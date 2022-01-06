10 советов для тех, кто хочет побеждать в Apex Legends

На протяжении длительного времени после своего релиза Apex Legends держала лидирующие позиции в списке лучших батл-роялей, а период спада продлился недолго, и проект быстро нашел своих фанатов. Однако эта не та игра, которая будет водить тебя за ручку и объяснять, что нужно делать. Здесь нет механик с билдами или личным снаряжением, есть только ты и добыча, за которую придется сражаться. И отличительной чертой Apex Legends является скорость происходящего на карте.

Игроки постоянно передвигаются в поисках драки, которая может закончится за считанные секунды. И, хотя мы не можем поделиться с тобой абсолютно всеми секретами игры, но эти десять советов точно помогут тебе научиться побеждать в Apex Legends.

Лутайся быстро

Гранаты или больше аптечек? Решай быстрее. © Electronic Arts

В Apex Legends не существует стратегий со сборками и снаряжением. Только ты, твой персонаж и все, что вы найдете. Иногда, на раннем этапе игры ты будешь очень недоволен своей добычей, из-за чего тебе придется принимать нелегкие решения. Я буду играть со снайперкой, потому что нашел больше обвесов, или оставлю любимую R-301, хотя на нее нет модификаций и всего 40 патронов? Сколько места в сером рюкзаке выделить на хилки и стоит ли оставлять этот фиолетовый магазин для Ищейки, которую ты еще даже не нашел?

В зависимости от того, насколько тебе повезло, управление добычей может стать причиной вылета в первой пятерке, а может помочь занять топ-1. Эффективный лутинг минимизирует риски на ранней стадии игры. В приоритете для тебя должны быть сначала обвесы высокого ранга, а потом – хилки и патроны. Старайся правильно расставить приоритеты, а после того, как принял какое-то решение – придерживайся заданного направления. Попытки лутаться до последнего, когда твоя команда уже бежит в следующую локацию, делают тебя легкой мишенью для неожиданной атаки. Иногда лучшее оружие – это ган с наибольшим количеством обвесов, а не тот, который тебе нравится.

Основная причина заключается в том, что чем меньше времени ты тратишь на поиск добычи, тем меньше шансов получить пулю в самый неожиданный момент. Такой подход повышает вероятность добраться до лучшего оружия раньше противника. При этом нужно научиться верно определять момент, когда стоит потратить немного времени и залутать пару дополнительных домиков. Поиск добычи – это не цель игры, а лишь способ достижения победы, поэтому ты всегда должен бегать с командой, а не шарить по ящикам в одиночестве.

Прячь оружие

Скорость – это важнейшая вещь в Apex Legends. Бежать без оружия в руке получается значительно быстрее, а при условии, что в поле зрения нет врагов – практически безопасно. Будь то попытка перегнать врагов или бегство от зоны – винтовки в твоих руках быть не должно! Хорошие игроки убирают оружие даже посреди файта, чтобы быстрее добраться до своего оппонента или сменить позицию. Преимущество в скорости позволяет быстро ретироваться или запушить врагов, потому что когда ты бежишь на звуки выстрелов – ты должен успеть включиться в файт до того, как враги успеют восстановить здоровье и сменить броню.

Не затягивай бой

Как мотыльки летят на свет, так и игроки в Apex Legends всегда сбегаются на выстрелы. Шумные драки сигнализируют о том, что где-то есть куча лута, которую можно присвоить. И если игроки достаточно проворны, то обычно им это удается. Если ты понимаешь, что бой обещает быть долгим, то пригнись и поищи хорошее укрытие для защиты или потенциального побега. В противном случае к вам заявится третий сквад, который нападет на самого слабого оппонента и получит возможность перетянуть одеяло на себя, пока обе команды ослаблены или даже в меньшинстве.

Бывают ситуации, когда ты побеждаешь оба этих сквада только для того, чтобы обнаружить еще третий, четвертый и пятый отряды, которые спешат поживиться на твоей коробке. Поэтому после драки будь максимально собран, быстро залутайся и покинь место преступления прежде, чем тебя за это накажут. Затяжные файты – это всегда риск, особенно с учетом того, как быстро во время них исчезают хилки и патроны.

Не забывай применять умения героев

Когда ты пикаешь легенду, то получаешь ее пассивное умение, тактическое умение и ульту. Все они достаточно уникальны, но, как правило, полезны в бою. Не стоит играть на герое, в котором тебе нравится лишь образ, а его навыки прожимать не можешь или не хочешь.

Игра без использования умений значительно влияет на успешность вашей работы в команде, потому что каждый персонаж требует особого стиля игры. Какой смысл играть на Ваттсон и не ставить ворота? Ради чего ты пикаешь Бладхаунда, если не умеешь пользоваться его просветкой? Навыки легенд – это важная часть Apex Legends, и поиск своего основного персонажа имеет важное значение.

Играй на разных легендах

Тебе не всегда дают возможность выбирать первым. Иногда происходят такие ситуации, что ты неделями играешь на одном персонаже, а потом его популярность резко возрастает и вот уже 10 игр подряд кто-то другой успевает первым пикнуть твою любимую Рейф. Наличие большого пула героев поможет избежать ситуации, когда во время драки ты пытаешься разобраться в специфике умений новой для тебя легенды. Герои отличаются друг от друга в достаточной степени, чтобы отсутствие опыта стало проблемой.

Легенды на любой вкус. © Electronic Arts

Прыгай по стенам

Прыжки по стенам – полезный инструмент в Apex Legends, уходящий корнями еще в Titanfall. Запоминай: ты бежишь параллельно стене, мышка слегка направлена внутрь (то есть твой взгляд слегка повернут на стену). Начинаешь скользить, чтобы набрать скорость, потом подпрыгиваешь при выходе из скольжения, и в процессе прыжка резко разворачиваешься лицом к стене. Как только ты цепляешься за нее, нажми на пробел еще раз, и будь готов удивиться, какое расстояние ты сможешь преодолеть. Небольшое уточнение: когда ты прыгаешь из скольжения, ты должен отпустить все клавиши направления\скорости и сконцентрироваться на нажатии пробела, а также на том, чтобы мышкой задать направление прыжка.

Такие прыжки всегда будут важной составляющей геймплея Apex Legends. На усвоение этой техники уходит немного времени, а между тем она позволит тебе резко изменить свою позицию в битве или преодолеть большое расстояние по направлению к врагу (или от него, если запахло жареным).

Этот трюк можно исполнять как на контроллере, так и на мышке с клавиатурой. Набираешь скорость, скользишь, прыгаешь на стену под нужным углом, отпускаешь все кнопки кроме прыжка. Тебе может понадобиться переназначить некоторые действия на другие клавиши, но плавное совершение этого трюка принесет большую пользу в долгосрочной перспективе.

Стая всегда вместе

После того, как ты модифицируешь свою винтовку и получишь замечательную фиолетовую броню – уверенности в своих силах поприбавится, и ты будешь готов свернуть горы. На этой стадии могут появиться проблемы, потому что редко бывает такое, что все получили желаемый лут. Так что продолжить поиски добычи, если ситуация того позволяет, все-таки стоит. Вне зависимости от того, чего вам не хватает, всегда держи тиммейтов в поле зрения. Своевременная реакция всей команды на появление врага позволит застать оппонента врасплох или поможет выиграть время на отступление и выживание. Неприятно оказаться на шаг позади и не иметь возможности помочь команде, когда они попали в неприятную ситуацию.

Никогда не отставай от команды! © Electronic Arts

Не жадничай

Добить нокнутого врага и получить подтверждение своего скилла – это круто, не пойми нас неправильно. Однако если в его распоряжении нет золотого щита, то шанс на быстрое возрождение достаточно мал в любом случае. Зато он со стопроцентной вероятностью отправится в лобби, если ты одолеешь его тиммейтов. Поэтому, если у тебя нет надежного укрытия и кучи времени в запасе, запушить живых врагов будет наилучшим решением, чем тратить время на лежачего. Исключением являются ситуации, когда тебе отчаянно нужен его лут, или где-то поблизости ошивается Лайфлайн и нет гарантий, что ей не удастся безопасно его поднять.

Место в рюкзаке

Количество свободных слотов для добычи зависит от качества рюкзака, который удалось найти. Каждый уровень добавляет по два дополнительных места в твой инвентарь, а золотой рюкзак позволяет поднять товарищей по команде и восстановить им часть здоровья и брони в процессе. Любой набор снаряжения требует определенных жертв от твоего рюкзака. Две скорострельных пушки, которые пожирают патроны с космической скоростью, не позволят тратить место на лишние гранаты, если твой рюкзак слишком маленький.

А вот если ты нашел золотой рюкзак, то тебе вместо больших банок на щиты стоит носить маленькие, потому что восстановление от них удваивается. Всегда придется чем-то жертвовать, но пара стаков щитов и аптечек, а также одна-две гранаты лишними точно не будут.

Твой инвентарь в Apex Legends © Electronic Arts

Будь активным

Засады в комнатах не работают в условиях Apex Legends. У большинства отрядов есть возможность закинуть гранату тебе в окно, а через некоторое время твой безопасный уголок превратится в тюремную камеру. Apex – игра быстрая во всех отношениях. Быстро лутайся, быстро бегай, быстро заканчивай драки. В некотором смысле и атаковать ты должен быстро.

Даже персонажи с крупными модельками могут получить преимущество с помощью передвижений, если будут стрелять во время скольжения или использовать батуты, чтобы неожиданно свалиться на оппонента и навязать драку. На самом деле, в игре все персонажи передвигаются с одинаковой базовой скоростью, даже Гибралтар.

Команда должна действовать, когда враги ослаблены. Если у оппонента сломана броня, то ему потребуется 6 секунд, чтобы восстановить ее большой банкой, а в это время он замедлен и ослаблен. Запушить такого оппонента – значит получить преимущество. Ты можешь нарваться на неожиданную засаду, если активно побежишь к нему, но когда твоя команда не отстает (и способна попадать во врагов), то стоит использовать эту возможность. Не всегда все складывается удачно, но ты должен всегда действовать и искать лазейки для неожиданного удара.