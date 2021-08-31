За кадром проекта Арчи Арояна и «КАМАЗ-мастер»

В начале июля на берегу Греческого порта Микролимано состоялся мировой финал чемпионата по паркуру Red Bull Art of Motion 2021, на котором российскому трейсеру Арчи Арояну удалось войти в тройку лидеров и впервые в жизни стать бронзовым призером соревнования. По возвращению домой атлет решили объединить силы с легендарной российской командой «КАМАЗ-мастер», чтобы успешно подготовиться к новым вызовам.

За короткий промежуток времени, в рамках проекта, трейсер Арчи Ароян убедился, что люди, работающие в цеху команды «КАМАЗ-мастер» – один большой и единый организм. Работать там приходится много, а контроль качества – очень высокий. Мы узнали у Жени об изнанке проекта и жизни цеха «КАМАЗ-мастер», а также о том, как в цеху происходят новые и необычные «кульбиты».

Первое впечатление

Первое впечатление © Pavel Sukhorukov

Я никогда раньше не прыгал в таких условиях. Это было непросто, но я адаптировался. Было как-то не по себе от того, что очень высокие машины, вокруг все обмазано маслом, повсюду металлическая стружка, которая может вонзиться тебе в руки.

Как в первый раз

Работник месяца

Все трюки я давно умел выполнять, я очень много раз их отрабатывал, нужно было просто подстроить их под препятствия. Особенно могу выделить сальто вперёд с оборотом на 360° с моста на КАМАЗ. Сам трюк не является невероятно сложным с точки зрения координации. Сложность была в том, что КАМАЗ находился в движении и подстроиться нужно было не только мне, но и водителю грузовика.

Все трюки я давно умел, я очень много раз их отрабатывал, нужно было просто подстроить их под препятствия. Ментально мне помогала съемочная группа и моя девушка – она тоже занимается паркуром и фрираном. Все вокруг старались выстроить комфортные условия для съемочного процесса.

Уникальность проекта

Работник месяца © Pavel Sukhorukov

Все трюки впервые делал в таких условиях, я никогда не практиковал прыжок с КАМАЗа на КАМАЗ или сальто назад в отверстие в покрышке. Уникальность заключалась в том, что эти непростые трюки я смог адаптировать под обстановку цеха и те препятствия, которые там находятся.

Особенность трюков заключается в их сложности. Не каждый фрираннер может воплотить эти трюки во время съемочного процесса Евгений «Арчи» Ароян

На грани возможностей

Работник месяца © Pavel Sukhorukov

Было очень много опасных моментов. В первую очередь – это цех. В нем находятся станки и оборудование, которое может тебя ранить. Кроме того, там достаточно скользко. На второй съемочный день моё тело не выдержало нагрузки, потому что съемки начались в 07:00 утра и закончились в 01:00 ночи. Мне пришлось много раз разминаться, а затем я остывал. Вследствие чего мышцы не выдержали нагрузки и я растянул заднюю поверхность бедра. Но на следующий день мне удалось хорошо размяться. Кроме того, мы пригласили специалиста, который помог правильно наклеить тейпы. Они помогли снизить нагрузку на мышцы.

Съемочный процесс проходил очень круто и весело. Я не чувствовал усталости и мне хотелось сделать максимально круто и качественно Евгений «Арчи» Ароян

Актерская работа

Я хотел сделать так, чтобы трюки были сложными и выглядели легко и динамично. В то же время режиссёр хотел сделать очень крутую историю с актёрской игрой, но у нас было не так много времени на съемку. Поэтому приходилось прыгать много и делать того, чего я никогда не делал в плане актёрского мастерства. Было сложно физически и морально.

В гостях у «КАМАЗ-мастер»

Работник месяца © Pavel Sukhorukov

Команда «КАМАЗ-мастер» – очень классные ребята. Я очень рад, что некоторые механики принимали участие в съемочном процессе. И даже когда приходилось переснимать по 10-20 раз, они с энтузиазмом продолжали сниматься и поддерживали веселую атмосферу.

Решающий момент

Больше всего мне запомнилась то, как мы готовили прыжок на кран с КАМАЗа! Все вокруг старались сделать так, чтобы мы выполнить этот трюк с первого раза, потому что он был опасен для жизни. Я помню, как лежал на матах, мне массировал ногу мой спорт-менеджер Паша потому, что у меня свело заднюю поверхность бедра. Я наблюдал как вся съемочная группа, режиссёры, художники, моя девушка на костылях и все кто там был, таскают и строят коробки для того, чтобы я прыгнул. В тот момент я думал, что я ни в коем случае не могу их подвести. Я не мог жаловаться, что я устал.