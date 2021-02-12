Арчи Ароян: «Паркур навсегда стал частью моей жизни»

Евгений «Арчи» Ароян – опытный российский трейсер с уникальным стилем перемещения, который отличается от других высокой плавностью каждого движения. Женя – неоднократный победитель соревнований по паркуру в России и за ее пределами, участник Red Bull Art of Motion 2019. Он постоянно привносит творчество в искусство перемещения и находит новые траектории. Теперь Женя будет тренироваться под крылом сине-серебряной команды Red Bull Россия. Арчи ответил на все наши вопросы и рассказал, насколько это тяжело – постоянно поднимать планку все выше и выше.

Для начала расскажи, как ты открыл для себя паркур? Почему решил им заняться?

«Мне нравится японский стиль паркура, наши стили даже похожи» © Павел Сухоруков

Паркур пришёл в мою жизнь в 2010 году. Мне всегда нравилось, как двигается Джеки Чан и то, что он делает. После очередного просмотра «Доспехов Бога» я побежал прыгать по гаражам и встретил ребят, которые мне рассказали, что такие прыжки называются паркуром. Они показали мне «манки» и «вол спин» (базовые элементы паркура – прим. ред.). А один из них даже умел делать сальто назад с высоты. Тогда я понял, что срочно нужно научиться всему, что они делают. В 2015 году я четко осознал, что хочу сделать все, чтобы паркур навсегда стал частью моей жизни, и захотел стать профессиональным атлетом.

Паркур пришёл в мою жизнь в 2010 году Евгений «Арчи» Ароян

В последние пять лет появилось много соревнований в паркуре абсолютно разного формата и статуса. В каких ты принимал участие?

Обладатель кубка FIG Parkour World Cup 2019 в дисциплине фристайл © Павел Сухоруков

Я был участником множества соревнований, особенно после того, как в 2017 году уехал из своей родной деревни на Алтае. 2019 год стал для меня знаковым. Сначала мне удалось выиграть все крупнейшие соревнования в России. Затем я впервые в жизни выехал за границу и открыл для себя мир соревнований мирового уровня. Самые яркие из них – это точно FIG Cup Chengdu, на которых я занял второе место. Кроме того, я стал третьим на FISE Hiroshima, завоевал серебро FISE Montpellier. В результате эти награды сделали меня обладателем кубка FIG Parkour World Cup 2019 в дисциплине фристайл.

Также в 2019 году я победил на World Urban Games 2019 (WAG) в Будапеште в дисциплине фристай, а также на Сhase Tag Sweden 2019 в Мальмё. После этих соревнований я отобрался на Red Bull Art of Motion через онлайн-квалификацию.

Насколько различается техника и уровень трейсеров из разных стран?

Евгений «Арчи» Ароян © Павел Сухоруков

Все атлеты разные и очень сильные, стиль и техника зависят от страны и города, где живет атлет. Тот, у кого рядом много залов, имеет хороший уровень в акробатике. А тот, у кого много спотов и круглый год лето – в классическом паркуре.

Стиль паркура какой страны тебе нравится больше всего?

Евгений «Арчи» Ароян © Павел Сухоруков

Мне нравится японский стиль паркура, наши стили даже похожи. Они также добавляют трикинг высокого уровня в свои прыжки. И это, мне кажется, очень усложняет движения и делает паркур уникальным.

Мне нравится японский стиль паркура, наши стили даже похожи Евгений «Арчи» Ароян Ты упомянул, что участвовал на Red Bull Art of Motion, расскажи, как это было? Да, я участвовал в Red Bull Art of Motion 2019, который проходил в Италии. Локация соревнований была очень необычная, это было легендарно! Как тебе атмосфера Red Bull Art of Motion? Как спот? Были у тебя трудности в подготовке программы? Что было самым опасным?

Арчи Ароян © Павел Сухоруков

Соревнования Red Bull Art of Motion очень понравились мне по духу. Люблю соревноваться с сильными атлетами, и Red Bull Art of Motion позволяет это сделать. Самым сложным было то, что судьи смотрели наши выступления через мониторы трансляции, а не вживую. Из-за этого приходилось составлять маршрут и подстраиваться под операторов. Но вышло так, что операторы не знали, как снимать паркур и сняли ужасно, упустив половину трюков. Спот очень красивый и сложный, высота в некоторых местах достигала пяти-семи метров с приземлением на бетон.

Как думаешь, чего тебе не хватило? Будешь участвовать в следующем Red Bull Art of Motion? На что будешь делать особый акцент?

Евгений «Арчи» Ароян – опытный российский трейсер с уникальным стилем © Павел Сухоруков

На мой взгляд, мне не хватило сил. За тот год я принял участие в четырёх крупных соревнованиях, съездил в двухмесячный месячный тренировочный тур по Европе с друзьями на машине и ещё успел слетать в Америку.

Также я не подстроился под формат соревнований. По правилам Red Bull Art of Motion – в финал проходят два человека из шести, по итогам моей попытки я оказался на третьем месте в группе. Мой выход был очень длинным, достаточно чистым технически, но без зрелищных трюков.

Я обязательно буду участвовать в следующем Red Bull Art of Motion и постараюсь превзойти свой результат. Евгений «Арчи» Ароян

В Санкт-Петербурге, где ты живёшь сейчас, всего два полноценных места, где можно тренироваться: Wow Sport и Юкандо. Ты приложил руку к созданию площадки в зале Wow. В чем заключалась твоя роль в строительстве, у тебя есть именная фигура?