«Дакар» изнутри – честный взгляд Анастасии Нифонтовой

Интересные истории должны быть рассказаны. Особенно, если они основаны на правдивых чувствах и впечатлениях, которые доступны далеко не каждому человеку. Но что делать, когда таких впечатлений накопилось неприлично много? Разумеется, в такой момент нужно собирать их воедино и издавать книгу. Именно так поступила самая титулованная российская мотогонщица Анастасия Нифонтова – первая в мире девушка, прошедшая ралли «Дакар» без помощи механиков в специальном классе Original by Motul. Историю реализации этого достижения, а также множества других героических подвигов, которые спортсменка из России совершила в самой сложной гонке в мире, Анастасия разместила на страницах книги. Рукописный труд получил название: «Чистое небо Дакара» – история успеха самой известной мотогонщицы России, прошедшей суровую гонку Rally Dakar без техподдержки.

Мы поговорили с Анастасией Нифонтовой о содержании, создании и неожиданных фактах, связанных с её дебютной книгой.

Начало

«Чистое небо Дакара» – книга Анастасии Нифонтовой © Павел Сухоруков

Если честно, никогда не думала, что я настолько крута, что смогу написать книгу. И что это вообще кому-то будет интересно. Получилось так, что сначала на протяжении какого-то времени в соцсетях люди начали писать посты о том, что я очень интересно пишу. И том, что было бы здорово, если бы я всю эту писанину собрала в кучу и написала книгу. Я к этому относилась достаточно несерьезно, потому что: где я, а где писатели? Писатели – это же какие-то великие: Чехов, Толстой и так далее.

Никогда не хотела быть роковой женщиной со сложной судьбой, но легких судеб на трассах ралли-рейда я еще не видела. Мы платим за пьедестал всем, что есть. Мы готовы платить сколько понадобится. Анастасия Нифонтова Rally Raid Bike

История успеха самой известной мотогонщицы России © Павел Сухоруков

И потом, видимо, за этим всё-таки как-то следят издательства. Ко мне поступило предложение от издательства «Бомбора» написать книгу. Собственно, сказали, что им было бы очень интересно и они очень хотят издать книгу про мотоспорт. Плюс ко всему, им понравилось как я пишу в интернете и было бы здорово, если бы мы вместе сделали книгу. Когда ко мне обратилось издательство, известное и не маленькое, я уже начала серьезно об этом задумываться.

Анастасия Нифонтов и её байк © Павел Сухоруков

Мы встретились, обсудили все моменты. Они объяснили мне, как это делается. Сказали, что будет куратор – человек, который будет помогать собирать в кучу все мои мысли и всё это структурировать. И уже со знанием дела мы будем собирать материал в книжку. В тот момент, наверное, я осознала, что действительно это можно сделать. Тем более, что к тому моменту уже многое было написано. Причём не из расчёта, что будет книга. И, соответственно, то, чего не хватает, предстояло ещё дописать.

Писательский опыт

Откуда берутся мечты? © Павел Сухоруков

Кроме того, мой писательский опыт был связан с написанием статей в профильные журналы. Я писала про мотоциклы, про экипировку и другие вопросы, связанные с моим видом деятельности. Тем не менее опыта работа с издательством, с точки зрения написания книги, у меня не было. Поэтому, для меня возможность поработать напрямую с издательством была интересным и совершенно новым опытом.

О чём книга?

«Чистое небо Дакара» © Павел Сухоруков

Книга, в основном, о моём пути в большой мотоспорт, в большие мотогонки. Тем не менее в ней есть и рассказ о моём детстве и юношестве. О том, как и с чего всё начиналось. О тех, кто меня подтолкнул, помогал, или наоборот, мешал на моём пути. С большим уклоном, именно в мотоспорт. Там даже будут разделы про тренировки: как проводить тренировки, на что обращать внимание, про психологическую составляющую. Такие небольшие инсайды в жизни профессионального спортсмена. Это все обязательно будет.

Значимость

Анастасия Нифонтова откровенно о Дакаре © Павел Сухоруков

Я хотела сказать этой книгой, что нет ничего невозможного. Если ты в этой жизни что-то очень любишь, то нужно этим заниматься. Я проделала за свою жизнь витиеватый путь к гонкам. Занималась много чем, пыталась быть серьезной, закончила два Высших учебных заведения, работала и так далее. Всё равно меня жизнь привела к тому, что я с мотоциклами, с гонками. Сейчас уже с машинками. Но, всё равно, во всей этой каше варюсь.

Создание невероятных трудностей на ровном месте и их героическое преодоление – наш национальный вид спорта. Анастасия Нифонтова Rally Raid Bike

Многие родители настаивают на том, что гонки – это несерьезно. Что надо чем-то заниматься важным, быть инженером, врачом… Это всё не так. Важно в жизни заниматься тем, что тебе действительно нравится, чтобы прожить эту жизнь наполнено и интересно. Именно эту мысль я хотела донести на примере своей собственной истории.

История о множестве испытаний, которые не сломили, а сделали сильнее © Павел Сухоруков

Что может человек извлечь из моей книги? Посмотреть по сторонам и понять, тем ли он вообще занят в этой жизни. Понять, что в любой момент можно всё бросить и заняться тем, чем ты всю жизнь хотел заниматься. И увидеть насколько жизнь перевернётся и станет гораздо красочней и интереснее.

Для кого книга

Дебютная книга Анастасии Нифонтовой «Чистое небо Дакара» © Павел Сухоруков

Эта книга будет интересна абсолютно разной аудитории. Начиная от молодёжи, которая ещё ищет себя в этой жизни. Заканчивая уже взрослыми людьми, которые, казалось бы, уже всего добились, но им интересно почитать, как это происходило у других. У меня-то история в том, что я достаточно во взрослом возрасте начала серьезно заниматься спортом. Это, как раз, для взрослых людей пример того, что начинать никогда не поздно. Для молодых же, это пример того, что нужно вовремя обращать внимание на спорт, чтобы потом судорожно не догонять.

Сложности

Зачем мы ездим © Павел Сухоруков

Написание книги требует много времени. И нужно абстрагироваться от мира, чтоб тебе ничего не мешало собрать все свои мысли в кучу. В моём случе задача упрощалась тем, что у меня уже было много чего написано. Кроме того, со мной был замечательный человек от издательства. Именно он помогал всю мою писанину по кусочкам собрать в кучу, распределить и растолкать. Такая канва книги, на основе этих кусочков, она у нас уже была. Мне не пришлось садиться и с чистого листа всё писать. Основа уже была.

Выбирая ралли, ты выбираешь свободу неограниченную. К черту дороги, да здравствуют направления! До свидания, люди, встретимся на той стороне пустыни, под звездным небом! Анастасия Нифонтова Rally Raid Bike

Но сложность заключалась в том, что всё равно пришлось куски какие-то дописывать, доделывать, допиливать, как говорится. Кроме того, был и соревновательный фактор – «Дакар». Некогда было. В этот момент подстраховал помощник из издательства. Я устно диктовала ему ответы на вопрос с помощью аудио-сообщений. А он пробовал сформулировать эти мысли с моих слов. Но потом, по большей части, мне всё равно пришлось переделывать, переписывать всё под свой слог. Конечно, он помог сделать основу. Но, всё равно, мы весь этот материал перелопачивали и переделывали.

Работа по ночам

Анастасия Нифонтова о содержании книги © Павел Сухоруков

Сейчас, очень модно писать книги, когда ты даёшь интервью, и потом с твоих слов уже другой человек грамотно всё это записывает. Разумеется, у нас также были такие маленькие кусочки. Но мне всё равно пришлось самой всё допиливать, дорабатывать. Это было сложно, нужно было находить на это время. Я сидела по ночам. Вечером укладывала детей спать, вся семья засыпала, и вот я в тишине всем этим занималась. Это было непросто.

В тот жаркий день я оказалась на твердом сухом песке. Падение, полет. Сверху на спину железным молотом в 150 килограммов рухнул мотоцикл. Разбил позвоночник, обжег горячим железом, практически подписал приговор. Зря ты поехала в Африку, Настя, да еще по трассе классического ралли «Париж-Дакар». Не женское это дело, теперь расплачивайся. Карьерой, утраченным здоровьем. Посмотрим – может, и жизнью. Анастасия Нифонтова Rally Raid Bike

Когда уже всё сделали и сверстали, надо было её перечитать. На случай, чтобы ничего не забыть. Нигде никаких косяков в верстке не было и так далее. А страниц получилось немало – более 300. Это тоже отнимало немало времени.

Две профессии

«Выбирая ралли, ты выбираешь свободу неограниченную» © Павел Cухоруков

Я очень комфортно себя ощущаю в писательском деле, потому что я люблю писать. Давно пишу посты. Обычно такие многословные, многосложные. Те, кто любит картинки, не понимают, кто вообще это читает. Но у меня, как раз, подписчики собрались именно такие. Любители почитать про все мои приключения. И я это очень ценю.