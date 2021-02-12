Паркур

Арчи Ароян: «Паркур навсегда стал частью моей жизни»

© Павел Сухоруков
История о том, как трейсер из российской глубинки открывает мировые споты.
Автор Павел СухоруковОпубликовано
Евгений «Арчи» Ароян – опытный российский трейсер с уникальным стилем перемещения, который отличается от других высокой плавностью каждого движения. Женя – неоднократный победитель соревнований по паркуру в России и за ее пределами, участник Red Bull Art of Motion 2019. Он постоянно привносит творчество в искусство перемещения и находит новые траектории. Теперь Женя будет тренироваться под крылом сине-серебряной команды Red Bull Россия. Арчи ответил на все наши вопросы и рассказал, насколько это тяжело – постоянно поднимать планку все выше и выше.
Для начала расскажи, как ты открыл для себя паркур? Почему решил им заняться?
«Мне нравится японский стиль паркура, наши стили даже похожи»
«Мне нравится японский стиль паркура, наши стили даже похожи»
© Павел Сухоруков
Паркур пришёл в мою жизнь в 2010 году. Мне всегда нравилось, как двигается Джеки Чан и то, что он делает. После очередного просмотра «Доспехов Бога» я побежал прыгать по гаражам и встретил ребят, которые мне рассказали, что такие прыжки называются паркуром. Они показали мне «манки» и «вол спин» (базовые элементы паркура – прим. ред.). А один из них даже умел делать сальто назад с высоты. Тогда я понял, что срочно нужно научиться всему, что они делают. В 2015 году я четко осознал, что хочу сделать все, чтобы паркур навсегда стал частью моей жизни, и захотел стать профессиональным атлетом.
Паркур пришёл в мою жизнь в 2010 году
Евгений «Арчи» Ароян
В последние пять лет появилось много соревнований в паркуре абсолютно разного формата и статуса. В каких ты принимал участие?
Обладатель кубка FIG Parkour World Cup 2019 в дисциплине фристайл
Обладатель кубка FIG Parkour World Cup 2019 в дисциплине фристайл
© Павел Сухоруков
Я был участником множества соревнований, особенно после того, как в 2017 году уехал из своей родной деревни на Алтае. 2019 год стал для меня знаковым. Сначала мне удалось выиграть все крупнейшие соревнования в России. Затем я впервые в жизни выехал за границу и открыл для себя мир соревнований мирового уровня. Самые яркие из них – это точно FIG Cup Chengdu, на которых я занял второе место. Кроме того, я стал третьим на FISE Hiroshima, завоевал серебро FISE Montpellier. В результате эти награды сделали меня обладателем кубка FIG Parkour World Cup 2019 в дисциплине фристайл.
Также в 2019 году я победил на World Urban Games 2019 (WAG) в Будапеште в дисциплине фристай, а также на Сhase Tag Sweden 2019 в Мальмё. После этих соревнований я отобрался на Red Bull Art of Motion через онлайн-квалификацию.
Насколько различается техника и уровень трейсеров из разных стран?
Евгений «Арчи» Ароян
Евгений «Арчи» Ароян
© Павел Сухоруков
Все атлеты разные и очень сильные, стиль и техника зависят от страны и города, где живет атлет. Тот, у кого рядом много залов, имеет хороший уровень в акробатике. А тот, у кого много спотов и круглый год лето – в классическом паркуре.
Стиль паркура какой страны тебе нравится больше всего?
Евгений «Арчи» Ароян
Евгений «Арчи» Ароян
© Павел Сухоруков
Мне нравится японский стиль паркура, наши стили даже похожи. Они также добавляют трикинг высокого уровня в свои прыжки. И это, мне кажется, очень усложняет движения и делает паркур уникальным.
Мне нравится японский стиль паркура, наши стили даже похожи
Евгений «Арчи» Ароян
Ты упомянул, что участвовал на Red Bull Art of Motion, расскажи, как это было?
Да, я участвовал в Red Bull Art of Motion 2019, который проходил в Италии. Локация соревнований была очень необычная, это было легендарно!
Как тебе атмосфера Red Bull Art of Motion? Как спот? Были у тебя трудности в подготовке программы? Что было самым опасным?
Арчи Ароян
Арчи Ароян
© Павел Сухоруков
Соревнования Red Bull Art of Motion очень понравились мне по духу. Люблю соревноваться с сильными атлетами, и Red Bull Art of Motion позволяет это сделать. Самым сложным было то, что судьи смотрели наши выступления через мониторы трансляции, а не вживую. Из-за этого приходилось составлять маршрут и подстраиваться под операторов. Но вышло так, что операторы не знали, как снимать паркур и сняли ужасно, упустив половину трюков. Спот очень красивый и сложный, высота в некоторых местах достигала пяти-семи метров с приземлением на бетон.
Как думаешь, чего тебе не хватило? Будешь участвовать в следующем Red Bull Art of Motion? На что будешь делать особый акцент?
Евгений «Арчи» Ароян – опытный российский трейсер с уникальным стилем
Евгений «Арчи» Ароян – опытный российский трейсер с уникальным стилем
© Павел Сухоруков
На мой взгляд, мне не хватило сил. За тот год я принял участие в четырёх крупных соревнованиях, съездил в двухмесячный месячный тренировочный тур по Европе с друзьями на машине и ещё успел слетать в Америку.
Также я не подстроился под формат соревнований. По правилам Red Bull Art of Motion – в финал проходят два человека из шести, по итогам моей попытки я оказался на третьем месте в группе. Мой выход был очень длинным, достаточно чистым технически, но без зрелищных трюков.
Я обязательно буду участвовать в следующем Red Bull Art of Motion и постараюсь превзойти свой результат.
Евгений «Арчи» Ароян
В Санкт-Петербурге, где ты живёшь сейчас, всего два полноценных места, где можно тренироваться: Wow Sport и Юкандо. Ты приложил руку к созданию площадки в зале Wow. В чем заключалась твоя роль в строительстве, у тебя есть именная фигура?
Паркур-парк в зале Wow Sport придумали мы вместе с Сашей Шевченко, постаравшись сделать его таким, в котором можно будет максимально поднять свой уровень. Придали ему европейский вид. Зал Wow Sport очень сильно нам в этом помог и теперь мы просто «живем» в этом зале, оттачивая свои навыки.