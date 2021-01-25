У каждого из нас есть вредные привычки: они могут проявляться не только в повседневной жизни, но и во время езды на маунтинбайке. Точнее будет казать, когда ты начинаешь осваивать езду на маунтинбайке, практически все твои привычки, скорее всего, будут относиться к разряду вредных. Однако со временем в процессе ты изучаешь правила трассы, осваиваешь техники, помогающие удерживать равновесие, медленно, но верно заменяешь вредные привычки полезными.

Лучшее, что можно сделать — учиться на собственном опыте. Вот несколько самых распространенных вредных привычек, связанных с катанием на маунтинбайке, от которых тебе точно нужно избавиться как можно скорее.

1. Стоять посреди трассы

Если нужно остановиться на трассе, следует сразу же отойти в сторону © Dan Griffiths

Одно из самых священных правил этикета на трассе: если ты остановился, чтобы исправить неполадки, поболтать или выпить чаю с печеньками, следует как можно быстрее сойти с тропы в сторону. Этот пункт в начале освоения маунтинбайка может казаться не столь очевидным, однако достаточно скоро станет понятно, насколько он важен. Остановка посреди трассы представляет серьезный риск: ты можешь не успеть уклониться от другого велосипеда, несущегося на тебя с огромной скоростью, кроме того, для других гонщиков создается серьезная опасность столкновения.

Решение : каждый раз, когда нужно остановиться, просто уходи в сторону с трассы. Это очень просто!

2. Забывать своевременно обслуживать свой велосипед и ухаживать за ним

Вряд ли ремонт обойдется дешево © Nathan Hughes

Слово «забывать», как правило, мы употребляем тогда, когда имеем в виду «не вспомнили» о чем-либо и, соответственно, не сделали этого. В нашем же случае оно означает «проигнорировать и не сделать что-либо ввиду того, что это не очень важно».

Главная проблема в обслуживании велосипеда состоит в том, что чем больше ты будешь экономить на нем, тем больше, скорее всего, тебе придется потратить на его обслуживание в будущем. Если ты не смазываешь цепь, не удивляйся, если будешь слышать неприятный шум во время катания по трассе, к тому же тебе придется заменить ее раньше, чем обычно. Если не накачать шины перед поездкой, то можно потратить очень много времени на устранение проколов. Если не очистить велосипед от грязи в конце поездки, вряд ли в перспективе это закончится чем-то хорошим.

Решение : можно начать с малого: заведи привычку накачивать шины, проверять цепь и чистить велосипед после каждой поездки. Выполняй эти рекомендации — и ты на правильном пути. Может быть, стоит взять мастер-класс по обслуживанию велосипеда.

3. Слезать с велосипеда на подъеме

Будь как Энрике Аванчини: не жалей своих ног и поезжай в гору © Hudson Malta/Red Bull Content Pool

Кажется, что этот адский подъем — ой, извини, это же просто «холм» — не закончится никогда, а ты только на полпути к вершине. Мышцы ног просто горят. И вот кажется, что никто не смотрит, и ты слезаешь с велосипеда и поднимаешься до вершины пешком. Ура, получилось! Единственная проблема в том, что таким образом ты никогда не сможешь кардинально улучшить свои навыки и результаты по подъему в гору. Если хочешь когда-нибудь одолеть весь путь наверх, старайся каждый раз подниматься немного выше предыдущей остановки.

Решение : не бойся практиковать езду на подъемах. Установи мини-цели на подъеме и каждый раз проезжай на несколько метров выше, чем в предыдущий раз. Ты увидишь, как быстро будет увеличиваться твоя выносливость и улучшатся навыки подъема в гору.

4. Забывать приветствовать других

Вежливое приветствие вполне можно отнести к разряду долгосрочной инвестиции © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Одна из самых крутых вещей во время езды на маунтинбайке — окружающие кажутся милее и доброжелательнее, особенно на фоне живописной природы. Большинство окружающих людей либо поздороваются, либо помашут рукой, либо просто кивнут, когда встречают на пути другого велосипедиста. Однако некоторые люди — и мы знаем, что это звучит нелепо и возмутительно, — будут игнорировать эти приветствия и просто проезжать мимо. Видимо, они ничего не слышали о хороших манерах.

Решение : все очень просто... просто поздоровайся! Если ты не очень общителен, можно просто кивнуть в качестве приветствия.

5. Уходить в занос

Не надо уходить в занос, если только это не выглядит феерично © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Ранее мы говорили о том, что множество вредных привычек появляются сразу же, как только начинаешь ездить на велосипеде, и злоупотребление заносами — определенно одна из них. В детстве это казалось самой крутой фишкой на свете. Когда ты взрослый, это... по-прежнему кажется очень веселым и крутым. Однако именно из-за этого разрушаются трассы, над созданием которых усердно трудился ты или кто-либо другой, особенно в непростых условиях, так что не переусердствуй! Занос может быть эффектной и нужной фишкой, но не стоит ей злоупотреблять.

Решение : если ты хочешь держать все под контролем, попробуй сосредоточиться на поиске идеального баланса между передним и задним тормозами на поворотах, не делай сильного акцента в пользу только заднего тормоза. Идеальный баланс будет разным в зависимости от поворота, но чем больше ты будешь уделять внимание этому вопросу, тем плавнее и техничнее будешь входить в повороты. Также можно попробовать снизить скорость перед поворотом, а не непосредственно на нем. И мы плавно подходим к следующей вредной привычке...

6. Сильно тормозить в поворотах

Правильный выбор скорости поможет плавно войти в поворот © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Есть две вредные крайности: влетать в поворот на всех ходах и чрезмерно тормозить в поворотах. Из-за второго возникает большая вероятность падения, к тому же ты можешь потерять весь импульс, который был у тебя во время вхождения в поворот.

Решение : затормози перед поворотом, чтобы войти в него с комфортной скоростью, проезжая его, продолжай слегка тормозить, если считаешь нужным, а затем выезжай из поворота.

7. Кататься без шлема

Жесткое падение Брука Макдональда во время спуска © Bartek Woliński

Большинство начинающих райдеров не начнут своей поездки на маунтинбайке, не надев шлема, — главным образом потому, что благодаря шлему мы чувствуем себя безопаснее во время езды, а в случае каких-либо критических ситуаций он может спасти жизнь. Тем не менее именно новички чаще всего не надевают шлема, возможно потому, что пока что у них в голове катание на маунтинбайке ассоциируется с легкой велопрогулкой на природе, нежели чем с падением Николая Рогаткина на соревнованиях Rampage в 2015 году. Мы носим шлемы, потому что заботимся о своей безопасности.

Решение : просто сходи и купи себе шлем. Ты можешь найти подходящие модели с нужными характеристиками, а некоторые шлемы к тому же еще и отлично смотрятся. Купи шлем, который будет тебе нравиться, тогда тебе захочется его носить!

8. Забывать запасную камеру и инструменты дома

Ремонт шины прямо на месте © Lukas Pilz

Думаю, все согласятся с тем, что спущенная шина — это самая неприятная вещь в мире, правда? И тот факт, что не все маунтинбайкеры берут с собой необходимые инструменты, чтобы иметь возможность исправить неполадку на месте, кажется чем-то совершенно невероятным. В лучшем случае придется долго ждать на обочине трассы, пока не встретится более опытный и подготовленный райдер, у которого будут необходимые инструменты. А в худшем? Долгий путь домой пешком. Избавляйся от этой привычки, иначе тебе придется испытать это на собственном горьком опыте.

Решение : купи запасную камеру, рычаги для шин и велосипедный насос. Найди для них место. Если ты не берешь с собой сумку, возьми хотя бы небольшой набор для ремонта проколов.

9. Сидеть во время спуска

Грег Каллаган чрезвычайно хорош на спусках © Duncan Philpott/Red Bull Content Pool

Если ты собираешься спуститься на маунтинбайке, то а) ты красавчик! и б) ты должен проехать стоя, особенно если проходишь технический и сложный участок трассы. Сидеть в такой ситуации — не лучшая идея, ведь велика вероятность, что ты просто слетишь с велосипеда.

Решение : если ты не крутишь педали, ты должен ехать стоя.

10. Находить отговорки для того, чтобы не ездить на велосипеде!

Дождь уже практически заканчивается! © Saskia Dugon

Одна из самых распространенных ошибок многих нынешних маунтинбайкеров заключается в том, что они посвящают слишком много времени просмотру и чтению материалов о катании на маунтинбайке, вместо того чтобы практиковаться и ездить на велосипеде.