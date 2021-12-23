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Парусный спорт

Знакомимся с новым претендентом на Кубок Америки: Alinghi Red Bull Racing

Новая команда, созданная общими усилиями Red Bull и Alinghi, двукратного победителя Кубка, сразится за победу в следующем Кубке Америки, чтобы поднять над головой легендарный трофей.
Автор Mario Schoby
Читать 3 минОпубликовано
После более чем десятилетнего отсутствия на арену парусного спорта возвращается одно из самых ярких имен в истории Кубка Америки – Alinghi. В этот раз двукратный обладатель кубка объединится с Red Bull.
Команда Alinghi Red Bull Racing участвует в турнире под флагом Société Nautique de Genève и готовится к отборочным этапам 37-го Кубка Америки в качестве ключевого претендента на победу.
«Мы хотим не только сохранить дух победителей, который всегда двигал Alinghi вперед, но и сделать что-то новое, совершить настоящий прорыв, – говорит Эрнесто Бертарелли, основатель Alinghi. –
Знакомьтесь – команда Alinghi Red Bull Racing
Знакомьтесь – команда Alinghi Red Bull Racing
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Когда вместе с Дитрихом Матешицем мы обсуждали участие Red Bull в Кубке Америки, он сказал следующее: "Мы не собираемся быть просто спонсорами, мы хотим стать частью команды, выстроить партнерские отношения, воспитывать молодых спортсменов и превращать их в настоящих чемпионов"».
Alinghi и Red Bull давно являются дружными соперниками на таких турнирах, как GC32 Racing Tour и Extreme Sailing Series. Ханс-Петер Штайнахер, двукратный олимпийский чемпион в классе «Торнадо» и самый успешный австриец в летних видах спорта, тоже с уважением и с восхищением относится к бывшим соперникам и рад новому партнерству.
«Ни у кого в парусном спорте нет такого опыта и командного духа, как у Alinghi. Red Bull вкладывает в проект все свои силы, и я сомневаюсь, что это было бы возможно с другой командой», – говорит он.
Для совместного успеха с Alinghi, команда Red Bull привлечет опытных специалистов из Red Bull Advanced Technologies, которые помогли гонщикам Red Bull Racing пять раз одержать победу в «Формуле-1» – в том числе это потрясающий триумф Макса Ферстаппена на последнем круге 2021 года, а также четыре чемпионства на Кубке конструкторов «Формулы-1».
Вот что сказал Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, сразу после финала «Формулы-1» в Абу-Даби в прямом эфире по спутниковой связи: «Мы приветствуем команду Alinghi Red Bull Racing в большой семье Red Bull. Наша команда "Формулы-1" будет рада помочь новому члену семьи добиться успеха. Red Bull Advanced Technologies – это технологический центр мирового уровня, который предлагает передовые сервисы для многих организаций и направлений, в том числе в других видах спорта. Наши достижения – это результат инновационной технологической работы, которую мы проделали за много лет участия в "Формуле-1". Red Bull Advanced Technologies стремится к плодотворному сотрудничеству с Alinghi Red Bull Racing. Мы будем рады поделиться своим опытом, инженерными советами и многим другим. Это двустороннее сотрудничество».
Christian Horner, Ernesto Bertarelli and Hans Peter Steinacher of Alinghi Red Bull Racing during the press conference announcing the entry to 37th Americas Cup in Geneva, Switzerland on December 14.
Red Bull Racing's Christian Horner dials in fresh from the Abu Dhabi GP
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Мы будем рады поделиться своим опытом, инженерными советами и многим другим. Это двустороннее сотрудничество
Кристиан Хорнер
«Я состою в команде Alinghi уже 20 лет и был очень рад узнать о новом совместном проекте с Red Bull, – добавил Брэд Баттеруорт, четырехкратный победитель Кубка Америки. – Кубок Америки – это гонка технологий, которая проходит на воде. Здесь не обойтись без продуманной стратегии и тактики. Команда Red Bull не раз демонстрировала свои достоинства и волю к победе как в "Формуле-1", так и в других видах спорта».
Помимо Кубка Америки, команды Alinghi Red Bull Racing будут участвовать в дебютной регате Кубка Америки среди женщин, а также Молодежном Кубке Америки, который мы давно ждали. «Развитие спорта и спортсменов всегда было важной задачей для Red Bull и Alinghi. Поэтому команда Alinghi Red Bull Racing ставит высокие цели на эти регаты, а мы будем рады взглянуть на юные таланты в деле», – говорит Штайнахер.
Парусный спорт