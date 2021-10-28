Анна Гассер уже доказала, что является самой прогрессивной спортсменкой в истории сноубординга. Ее достижения говорят сами за себя – она первой в мире исполнила Double Cork и Triple Underflip, а затем завоевала первую золотую медаль в биг-эйре в Пхёнчхане. Её резюме говорит само за себя и она как никто другой заслужила появления в большом кино.

В новом полнометражном документальном фильме «The Spark Within» / «Искра внутри» мы узнаем, что Анна Гассер достаточно поздно пришла в сноубординг, но это не помешало ей стать международной суперзвездой. Фильм снимался десять лет, и содержит эксклюзивные кадры и интервью, которые демонстрируют ее упорство и мечту открыть новую эру в мире женского сноубординга.

«За счет своей целеустремленности и мотивации к победе она ставит новую планку в спорте, — говорит профессиональная сноубордистка Джулия Марино. — Она постоянно анализирует свои движения, пробует делать сложнейшие трюки, падает и снова идёт наверх – вот что делает Анну уникальной спортсменкой».

Анна Гассер в лагере Red Bull Performance Camp в Саас-Фе © Lorenz Richard

В 2013 году Гассер удивила весь мир, когда стала первой женщиной, которая сделала Double Cork 900, – с тех пор она на всех ходах двигается только вперед. Золотые медали на X Games, победы на чемпионатах FIS и многочисленные трюки, которые до неё не исполнялись ни одной другой спортсменкой… За что бы она ни взялась, ей удается всё — и в своем уникальном стиле.

Когда профессиональный сноубордист и давний друг Гассер Спенсер О'Брайан увидел её исполнение трюка Triple Underflip, он сказал: «После её приземления можно забыть о выражении "сойдет для девчонки". Это было круто для любого сноубордиста».

Она обожает кататься на сноуборде. Здорово видеть в человеке столько страсти к спорту Mark McMorris

В фильме «Искра внутри» можно увидеть не только ее медали и рекорды, но и неудачи и травмы, которые сопровождают любого профессионального сноубордиста, а также искреннюю страсть и любовь Гассер к спорту.

Если Гассер не на склоне, она проводит время со своими друзьями. Когда приземляет трюк не так, как хотелось, возвращается наверх, чтобы пробовать еще раз. Даже в случае травмы она продолжает корректировать свой стиль, чтобы кататься через боль. Для Гассер сноуборд – это вся ее жизнь, которую она не поменяла бы ни на что в мире.

«Если она часто участвует в соревнованиях, это не означает, что она здесь только ради побед, — добавляет Марк Макморрис . — Она обожает кататься на сноуборде. Здорово видеть в человеке столько страсти к спорту».