Открылась продажа билетов в Фан-зону Aston Martin Red Bull Racing
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Промоутер Гран-при России Формулы 1 «РОСГОНКИ» открыла продажу билетов в фан-зону команды Aston Martin Red Bull Racing. Болельщики смогут поддержать любимую команду на специальном фанатском секторе.
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Во время FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2021 на 203-м секторе Главной трибуны Сочи Автодрома откроется фан-сектор команды Aston Martin Red Bull Racing. Он расположится прямо напротив боксов команды, и болельщики смогут внимательно понаблюдать за пит-стопами и работой механиков.
Каждый, кто приобретет билет на фан-сектор команды Aston Martin Red Bull Racing, получит в подарок сувениры от Red Bull, а те, кто купит билет в период с 07.12.2020 по 31.01.2021 включительно, получает возможность выиграть сувенирный шлем Макса Ферстаппена с его личным автографом, а в качестве дополнительных призов будут разыграны фирменные бейсболки команды Aston Martin Red Bull Racing.
Гости фан-сектора Aston Martin Red Bull Racing увидят все ключевые моменты гонки Формулы 1 на Сочи Автодроме, в том числе церемонию открытия, старт, финиш и церемонию подиума.
Приобрести билеты в фан-сектор Aston Martin Red Bull Racing можно на официальном сайте
Гран-при России 2021 пройдет на Сочи Автодроме с 23 по 26 сентября 2021 года