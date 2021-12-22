Как покорить новую карту “Место бури” в Apex Legends

Раньше прекрасный оазис на планете Гея изобиловал необжитыми пляжами, буйной зеленью и кристально-чистыми водоемами. Но перед нами он предстал совсем иным: теперь там остались развалины энергетической колонии, заброшенные дома и сотни хищных существ. Оазис превратился в “Место бури”, и именно там начался новый сезон в Apex Legends.

Новая карта в одной самых популярных королевских битв в мире была добавлена в игру совсем недавно, вместе с новым чемпионом Эш и другими обновлениями, приуроченными к старту 11 рейтингового сезона. Эта карта на 15% больше и так солидного “Края света”, имеет необычный ландшафт с резкими перепадами высоты и знакомит игроков с новыми механиками.

Введение новой карты – это всегда большое событие для игроков, но вместе с радостью приходит и замешательство. Какой сетап легенд собрать? На каком оружии остановиться? Через какую стратегию отыгрывать, чтобы победить?

Расскажем, что предлагают делать профессиональные игроки в Apex Legends.

Фарм мобов в рейтинге

Ищейки могут помешать ходу битвы, но с них падают хорошие предметы. © Respawn Entertainment

Помимо крутых гравитационных пушек, которые пришли на замену воздушным шарам и позволяют стрелять во время полета, Respawn Entertainment представили уникальную механику дикой природы.

Что она из себя представляет? По всей карте разбросаны точки, отмеченные специальным значком, на которых спавнятся специальные мобы – гигантские пауки, летающие монстры, и прочие прелести дикой природы. Они чем-то похожи на стандартных летунов с сундуками с карты Каньон, но отличаются тем, что они агрессивны: нападают на игроков и вполне прилично дамажат. Точки спавна всегда появляются в одних и тех же местах, а это значит, что стратегию лута на старте можно выстраивать с учетом их расположения.

Главный вопрос – стоит ли их фармить? Ответ однозначный: да. Они дропают банки с щитами и аптечки, а ко всему прочему в них встроена система так называемого “умного лута”. С определенным процентом с монстров могут выпасть обвесы качеством выше, чем надеты на игроке. Таким образом, если твоя 301 забита синими модификаторами, ты вполне можешь рассчитывать на фиолетовые.

От этих точек можно выстраивать стратегию: приземлиться на локацию, залутать вещи и оружие с нее, а затем побежать фармить мобов в поисках хороших обвесов и расходников. Главное – не забывай чистить такие точки рядом с локацией, где ты хочешь остаться: монстры могут напасть в самый неприятный момент, например, во время атаки другого отряда или при побеге.

Лучшие места для приземления

Кто-то до сих пор скорбит по Черепу, но мы готовы двигаться дальше: на новой карте есть парочка неплохих мест, где можно вдоволь постреляться с врагами и набрать полный золотой рюкзак добра. Или отправиться прямиком в следующий матч – тут уж как получится.

“Центр Управления” – закрытая локация в горе, много лута и, соответственно, много отрядов на старте.

“Барометр” – локация находится не в центре, однако считается чуть ли не сердцем новой карты. Она очень популярна, в ней много прекрасной добычи, много врагов, но есть одна хитрость: на каждой стороне локации стоят гравитационные пушки, поэтому при должной сноровке можно быстро залутаться и улететь в закат.

“Контрольная точка” – достаточно традиционное для Apex Legends место, которые выглядит как цепочка связанных зданий. Тем не менее, на ней достаточно часто происходят стычки на старте.

Стоит отметить, что эта карта настолько большая, что на ней практически нет мест с огромным количеством врагов, поэтому стартовые замесы уровня центрального города на “Краю мира” тут происходят достаточно редко и только в парочке локаций из списка выше.

А вот для тех, кто предпочитает сначала спокойно приодеться, а только потом отправиться на поиски приключений, есть очень много хороших вариантов.

“Рыбные фермы” – отличный вариант для тех, кто хочет без проблем залутаться. Конечно, гарантий тебе никто не даст, но это место находится на краю карты, а дома разделены водой, что сводит шанс вмешательства третьей стороны к минимуму.

“Громоотвод” – ценная локация со стратегической точки зрения.

“Мельница”

“Пещерное озеро”

И многие другие. Выбирай на свой вкус.

Какую команду собирать

Эш - новая легенда. © Electronic Arts

Если ты хочешь играть в соло, то ситуация, в целом, не отличается от других карт. В приоритете все еще мобильные чемпионы с возможностью сделать ноги в нужный момент: Рейф, Октейн, Лоба. На карте достаточно много маленьких закрытых мест, где можно спрятаться, поэтому Бладхаунд по-настоящему полезен на этой карте. С выходом нового чемпиона к списку отличных героев для соло-игры добавилась Эш – сильная и актуальная легенда.

Если вы играете полным отрядом с друзьями, то тут тоже все вполне стандартно. Можно выбрать очень сильный сквад из Рейф, Гибралтара и Каустика. Или заменить Рейф на Эш. Гибралтар всегда является отличным выбором для тимплея, а остальных героев можно комбинировать по желанию.

Снайперки правят балом

Выбор оружия – вещь всегда сугубо индивидуальная, однако специфика ландшафта “Места бури” ясно намекает, что пора учиться играть на оружии дальнего боя. Любая снайперка в игре будет отличным выбором во второй слот. Большое количество боев на этой карте происходит на дистанции, поэтому сейчас снайперские винтовки – главный инструмент для победы.

ПП C.A.R. – автоматическое оружие, которому подходит два типа патронов. © EA Games

В первый слот выбор достаточно широк. В 11 сезоне вышло новое оружие: пистолет-пулемет C.A.R. Будучи отличным выбором для скоростного истребления врагов в домах и на ближней дистанции, этот ПП быстро завоевывает популярность среди игроков. Его особенность заключается в том, что эта пушка способна работать как с легкими, так и с тяжелыми патронами, что решает достаточно много проблем. Флэтлайн, L-Star, любой из дробовиков – все они сильны.

Стратегия на победу

“Место бури” – очень большая карта с разнообразным ландшафтом. Много гор и расщелин, где можно спрятаться. Из-за размера карты ситуации, когда ты находишься в получасе бега до зоны, будут встречаться еще чаще. Высота местности очень сильно варьируется. Необходимо внимательно следить, куда сужается кольцо, и не допускать ситуаций, когда ты оказываешься полуголым и вне зоны. Это важно еще и потому, что пока ты идешь и пытаешься захилиться за зоной, на тебя запросто могут напасть мобы, и тогда шансы вернуться живым заметно снижаются.

Если говорить грубо, то в ранговых играх стратегия на победу будет выглядеть таким образом: всем отрядом прыгаете в безопасное место, одеваетесь, находите снайперки, много патронов и расходники, проверяете зону. Идете в центр зоны, залезаете на какую-нибудь хорошую возвышенность или в расщелину, и начинаете отстреливаться. Снайперки не дадут вас так просто запушить, а вы сможете собрать убийств с проходящих мимо или дерущихся неподалеку отрядов. Иногда спускаетесь через телепорт, деретесь, а потом возвращаетесь.

Разумеется, это не единственная стратегия, а лишь одна из самых надежных. Специфика карты подразумевает особо предпочтительные действия, но ты можешь играть так, как твоей душе угодно. Это Apex Legends, и все решает твой скилл и сноровка.