Как Анджей Баргель первым в мире поднялся на непокоренный никем ранее пик

В этой статье Анджей Баргель Poland Смотреть профайл

Мы поговорили с Анджеем Баргелем спустя всего несколько дней после того, как он достиг вершины ранее непокоренного пика Яваш Сар II (6178 м над уровнем моря, горная система Каракорум), с которого он затем спустился на лыжах.

Польский ски-альпинист не терял времени даром — он отправился на вершину сразу после достижения подножия восьмитысячника. Ему помогал Йендрек Барановский, который в конечном итоге решил не подниматься на самую вершину, а дождаться Анджея на середине пути, чтобы осуществить вместе с ним спуск.

Сейчас участники экспедиции отдыхают и готовятся к покорению следующей цели — восхождению на вершину и спуску на лыжах с пика Лайла (6096 м над уровнем моря). Поэтому у Анджея есть время, чтобы поделиться впечатлениями о прошедшей экспедиции...

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Как удалось сделать это так быстро?

Ха-ха. Мы знали, что достаточно акклиматизировались. Это убедило нас, что нет смысла ходить со всем снаряжением [в лагеря], поэтому мы пошли прямо в горы. Позже я говорил с Йендреком о том, что мы могли бы остаться там подольше и попробовать еще раз, но для него это тоже была своего рода форма акклиматизации, с ним все было в порядке. Он пришел к выводу, что мы должны двигаться вперед и идти на следующую вершину. Именно так и получилось, хотя это и не было запланировано изначально. Мы чувствовали себя отлично, поэтому и решились на это.

Мы чувствовали себя отлично, поэтому и решились на это Анджей Баргель

«Мы чувствовали себя отлично, поэтому и решились на это» © Bartłomiej Pawlikowski

Поскольку вы достаточно акклиматизировались, значит ли это, что Йендрек остался ждать тебя на половине пути, потому что он не смог удержать заданный темп?

Я не навязывал очень быстрый темп! Я сохранял скорость, которая позволила бы мне добраться до вершины и безопасно спуститься оттуда на лыжах. Было очень важно, чтобы не было слишком тепло, потому что в таком случае увеличивался риск схода лавины.

В какой-то момент мы поняли, что двигаемся довольно быстро. Йендрек решил, что ему достаточно и что он не будет продолжать восхождение. Мы рассматривали варианты, чтобы просто вернуться или вместе спуститься на лыжах и попробовать еще раз, но Йендрек решил подождать меня на середине пути.

Поэтому я добрался до вершины, спустился к нему на лыжах, мы продолжили спуск вместе и теперь продолжаем экспедицию! Несмотря на то, что Йендрек впервые в таких горах, опыта у него достаточно. Однако акклиматизации нужно учиться постепенно. Нужно время, чтобы тело привыкло к этим условиям, и только тогда в игру вступит клеточная память.

Анджей Баргель достигает пика Яваш Сар II © Jakub Gzela

Как бы ты оценил Яваш Сар II? Было достаточно просто? Или, если бы не хорошие условия, выполнение этой задачи потребовало бы больше времени и подготовки?

Очевидно, что мы всегда готовы ко многому. Треккинг через горные перевалы на высоте почти 5000 м над уровнем моря позволил нам акклиматизироваться. Но это огромная гора. Опасность присутствует всегда. Нужно просто уметь ее избегать. Риск схода лавины на таких крутых склонах очень высок, поэтому нужно передвигаться по правильным маршрутам.

На вершине я был неприятно удивлен большим количеством льда в верхней части. Это было довольно досадно, потому что я не мог свободно передвигаться на лыжах. На этой высоте всегда много опасностей, и погода имеет основополагающее значение. Благодаря хорошей погоде мы смогли безопасно совершить восхождение.

Анджей Баргель отдыхает во время экспедиции на Яваш Сар II © Bartłomiej Pawlikowski

Можно сказать, тебе повезло с погодой. Как там на пике Лайла? Какие там условия?

Все должно сложиться наилучшим образом. В это время года погода хорошая, много солнечных дней. Мы надеемся, что снег будет хорошим и ситуация, с которой мы столкнулись на пике Яваш Сар II, не повторится. Мы рассчитываем, что будет меньше льда и больше твердого кристаллического снега, скопленного на поверхности. Это позволит нам безопасно спуститься по крутым склонам. Мы настроены оптимистично, и мы продолжаем на путь.

Сегодня в 6 утра мы приехали в Скарду. Была довольно непростая ситуация, потому что на дорогу обрушилась грязевая лавина и нам пришлось довольно долго ждать, пока соответствующие службы уберут грязь и камни, чтобы мы могли продолжить движение. Это было довольно утомительно, так как дорога заняла 21 час — практически сутки после примерно 35 км треккинга.

Пришлось вести машину самому, водитель был не в состоянии это делать. По Каракорумскому шоссе довольно нелегко ехать. Практически нет определенного порядка, никто не придерживается никаких правил. И ты едешь по наитию. Теперь у нас впереди два дня отдыха. Мы планируем выспаться, постирать вещи, все подготовить и послезавтра отправиться к пику Лайла.

Анджей Баргель на спуске с пика Яваш Сар II © Jakub Gzela

Я хотел спросить тебя, как ты справляешься с перемещениями, которые могут длиться несколько дней. Слышал, тебе не бывает скучно в такие моменты.

Экспедиция насыщена событиями. Мы можем прибегнуть к помощи местного сообщества, но часто нам самим приходится справляться с трудностями и помогать друг другу, поэтому у нас все складывается как нельзя лучше. Так что у нас нет свободного времени или поводов для скуки.

Приятно ли снова оказаться в высоких горах?

У нас отличная команда — это первый и чрезвычайно важный момент. Во-вторых, после долгого перерыва мы можем вернуться к занятию любимым делом. Нам определенно нравится такое времяпрепровождение. Нас ждало совершенно неизведанное пространство, и это тоже было здорово. Нам пришлось приложить больше усилий, чтобы справиться с этой местностью и двигаться вперед. Это был очень интересный опыт. Еще одна крутая вещь — во время таких экспедиций и исследования подобных мест мы замечаем новые цели, которые мы можем попытаться достичь в будущем.

Еще так много гор, которые нужно покорить. Уже есть определенная цель?

У меня шея болит от того, что я постоянно оглядываюсь! Это место отлично подходит для катания на лыжах и скалолазания. Думаю, когда-нибудь я вернусь в долину Шимшал

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