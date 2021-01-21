Алгоритм силы: интервью с Андреем Алгоритмиком

Мы встретились с основателем клуба Андреем Алгоритмиком и обсудили его обширную карьеру, за которую он успел так или иначе поработать с множеством музыкантов, изменивших лицо российского андеграунда. Аигел , Pharaoh , Мальбек и Сюзанна , Saluki и многие другие заметные артисты новой волны дебютировали в его клубе, Mujuice выпускал на его лейбле первые пластинки, а теперь почти все звезды новой волны печатают винил на рижском заводе Алгоритмика.

Как ты сам себя позиционируешь?

В первую очередь я — человек, который много лет вкладывает свое время и идеи в создание современной и интересной локальной музыкальной среды, далее идет клуб, потому что Powerhouse — мое самое взрослое детище. Помимо этого я занимаюсь заводом виниловых пластинок Semikols Record Pressing в Риге и радио New New World . Плюс последние полгода я пишу музыку в проекте Sonestrose с кучей коллабораторов ( Cream Soda , Lovanda , Копы в огне и другими). Собираю пластинки и иногда играю, когда есть время.

Важно понимать, что путевку в жизнь каждый выдает себе сам. С чего все началось? Изначально я был промоутером и играл на своих же воскресных вечеринках Bleep Sundays в клубе «Культ» в 2006-м. Туда мы звали молодую электронную сцену вперемешку с рокерами. Потом мы запустили тусовку битмейкеров и электронщиков «How2Make» в клубе «16 тонн» , а затем перешли в «Солянку» . Где-то через год мы с Булатом Шариповым стали развивать новую небольшую площадку «Бар 6/2» на Арбате. Там уже почувствовал, что сцена наконец-то начала расти и укрепляться. Я постоянно искал что-то новое и локальное и ставил на местные команды: предоставлял площадку, помогал с релизами, давал советы.

— «У меня не просто так завод винила. В Москве у меня около 600 пластинок» © Фото из архива Андрея Алгоритмика

Получается, твоя основная миссия — протянуть руку помощи нашим начинающим артистам?

Отчасти да. Хотя и зарубежных музыкантов мы тоже возили очень много. Мы тогда были еще совсем молодые, но умудрялись привозить довольно больших артистов. Работали без какой-либо внятной бизнес-модели: прогорали на бабки, все было на чистом энтузиазме. Мы очень хотели делать крутые мероприятия, но понимали, что физически не можем собрать внятный лайн-ап только из местных артистов. Зато наши ребята смотрели на иностранцев и учились. И теперь уже никого привозить необязательно: сцена готова.

Важно понимать, что путевку в жизнь каждый выдает себе сам. Но за 7 лет работы Powerhouse через нас прошли десятки классных музыкантов, которые за эти годы очень сильно выросли.

Та же Cream Soda…

Если брать большие имена, то да. Вообще мы в Powerhouse никогда не ориентируемся на громкие имена. Нам интересно найти крошечную историю, которая может во что-то вырасти.

Например, у нас начинала вся туса Pharaoh , Dead Dynasty : они выступали на вечеринках «Танцпол» и «Футуристика» . Сначала выступали как диджеи, параллельно росли как рэп-туса.

Когда ты стал называть себя Алгоритмиком и почему?

В 2007-м у меня был лейбл Algorythmik Records , на котором вышло более 100 дисков хаус и техно артистов: как зарубежных, так и локальных. Потом я начал играть под этим именем. Что-то менять было уже поздно.

В 2020-м многие ударились в ностальгию: пока клубы закрыты, остается только вспоминать былое. Ты сам помнишь момент, когда осознал, что готов связать свою жизнь с музыкой?

Я никогда не занимался ничем другим. Моей первой работой в 18 лет была должность пиарщика на лейбле Citadel Records , лейбле тесно связанным с журналом «Птюч» . Ничего, кроме музыки, мне не было особо интересно. Мои родители тоже связаны с музыкой, а заводом пластинок мы сейчас управляем с отцом.

Ничего, кроме музыки, мне не было особо интересно.

Причем когда я начинал, мне мало что нравилось в российской музыке. Я говорю про времена до прихода Tesla Boy и Pompeya . Были какие-то грустные рок-группы и очень коммерческие или совсем отъехавшие электронщики. Спроса на такую музыку не было, поэтому артистам было сложно.

Powerhouse: вид сверху © Фото из архива Андрея Алгоритмика

И все-таки ты выбрал музыку?

Я точно не собирался становиться музыкантом. Время на свою музыку у меня появилось только в 2020-м, когда я на несколько месяцев переехал жить в Powerhouse.

Прямо в клуб?!

Это же особняк (смеется).

Вот это мощно. Наверное, давно хотел перебраться сюда?

Вообще я считаю, что надо разделять работу и дом. Но в 2020-м пришлось совместить.

— «Нам интересна молодая местная сцена: от джаза до новой поп-музыки» © Фото из архива Андрея Алгоритмика

Получается, ты — современный Гэтсби, в чей особняк приходит вся столичная богема?

Мы ориентированы не столько на богему, сколько на молодежь. Возраст основных гостей Powerhouse — 21-22.

Это очень интересно: обычно место «взрослеет» со своей аудиторией и меняется. А к вам все эти 7 лет ходят взрослые студенты. В чем секрет?

«Старичков» мы не прогоняем! Нам просто все так же интересна молодая местная сцена, причем разных жанров, от джаза до новой поп-музыки. И когда долго бьешь в одну точку, люди начинают понимать эту мультижанровость. Что касается ночей — они не про техно, а скорее про хаус и редкий грув со всеми оттенками.

Не было соблазна «переодеться» в техно-клуб?

В этом не было смысла. Мы дружим с теми, кто занимается техно в России, но у нас разделены интересы. Лично мне техно надоело еще в 2010-м. И в 2013-м я уже четко понимал, что не буду этим заниматься. Под техно нужны подвалы и «коробки», а особняк должен дышать по-другому.

Помнишь самое странное событие за всю историю Powerhouse?

Помню, как Деймон Албарн из Blur и Gorillaz пришел к нам после концерта и тусил с нашими официантами на заднем дворе, где у нас подсобка. Вообще такого у нас было много. Здесь артисты не боятся расслабиться. Мы вообще не очень любим камеры. Сами фотографируем только свои дни рождения.

Помню, как Деймон Албарн из Blur и Gorillaz пришел к нам после концерта и тусил с нашими официантами на заднем дворе, где у нас подсобка.

Как Powerhouse пережил 2020-й?

У нас было много заготовок на разные сценарии карантина. Но за нас все сделали наши арендодатели, когда в апреле вывесили объявление об аренде нашего здания. Мы узнали об этом из телеграм-канала ПсихоDaily. Начался хайп, люди стали разрывать телефон и узнавать, как нам помочь. Мы стали продавать больше мерча, пластинок и доставлять еду на дом, и за неделю собрали необходимую сумму на аренду. Отдельное спасибо нашим артистам, которые оказали огромную поддержку. Причем многие артисты сами сидели без денег.

Не было желания устраивать подпольные вечеринки?

Вечеринки — нет. Но раза 3 в неделю мы проводили онлайн-концерты. Физически на них присутствовали музыканты, их близкие и те, кто живет в особняке. С нами практически жила группы Казускома и Интурист , которые писали на нашей студии альбом. Весной у нас собралась эдакая творческая коммуна.

Вы все документировали?

Да, примерно по 5 часов в день снимали все на камеру: как мы общаемся, работаем. Также у нас работало радио. Сейчас у нас на руках очень много контента, в котором нужно рыться и собирать что-то толковое. Надеюсь, когда-нибудь выпустим все это в виде документального фильма.

В общем, время было интересное, но очень не хотелось бы все это повторить. Когда все наконец открылось, людей к нам стало ходить в два раза больше. Причем не только на концерты, но и в обычное время.

Джаз в Powerhouse Moscow © Фото из архива Андрея Алгоритмика

Что важного ты понял за это время?

Было приятно осознать, что у нас есть сообщество людей, которые быстро реагируют на ситуацию. Неприятно было не знать, что будет завтра. Заболеть я не боялся, я боялся потерять клуб. Главное, что у нас было классное лето, за которое мы переосмыслили нашу программу. Но без всего этого, конечно, было бы лучше. Сейчас у нас нет ночных вечеринок, выручка в два раза меньше, а аренда не снизилась. Мы зарабатываем не на плате за вход (она уходит артистам), а на баре. Поэтому в данный момент катимся в минус.

Заболеть я не боялся, я боялся потерять клуб. Но все-таки в Москве сейчас все еще не так плохо, особенно если сравнить со многими местами, где вечеринки так и не возобновились… Да, на любую сторис про мероприятия я получаю удивленную реакцию иностранных друзей. Я не знаю, что происходит с вечеринками в Африке или Бразилии, но во всех знакомых мне местах ночной жизни сейчас в принципе нет. Думаешь, в итоге это поможет России укрепить свои позиции на клубной сцене? Конечно. У нас появится культура регионального туризма. В Москву сейчас приезжает много туристов из регионов. Ребята из Питера, Самары и других городов едут на выходные и идут тусоваться, потому что больше не копят на условную Европу. Это новая прослойка гостей, которых раньше практически не было. Ходишь ли ты на чужие вечеринки? Прямо на тусовки — нет. Хожу на концерты, интересные мероприятия с большими декорациями и свежими артистами. И очень люблю бары: вы часто можете увидеть меня в «Сосне и липе» или Голове . Это мои приятели. Вместе мы состоим в негласном сообществе несчастных людей, которые решили заниматься в Москве ночной жизнью (смеется).

Андрей Алгоритмик © Фото из архива Андрея Алгоритмика

Помнишь самые классные вечеринки твоей жизни?

Я люблю фестивали: мне важно увидеть много концертов за раз. Последние годы я ездил на довольно нердовский фестиваль в нидерландском Утрехте «Le Guess Who?» . Там было много странных вечеринок: например, эмбиент-дрон-тусовка на заводе мебели. Мне очень понравился Urvakan в Армении. В России люблю сноубордический лагерь-фестиваль New Star Camp — крутой синтез спорта и музыки в горах. Странные локации решают!

Я люблю фестивали: мне важно увидеть много концертов за раз. Локация Powerhouse (особняк в центре Москвы) тоже довольно странная и эффектная. Не было желания сделать тут капитальный ремонт? Напротив: мы хотим сохранить все в первозданном виде. Когда мы заезжали, тут был «офисный» дух. Мы все очистили, поменяли потолки, ремонт был достаточно основательным. Сейчас меня здесь все устраивает, кроме того, что из-за соседей нельзя шуметь после 23-х. То есть с соседями подружиться так и не удалось? К нам ходит очень много соседей. Некоторые даже сдают квартиры, которые снимают как раз из-за того, что хотят быть ближе к нам. Но те, кто нас не любил, так и не пустил в сердце музыку и расслабленную волну летней веранды. Хотя мы очень открыты! Я участвовал в создании клуба «Плутон» , и вот там против были не только соседи, но вообще, кажется, все кроме публики клуба. Получился эдакий двухлетний эксперимент, который в итоге завершился. Нам просто хотелось посмотреть, что это такое — открыть техно-клуб в Москве. Посмотрели и хватит. То есть других клубов ты открывать больше не планируешь? В этом городе у меня только одна задача — оставить на плаву Powerhouse. На другое меня уже не хватит. Открывать что-то в Москве очень сложно. Как в целом ты оцениваешь эволюцию московской клубной сцены? Учитывая то, что сейчас много денег попадает в правильные руки, развитие меня радует. Стриминг позволяет артистам продавать свою музыку и оставлять деньги в индустрии. Артисты поуспешнее открывают свои маленькие лейблы, которые помогают другим музыкантам. Так индустрия начинает развиваться. Это влияет и на клубы. Их в принципе не так много, чтобы еще и они закрылись. Но их вряд ли станет больше, как в любом большом городе в других странах. Почему? Потому что для этого нужна поддержка государства, которой у нас нет. Зато есть много грамотных людей: как артистов, так и слушателей. Тусовщиков, живущих на светлой стороне гедонизма. Так что не стоит грустить.

Андрей на собственном производстве Semikols Record Pressing © Фото из архива Андрея Алгоритмика

В каком виде ты собираешь музыку?

У меня не просто так завод винила (смеется). В Москве у меня около 600 пластинок. Еще немного собираю синтезаторы.

Мы изготовляем все качественно и быстро, без длинных очередей. Как началась история с заводом пластинок? Это тоже история про развитие сцены. Мы руководим заводом с отцом: он печатал винил еще до моего рождения. Наш завод открылся в 2017-м. Мы заказали несколько машин у новых немецких производителей, а все остальные станки на тот момент были сделаны для Джека Уайта и его завода в Детройте. Позже такие же маленькие заводы появились в Берлине и где-то в Польше. Остальные — старые большие игроки. Мы изготовляем все качественно и быстро, без длинных очередей. Сейчас у нас печатаются десятки русскоязычных групп новой волны: от СБПЧ до IC3PEAK . Но бывает и олдскул: буквально на днях нам заказали напечатать пластинки Раймонда Паулса и Льва Лещенко . Андрей Алгоритмик / Sonestrose / Powerhouse Moscow / NNW Radio / Semikols Record Pressing