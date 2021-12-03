Никто не покашливает, никто не перешептывается. Когда Арон Андерсон , опытный спикер с тонким драматургическим чутьем, рассказывает о переломном моменте, ставшем экзистенциальным в его жизни, среди слушателей царит тишина. Но она преисполнена совсем не состраданием, а разделенной радостью. Потому что мужчина, который сидит на сцене, излучает силу воли, в высшей степени заразительную.

Мотивировать себя — это как принимать душ. Нужно делать это ежедневно Арон Андерсон

Когда шведу, родившемуся в 1988 году, исполнилось восемь лет, он заболел раком крестца. Фатальный результат — поперечный паралич. Жизнь в инвалидном кресле. «Это значит, что я не могу плавать, ездить на велосипеде, танцевать и играть в футбол, — говорит Арон. — Возникает лишь вопрос, как же мне тогда удалось добраться вплавь из Швеции до Финляндии, доехать на велосипеде из Швеции до Парижа и потанцевать на вечеринках».

Ладно, я не играю в команде футбольного клуба «Барселона», но зато научился прыгать с парашютом Арон Андерсон

И добавляет: «Ладно, я не играю в команде футбольного клуба «Барселона», но зато научился прыгать с парашютом». А еще, помимо этого, Арон поднялся на Килиманджаро, выступил в трех различных дисциплинах на четырех Паралимпийских играх, дошел до финиша в соревнованиях по триатлону Ironman, за 21 день добрался до Южного полюса на инвалидной коляске, оборудованной полозьями, а также стал победителем забега Wings for Life World Run в 2017, 2018 и 2021 годах, установив при этом мировой рекорд на самую длинную дистанцию (92,14 км).

Ментальную основу для всех этих достижений, которые также позволили Андерсону одновременно собрать миллионные суммы для детских онкологических организаций и исследований спинного мозга, особенный спортсмен создал сам. После того как судьба в буквальном смысле выбила ему почву из-под ног, он составил мотивационную модель, которая позволила ему «вернуться в жизнь». Он называет ее «GRiP». «G» означает «цель» (Goal), «R» – «причину» (Reason), а «P» – «перспективу» (Perspective). Цель, причина, перспектива. Примечательно, какое определение Андерсон дает для перспективы.

Ведь, в то время как цель является «обязывающей», а причина — «сильной» в соответствии с весьма традиционной интерпретацией, то перспектива сформулирована в негативном ключе а-ля «А что было бы, если бы не…?». Согласно Арону, она должна быть «пугающей» (scary). Мягко говоря: страх можно преодолеть только через действия. То, что это нелегкий путь, вряд ли кто-то знает лучше самого Арона: «Умный человек однажды сказал, что мотивировать себя — это как принимать душ: нужно делать это ежедневно».

Арон Андерссон вернулся к своей третьей победе с результатом 66,8 км © Adam Johansson for Wings for Life World Run

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