делать бессмысленно, поскольку накапливается усталость и больше ментальная, чем физическая, поэтому больше 5 дней у нас лагеря ещё не было. По-хорошему за сезон проводить таких лагерей надо несколько, но мы сами пока профессионально занимаемся карьерой и не всегда хватает на всё время. Отбираем участников по их анкетам, обязательно смотрим видеопрофайлы и фактически на блюдечке с голубой каёмочкой даём им всё, чего не было у меня в начале карьеры в мотофристайле.

Даём чертежи, технические уроки подготовки мотоциклов, работаем с психологом, диетологом, проводим физподготовку, постепенно наращиваем нагрузку — даём всё от и до, чтобы можно было профессионально заниматься мотокроссом. Как бы пафосно это ни звучало, не хочу, чтобы этот спорт в России на мне начался и на мне же закончился. И не хочу, чтобы молодые фристайлеры шли долгой и непростой дорогой, по которой пришлось пройти мне — зачем это, если сейчас всё понятно. Если бы со мной тогда кто-то поделился этими знаниями, то всё сегодня могло бы быть совсем на другом уровне.

Я рад, что сейчас в лагерь приходят молодые пилоты, которые добиваются успехов — это бальзам на мою душу. Потому что когда мои ровесники, тоже стоявшие у истоков мотофристайла в России, говорят о своём блестящем будущем на международном уровне, то я реалист. В 22 года я ехал Red Bull X-Fighters и это уже было поздновато, а когда сейчас парни под 30 лет рассказывают о своём великом будущем… Давайте будем честны сами с собой — это космический уровень. Я выступал на международных соревнованиях, выигрывал и проигрывал, со мной работали психологи и чего только не было, поэтому я знаю, что это сложно и там высокая конкуренция сильных соперников, которые не останавливаются в развитии. И сейчас важно воспитывать новое поколение мотофристайлеров, который будут двигать Россию на международном уровне.

Как появились твое шоу по мотофристайлу, с которыми ты выступаешь в России и других странах мира?

Не мы создали идею выступлений на разных шоу с командой мотофристайлеров, но мы разработали подходящее для этого оборудование. Мой отец, Геннадий Геннадьевич Колесников, настоящий гений и его усилиями мы вместе с ним и нашей командой создали мобильное оборудование, которое легко перевозить. Конструкция позволяет складывать все в грузовик, а потом быстро раскладывать за 2-3 часа. В этой же машине можно перевозить генератор, мотоциклы, так что гонщикам остаётся только прилететь в город и всё будет готово к выступлению. Оборудование для мотофристайла есть много у кого, но оно всё разное и у каждого своё, но нам удалось сделать такой вариант, который легко перемещать по всей России и даже за её пределами. Фристайл мотокросс зародился как шоу и этот формат популярен в США и Европе, а теперь и у нас. Сформировалась команда, появилось необходимое оборудование, мы стали мобильными и до сих пор находимся в движении с командой FMX13.

Какой из уже совершённых прыжков вам запомнился больше всего и о каком проекте вы мечтаете?

Не могу не отметить совместный проект с «КАМАЗ-мастер». Для нас для всех это был первый опыт такого масштаба — это было непросто, но интересно. Мы летали в Набережные Челны и смотрели, что может грузовик. Владимир Чагин с Эдиком Николаевым прилетали к нам в Коломну и изучали трек — как выглядит рампа, какая высота и прочее. Грузовик весит под 10 тонн и скорость у него приличная и сделать так, чтобы он прыгал на нужную длину и высоту только полбеды. Затем мне нужно было добиться того, чтобы я перепрыгнул машину в момент, когда она летит. В этом очень много тонкостей — за грузовик можно зацепиться при наборе высоты, если неправильно подъехать, в прыжке от машины очень сильно дует, и она создаёт турбулентный поток, который был очень чувствительным во время сальто назад. В общем, много факторов, но всё получилось и срослось. И самое приятное, что этот ролик, хоть он очень старый, до сих пор котируется, его показывали в международной рекламе и долгое время он был примером атлетских проектов. Есть что вспомнить!

Не люблю говорить о мечтах, потому что это что-то такое запредельное, а у меня есть лишь цели, к которым я двигаюсь. Мыслей очень много и не всё можно озвучивать, но мы думаем что-то сделать зимой, потому что это наша фишка и очень немногие спортсмены в мире прыгают на шипах. Я бы хотел сделать что-то на Байкале, и мы будем работать над этим. Но многое упирается в то, где мы живём. Я бы с большим удовольствием перепрыгнул Кремлёвскую стену, но никто нам сделать этого не даст. Робби Мэддисон в новогоднюю ночь в Лас-Вегасе запрыгнул на реплику Триумфальной арки, так что технически для нас нет ничего невозможного.

Твое напутствие людям, которые только начинают свою спортивную карьеру или бизнес.

Ключевое слово — двигаться. Я всем желаю по жизни двигаться. У меня даже хэштег такой есть в «Инстаграме» #жизньзадве и я придерживаюсь философии, что темперамент человека определяет его судьбу. Если закрыть газ, то я буду не я. Советую всем и всегда двигаться и если встаёт вопрос сделать или не сделать, то обязательно делать. Надо верить в себя и лучше пожалеть о том, что сделал, чем жалеть, что ты не сделал — удача, силы и терпение помогут добиться цели. Бывает день хороший, бывает день плохой, но жизненный баланс всегда выравнивает всё. А тяжёлый труд всегда окупается — самое главное, найти то самое «своё», от чего будет трясти, и тогда жизнь будет ещё слаще.

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