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Испанский каякер Аньол Серрасолсес твердо решил, что ограничения, введенные в течение 2020 года, не помешают ему развивать свое мастерство и выводить каякинг на новый уровень. Он и его команда вылетели в Чили и создали идеальную полосу препятствий на естественном рельефе. В программу 25-километрового спуска входил снежный вулкан, густой лес, выполнение первого в мире двойного кикфлипа на каяке с водопада, и наконец, приземление на зеркальную гладь озера. Во время этого экстремального приключения на каяке скорость передвижения Серрасолсеса достигала 100 км/ч.

«Я всегда хотел спуститься на каяке по снегу и объединить вместе четыре элемента: землю, воздух, воду и огонь, — говорит Серрасолсес. — Я решил, что данное стечение обстоятельств — ограничения в перемещении из-за пандемии и великолепные погодные условия в зимний период 2020 в Чили — нужно использовать с максимальной пользой, и начал разрабатывать проект».

Перед началом знаменательного спуска © Nico Gantz / Red Bull Content Pool 01 / 05

«Зима была достаточно снежной, это было идеальное время для осуществления локального проекта, — продолжает он. — Мы снимали на протяжении двух дней, у нас был прекрасный участок маршрута со снегом, но все же мне этого было недостаточно. Я подумал, что можно присмотреться к местным рекам, и мы присоединили к нашему маршруту участок, на котором необходимо было сделать спуск по реке, проходящей через лес».

В сентябре, в начале чилийской весны, Серрасолсес и его команда отправились в чилийский регион Араукания. В это время года руки полноводны, а вулкан Вильяррика все еще покрыт слоем зимнего снега. Это было идеальное время для осуществления его мечты.

Участок со снегом был самым сложным, так как каяк для такого скольжения не предназначен; в таком случае это больше напоминает спуск на санях Аньоль Серрасолсес

Увлекательное приключение началось на вершине вулкана. Путь проходил через лес у склонов реки Палгин, водопад Томатита на реке Каптрен и завершился на озере Вильяррика, точке, в которой объединились все стихии, — вода, земля, ветер и огонь. «Взаимодействие с этими стихиями дарит мне столько жизненной энергии. Мне всегда было комфортно в окружении гор, лесов и рек. Я не могу представить себе жизнь вдали от них», — говорит Серрасолсес.

Однако амбициозный проект не прошел без сложностей — высокая скорость, которую развил каяк во время спуска по снегу, стала причиной крупной аварии. «Участок со снегом был самым сложным, так как каяк для такого скольжения не предназначен; в таком случае это больше напоминает спуск на санях. Ты сильно разгоняешься, а контроль минимальный. На одном из спусков я не справился с управлением прямо около участка с ледяными глыбами. Я врезался в одну из этих глыб на скорости около 80 км/ч и от удара пролетел более 10 метров. Во время полета я пытался контролировать ситуацию, но в конце концов упал на очень жесткий снег».

Как он справился с таким сильным ударом? «Этот удар — это что-то абсолютно новенькое, снег был невероятно твердым. Было очень больно. Я хотел объехать глыбы льда, чтобы не задеть их, но перед этим маневром меня закрутило и я потерял контроль над каяком. Я врезался прямо в ледяную глыбу и от удара меня подбросило вверх».

Мне удалось выполнить этот трюк с первой попытки, и я бесконечно счастлив Аньоль Серрасолсес

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Спуска на высокой скорости по нетипичному для каякинга рельефу оказалось недостаточно, поэтому когда Серрасолсес достиг водопада, он совершил трюк, который ранее никто до него не выполнял на каяке: двойной кикфлип. «Трюк заключается в том, чтобы сделать два полных оборота в воздухе. На протяжении многих лет этот трюк не поддавался ни на реке, ни в море во время серфинга, — говорит Аниол Серрасолсес. — В этой поездке мне удалось выполнить этот трюк с первой попытки, и я бесконечно счастлив. Следующим на очереди должен быть тройной кикфлип, согласны?».

«Вся концепция заключалась в том, чтобы вытащить каякинг из привычной ему стихии, не просто осуществить спуск по порогам и водопадам, а выполнить нечто нетипичное, — объясняет он. — Двойной кикфлип — это двойной оборот; его неоднократно пытались выполнить ранее, но все попытки не были успешными. В этот раз все сложилось. Я выполнил двойной кикфлип с первой попытки, но мне пришлось приложить максимум своих усилий, чтобы сделать его на такой высоте. В случае неудачного приземления нагрузка на спину от удара была бы колоссальной... Хотя знаете, даже если приземление удачное, нагрузка все равно очень большая!».

Будет ли еще что-то более амбициозное в следующем проекте? Скорее всего, нет: «Последние несколько лет я уделял много внимания совершенствованию техники каякинга — спускался вниз по самым сложным водопадам, самым большим рекам, самым высоким водам. Я становлюсь старше, поэтому хочу уделять больше внимания творческим проектам, делать фото- и видеопроекты в крутых и необычных местах».

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