Переход из одного профессионального вида спорта в другой никогда не бывает легким, тем не менее ски-альпинист Антон «Тони» Пальцер совершил дебют в качестве профессионального велосипедиста. Антон никогда не ищет легких путей. Он принял участие и финишировал в «Туре Альп», престижной недельной шоссейной велогонке по горным регионам Австрии и Италии.

Для Пальцера не существует непокоримых гор. Если он не совершает восхождение и спуск на лыжах, значит, он бегает в горах. Немецкий спортсмен добился значительных успехов в обоих видах спорта. Он является многократным победителем Кубка мира Международной федерации ски-альпинизма (ISMF), в 2016 году он выиграл гонку по горному бегу Red Bull Dolomitenmann, а в 2020 году, среди прочих других достижений, он осуществил Ватцманнский переход менее чем за три часа. Теперь перед ним стоит задача покорить те же знакомые горные хребты на своем велосипеде, поскольку он переходит на новый этап своей спортивной карьеры.

Пальцер наслаждается Альпами во время бега © Christopher Kelemen/Red Bull Content Pool

«В компании близких я всегда шутил, что однажды профессионально займусь велоспортом», — объясняет Пальцер.

Этот дивный новый мир профессионального велоспорта Пальцер начал постигать в составе немецкой профессиональной шоссейной велокоманды BORA-hansgrohe. Команда является признанным лидером в этом виде спорта, в ее состав входит одна из самых ярких звезд и личностей в мире шоссейного велоспорта — Петер Саган. Как Пальцер оказался в составе команды BORA и заключил профессиональный контракт?

Изначально Пальцер начал заниматься велоспортом, чтобы усовершенствовать свой процесс тренировок

Начало увлечению велоспортом было положено, когда 28-летний Пальцер решил разнообразить свои тренировки по ски-альпинизму и горному бегу. Его австрийский друг, который является профессиональным велосипедистом, Лукас Пёстльбергер, посоветовал подключить тренировки на велосипеде. Он сказал, что попросит тренера своей профессиональной команды проконсультировать Пальцера о том, как включение велотренировок в его режим может улучшить показатели в двух основных видах спорта. Тренером оказался Хельмут Доллингер, а командой, которую он тренирует, — BORA-hansgrohe.

Пальцер и Доллингер начали работать вместе в мае 2020 года. Результаты, которые Пальцер демонстрировал во время тренировочных поездок в течение года, были впечатляющими, как и его показатели производительности, такие как уровень V̇O₂. Доллингер и руководство команды BORA обратили на это внимание. Доллингер предположил, что у Пальцера есть шанс стать профессиональным велосипедистом. У самого Пальцера не было абсолютной уверенности, но в конце концов он тоже пришел к этой мысли.

«В какой-то момент я сидел с руководством немецкой профессиональной шоссейной велокоманды BORA-hansgrohe, и они спросили: "Тони, ты можешь себе представить, что ты переключился на велоспорт?" Конечно, мне было интересно, смогу ли я стать профессиональным велосипедистом. В конце концов, я подумал: "Если я не рискну сейчас, то на 100 процентов пожалею об этом через 10 лет. Никто не знает, получится у меня или нет, но я должен попробовать"».

Если ты не выйдешь из своей зоны комфорта, ты не сможешь двигаться вперед Anton Palzer

Пришло время для серьезных решений

Руководство команды BORA готово было предложить ему контракт, а Пальцер был готов его подписать. Он завершил сезон, выступив на соревнованиях Кубка мира Международной федерации ски-альпинизма (ISMF), прежде чем ушел из ски-альпинизма и посвятил себя велоспорту. В январе был перерыв в соревнованиях Кубка мира, и Пальцеру удалось посетить тренировочный лагерь команды BORA на озере Гарда и встретиться со своими будущими товарищами по команде. В их число входили Саган и другие лидеры команды, такие как Эмануэль Бухманн и Леннард Кемна.

Пальцер завершил карьеру в сфере ски-альпинизма на чемпионате мира Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) в марте этого года. Он выложился на все 100 процентов и занял второе место в вертикальной гонке. С начала апреля он начал активно тренироваться на велосипеде, нарабатывая километраж, чтобы развивать выносливость, изучал командную тактику и особые навыки, которые необходимы в сфере шоссейного велоспорта. В преддверии велогонки «Тур Альп» Пальцер провел последние несколько недель в Гран-Канарии, чтобы потренироваться в высоких горах.

Роль в команде BORA

Пальцер выступает в роли доместика, который помогает любому участнику команды BORA, выступающему в качестве лидера. Пальцер благодарен за предоставленную возможность:

«Это неожиданный поворот в моей спортивной карьере. Я знаю, что мне еще многому нужно поучиться, когда дело доходит до езды на велосипеде и навыках работы в пелотоне. Если ты не выйдешь из своей зоны комфорта, ты не сможешь двигаться вперед».

Пальцер с генеральным менеджером команды BORA-hansgrohe Ральфом Денком © BORA-hansgrohe

Немецкая команда планирует подключать Пальцера для участия в однодневных гонках и недельных этапных гонках, в которых восхождение в горы является частью маршрута.

«Мы видим в Тони большой потенциал. Особенно если речь идет о гонках в высоких горах. Посмотрим, что из этого получится. Мы двигаемся поступательно», — говорит генеральный менеджер команды BORA Ральф Денк.

Антон Пальцер тренируется с командой BORA-hansgrohe в Италии © Christof Kreutzer

Дебют в Альпах

«Тур Альп» был идеальным событием для Пальцера, чтобы начать свою карьеру в шоссейном велоспорте. Он вырос в горном поселке Рамзау на немецко-австрийской границе. Он играл в Альпах с юных лет, и он знает эту местность как свои пять пальцев. Его близкий друг Лукас Пёстльбергер участвовал в велогонке вместе с ним. Именно Пёстльбергер впервые познакомил его с командой BORA.

«Когда я узнал, что Пёстльбергер будет участвовать в «Туре Альп», я очень обрадовался», — сказал Пальцер.

Неплохой результат на финише

На «Туре Альп» Цвихофф и Пальцер помогали капитану команды Эмануэлю Бухманну, идущему на результат в генеральной классификации. После пятидневной гонки Пальцер финишировал в Рива-дель-Гарда и занял 47-е место в общем зачете. Это очень неплохой результат для первой попытки новичка, который плохо знаком со всеми тонкостями этого спорта. Участники других команд были искренне удивлены тем, что бывший ски-альпинист так быстро адаптировался к катанию в темпе пелотона на подъемах.

Пальцер с товарищами по команде BORA-hansgrohe на гонке «Тур Альп» © BORA-hansgrohe

«Все пять этапов были для меня невероятно поучительными. Темп езды очень жестокий. В отличие от ски-альпинизма тебе довольно часто приходится повышать скорость», — сказал Пальцер.

У Пальцера есть две с половиной недели, чтобы восстановиться и перейти к следующему этапу в своей велосипедной карьере — четырехдневной гонке «Тур Венгрии», которая проходит в несколько этапов. Мы желаем ему успеха!