Людей, разговаривающих с техникой на «ты» ценят и уважают. У многих они ассоциируются с добрыми волшебниками, способными понимать и отремонтировать, казалось бы безнадёжно утраченную вещь. Не важно, чему именно они дают вторую жизнь: холодильнику или автомобилю, восторг от починки своими руками обеспечен. Особенно удивительно и приятно, когда с техникой дружат представительницы прекрасного пола.

И самая титулованная российская мотогонщица Анастасия Нифонтова из их числа. В 2019 году атлет Red Bull первой в мире финишировала в ралли-рейде «Дакар» в категории, подразумевающей участие без сторонней технической поддержки и без грузовиков поддержки. Достигнув этой высоты Анастасия решила идти дальше и открыла для себя совершенно новый вид транспорта. Мы узнали у девушки, каково это ремонтировать мотоцикл своими руками и почему она отдала предпочтения багги.

Первый ремонт

Анастасия Нифонтова © Svetlana Baranova / Red Bull Content Pool

Моим первым мотоциклом был «Тула». Однажды в его двухтактный двигатель не попало масло и он заклинил ночью на МКАДе, недалеко от дома моего друга. Товарищ вышел, посмотрел, что «кик» не крутит и сказал: «похоже клин схватил твой мотоцикл». Для меня эта фраза тогда была, как будто я потеряла близкого родственника. Я села на ступеньки у подъезда и зарыдала.

Мне казалось, жизнь закончилась. Но оказалось всё не так страшно. Уже на следующий день мы пошли в гараж. Он помог мне снять мотор. Располовинили. Поняли, что просто заклинило подшипник коренной шатуна. Я поехала в магазин «Зенит» в Сокольники и купила в сборе коленвал с шатуном на «Тулу». А потом вместе, опять же, мы это собирали. Что-то я крутила, что-то он. Было весело. К слову, на тот момент мне было 18 или 19 лет.

Доверяй дело мастеру

Наиболее титулованная мотогонщица России © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Когда вопрос доходит до обслуживания техники, разумеется, я могу сама выполнить базовые задачи. Заменить цепь и звёзды, выполнить ТО. Но и на более серьёзных работах я не боюсь крутить гайки. А при наличии динамометрического ключа, тем более. Но это просто не моя специфика. Логичный вопрос: если я не занимаюсь этим профессионально, то с какой целью мне делать это на низком уровне. Поэтому лишний раз я не делаю ремонт своими силами. Ведь для этого у меня есть механик, которому я доверяю на 100%.

Будущее профессии

Помимо хороших механиков, которые могут отремонтировать подвеску, в будущем будут востребованы специалисты, работающие с компьютерами. Которые знают, как настраивать «мозги», схемы и системы. Ведь если всё движется к электрическим машинам и мотоциклам, то в них будет всё больше электроники. Разумеется, помимо подвески и каких-то элементов ходовой.

Работа в поле

Анастасия Нифонтова готовит мотоцикл в старту © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Когда поломка происходит во время гонки, делать ремонт гораздо сложнее, потому что ты целый день на мотоцикле. «Дакар» – такая гонка, во время которой ты проводишь в седле мотоцикла минимум 10, в среднем 11-12 часов. А то и больше. Затем ты приезжаешь уставшим в бивуак. И каждая минутка ценна, чтобы отдохнуть. Но вместо того, чтобы лежать и не шевелиться, или работать с дорожной книгой, тебе приходится обслуживать мотоцикл.

При том, что я всё это тренировала с Сергеем «Бородой» Морозовым. Знала как колёса менять и тому подобное. Тем не менее после первой замены колёс я ехала и мне было очень не по себе. Особенно первые километры. Мне казалось, что сейчас всё оторвётся или отлетит, потому что я что-нибудь не так где-то прикрутила, недотянула. И затягивала всё динамометрическим ключом, чтобы никакого «авось» не было. Но, всё равно, было жутко страшно. Под конец ралли-марафона я уже привыкла к этому режиму и было нормально. К счастью, на «Дакаре» обошлось без глобального ремонта.

Смена профиля

Анастасия Нифонтова © Edoardo Bauer / Content Pool

В 2019 году я проехала легендарный ралли-марафон без технической поддержки. Это было преодолением серьёзного рубежа в моей карьере. Я начала рассуждать о том, куда же двигаться дальше. Потому что самая сложная гонка в ралли-рейдах – «Дакар», самый сложный зачёт – мотоциклы. А категория «без механиков» – это вершина сложности в этой соревновательной пирамиде. И когда я достигла её пика, возник вопрос: какую цель ставить следующей?

Потому что мне хотелось новых рубежей. И в этот момент я поняла, что было бы интересно пересесть на багги. Тем более, что на тот момент у меня уже было автоспортивный опыт. Ранее я принимала участие в гонках класса Т2 за рулём Toyota Land Cruiser. Но на стандартном автомобиле мне не хватало гоночной составляющей, потому что серийное авто – это всегда компромисс между скоростью и сохранением базовой комплектации. А багги – это лёгкий, но, в то же время, не настолько финансово затратный автомобиль, как в случае с машинами топовых категорий Т1 и Т2.

Первый опыт

Анастасия Нифонтова © Svetlana Baranova / Red Bull Content Pool

Впервые за руль багги я села три года назад. Это было в Астрахани, куда меня пригласили протестировать новый Can-Am Maverick X3. Мягко говоря, я была в шоке. Потому что когда ехала по буеракам и кочкам в моей голове не укладывалось, как такая машина настолько мягко и быстро проезжает все эти ухабы.

В местах где я привыкла сбавлять скорость, где на мотоцикле абсолютно точно тебя подбросит вверх или перевернёт, багги проезжало ровно и можно было выжимать педаль газа в пол. А главное – этот вид транспорта оказался гораздо безопаснее, чем мотоцикл. И ехать на багги не так страшно как на мотоцикле. Где всего за одну ошибку ты уже расплачиваешься своим здоровьем. В кресле пилота багги ты, напротив, пристёгнут и защищён каркасом безопасности.

Различия

Анастасия Нифонтова © https://vk.com/nifontova13

Главное различие – количество колёс. Кроме того, мотоцикл управляется при помощи наклона и тебе приходится много задействовать своё тело. Вес мотогонщика, кстати говоря, также имеет большое значение, потому что ты загружаешь подвески своим телом. Поэтому, мне, девушке весом 55 кг, достаточно сложно противостоять мужчинам.

А вот в автомобилях, напротив, женщинам проще соперничать с противоположным полом. Там от физических данных зависит не так много. Больше зависит от концентрации внимания, мелкой моторики, чувства контакта колёс с дорогой. Необходимо чувствовать себя частью машины, а не человеком за рулём.

Знакомство

Анастасия Нифонтова бросает себе вызов © https://vk.com/nifontova13

В мае мы начали знакомиться с багги, приобрели новый Maverick 2020 года и в тот момент его нужно было настроить, чтобы можно было принять участие хотя бы в каких-то гонках. В базовой комплектации эта машина шла с мягким каркасом и выступать в соревнованиях на ней было невозможно с точки зрения безопасности. Кроме того, на неё нужно было поставить гоночные сиденья, шеститочечные ремни, а также правильно настроить подвеску. В течение лета мы справились с этой задачей, и я начала выезжать на тренировочные заезды. Кроме того, мы поставили усиленный колпак и это давало нам возможность заявиться на Кубок России.

Первые соревнования

Первым стартом стала гонка серии Moto Rally Cup в Андреаполе. Это любительская гонка, в которой принимают участие серьёзные соперники, например, Максим Багель – обладатель подиумов в серьёзных соревнованиях. И меня приятно удивил тот факт, что я смогла противостоять ему на равных. И хотя в первый день мы прокололи колесо, потеряли много времени на замену, во второй день мы смогли у него выиграть. В результате по сумме времени мы, к сожалению, оказались вторыми. Но тот факт, что я показала хороший гоночный темп придавал оптимизма.

Игра на повышение

Анастасия Нифонтова за рулём багги © https://vk.com/nifontova13

Следующим серьёзным испытанием стала гонка чемпионата России в Астрахани. Туда съехались все самые быстрые российские гонщики, включая Сергея Карякина – серебряного призёра ралли «Дакар» в категории багги. Разумеется, моей главной задачей было сравнить себя с ним. Различие заключалось в том, что его машина была подготовлена специально к чемпионату России: она немного тяжелее, на ней стоял рестриктор, в отличие от нашей. Кроме того, наш автомобиль был слабее с точки зрения каркаса. Более того, у нас был меньше бак и нам приходилось заправляться минимум три раза за спецучасток в то время, как экипаж Карякина останавливался лишь раз.

Несмотря на различия, я считаю, что мы хорошо справились с поставленной задачей. В первый день на прологе мы отстали от Сергея на несколько секунд. Ехали достаточно неплохо, но буквально за 30 км до финиша в бархане оторвали кулак переднего правого колеса. К сожалению, ремонт и замена отняли у нас порядка двух с половиной часов. Разумеется, этот инцидент лишил нас шансов побороться за подиум. Но уже на следующий день был достаточно большой спецучасток длинное 307 км. Его мы достаточно хорошо отработали и в итоге на финише выяснили, что проиграли Сергею Карякину лишь три с половиной минуты. В финальный день мы ехали достаточно неплохо и решили поэкспериментировать с дозаправками, сократив их количество. И хотя мы не дотянули до заправки 15 км, получили нужный опыт и теперь лучше понимаем расход.

Перспективы