Открытие Aston Martin Red Bull Racing Fan Zone на гонке Формулы 1 в Сочи
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Возможность увидеть все ключевые моменты гонки Формулы 1 на Сочи Автодроме
Последний год механики Aston Martin Red Bull Racing впечатляют слаженной работой и бьют все мыслимые и немыслимые рекорды на земле и в невесомости. Хочешь посмотреть на их работу вживую?
Болельщики Aston Martin Red Bull Racing смогут поддержать любимую команду на специальной фанатской трибуне.
Во время FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020 на 204-м и части 203-го сектора Главной трибуны Сочи Автодрома откроется Aston Martin Red Bull Racing Fan Zone. Она расположится прямо напротив боксов команды, и болельщики смогут внимательно понаблюдать за пит-стопами и работой механиков.
Гости Aston Martin Red Bull Racing Fan Zone увидят все ключевые моменты гонки Формулы 1 на Сочи Автодроме, в том числе церемонию открытия, старт, финиш и церемонию подиума.
Приобрести билеты в Aston Martin Red Bull Racing Fan Zone можно здесь.
Гран-при России 2020 пройдет с 24 по 27 сентября.