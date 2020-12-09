Открылась продажа билетов в Фан-зону Aston Martin Red Bull Racing

Каждый, кто приобретет билет на фан-сектор команды Aston Martin Red Bull Racing, получит в подарок сувениры от Red Bull, а те, кто купит билет в период с 07.12.2020 по 31.01.2021 включительно,

получает возможность выиграть сувенирный шлем Макса Ферстаппена с его личным автографом,

а в качестве дополнительных призов будут разыграны фирменные бейсболки команды Aston Martin Red Bull Racing.