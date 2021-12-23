Парусный спорт
Знакомимся с новым претендентом на Кубок Америки: Alinghi Red Bull Racing
Новая команда, созданная общими усилиями Red Bull и Alinghi, двукратного победителя Кубка, сразится за победу в следующем Кубке Америки, чтобы поднять над головой легендарный трофей.
После более чем десятилетнего отсутствия на арену парусного спорта возвращается одно из самых ярких имен в истории Кубка Америки – Alinghi. В этот раз двукратный обладатель кубка объединится с Red Bull.
Команда Alinghi Red Bull Racing участвует в турнире под флагом Société Nautique de Genève и готовится к отборочным этапам 37-го Кубка Америки в качестве ключевого претендента на победу.
«Мы хотим не только сохранить дух победителей, который всегда двигал Alinghi вперед, но и сделать что-то новое, совершить настоящий прорыв, – говорит Эрнесто Бертарелли, основатель Alinghi. –
Когда вместе с Дитрихом Матешицем мы обсуждали участие Red Bull в Кубке Америки, он сказал следующее: "Мы не собираемся быть просто спонсорами, мы хотим стать частью команды, выстроить партнерские отношения, воспитывать молодых спортсменов и превращать их в настоящих чемпионов"».
Alinghi и Red Bull давно являются дружными соперниками на таких турнирах, как GC32 Racing Tour и Extreme Sailing Series. Ханс-Петер Штайнахер, двукратный олимпийский чемпион в классе «Торнадо» и самый успешный австриец в летних видах спорта, тоже с уважением и с восхищением относится к бывшим соперникам и рад новому партнерству.
«Ни у кого в парусном спорте нет такого опыта и командного духа, как у Alinghi. Red Bull вкладывает в проект все свои силы, и я сомневаюсь, что это было бы возможно с другой командой», – говорит он.
Для совместного успеха с Alinghi, команда Red Bull привлечет опытных специалистов из Red Bull Advanced Technologies, которые помогли гонщикам Red Bull Racing пять раз одержать победу в «Формуле-1» – в том числе это потрясающий триумф Макса Ферстаппена на последнем круге 2021 года, а также четыре чемпионства на Кубке конструкторов «Формулы-1».
Вот что сказал Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, сразу после финала «Формулы-1» в Абу-Даби в прямом эфире по спутниковой связи: «Мы приветствуем команду Alinghi Red Bull Racing в большой семье Red Bull. Наша команда "Формулы-1" будет рада помочь новому члену семьи добиться успеха. Red Bull Advanced Technologies – это технологический центр мирового уровня, который предлагает передовые сервисы для многих организаций и направлений, в том числе в других видах спорта. Наши достижения – это результат инновационной технологической работы, которую мы проделали за много лет участия в "Формуле-1". Red Bull Advanced Technologies стремится к плодотворному сотрудничеству с Alinghi Red Bull Racing. Мы будем рады поделиться своим опытом, инженерными советами и многим другим. Это двустороннее сотрудничество».
Мы будем рады поделиться своим опытом, инженерными советами и многим другим. Это двустороннее сотрудничество
«Я состою в команде Alinghi уже 20 лет и был очень рад узнать о новом совместном проекте с Red Bull, – добавил Брэд Баттеруорт, четырехкратный победитель Кубка Америки. – Кубок Америки – это гонка технологий, которая проходит на воде. Здесь не обойтись без продуманной стратегии и тактики. Команда Red Bull не раз демонстрировала свои достоинства и волю к победе как в "Формуле-1", так и в других видах спорта».
Помимо Кубка Америки, команды Alinghi Red Bull Racing будут участвовать в дебютной регате Кубка Америки среди женщин, а также Молодежном Кубке Америки, который мы давно ждали. «Развитие спорта и спортсменов всегда было важной задачей для Red Bull и Alinghi. Поэтому команда Alinghi Red Bull Racing ставит высокие цели на эти регаты, а мы будем рады взглянуть на юные таланты в деле», – говорит Штайнахер.