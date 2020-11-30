На автодроме «Сахир» завершился Гран-при Бахрейна в Ф-1. Его победителем стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, который всего на секунду с небольшим оторвался от Макса Ферстаппена из Red Bull Racing. К радости болельщиков «Красных Быков» компанию нидерландцу на подиуме составил его напарник таиландский гонщик Александер Албон, который воспользовался сходом Серхио Переса за три круга до финиша. Наш соотечественник Даниил Квят завершил гонку на 11-й позиции, а его напарник по Scuderia AlphaTauri Пьер Гасли стал шестым.

Ферстаппен приблизился к Боттасу, но остался не доволен

Макс Ферстаппен пересёк финишную линию в Бахрейне вторым © Getty Images/Red Bull Content Pool

Гонка в Бахрейне добавила масла в огонь противостояния Валттери Боттаса и Макса Ферстаппена в борьбе за второе место чемпионата мира. Пилот Mercedes неудачно провёл гонку, став лишь восьмым, а его основной конкурент из Red Bull Racing финишировал вторым и получил дополнительный балл за самый быстрый круг. В итоге нидерландец сократил отставание от финна до 12 очков. Хотя надеялся отыграть намного больше.

«Темп в целом был не таким уж плохим. Мы старались создать прессинг, но в плане стратегии сработали не лучшим образом. С нашим выбором шин можно было действовать агрессивнее, но мы этого не сделали. В случае с первым пит-стопом это мы должны были остановиться раньше и вынудить Льюиса отвечать, а не наоборот. Не знаю, почему так вышло. На первом пит-стопе я получил комплект Hard и подобрался к Льюису, пока он постепенно прогревал свои шины Medium. Более жесткий состав поначалу позволял атаковать агрессивнее. Но потом я потерял одну или две секунды. И всё потому, что отправился на пит-стоп на один круг позже оптимального момента. Вдобавок на самом пит-стопе произошла заминка. С этим тоже нужно разобраться.

Ферстаппен и Албон сделали дубль в Гран-при Бахрейна © Getty Images

Я всё время ехал в четырёх секундах позади Льюиса, и любая ошибка обходилась нам слишком дорого. Не думаю, что наш темп потенциально был выше темпа Mercedes. Хотя мы вполне могли создать для них гораздо больший прессинг. Но мы этого не сделали. То, что я провел еще один пит-стоп, не потерял позицию и сумел показать быстрый круг, безусловно, здорово. Но после красных флагов и сейфти-кара в начале гонки стратегия с тремя пит-стопами не имела смысла. Хотя мы всё равно её реализовали. Надо поговорить об этом с командой.

Второе место – хороший результат. Но то, каким образом оно было добыто, не может радовать. Я предпочёл бы для себя более агрессивную стратегию. А если бы она себя не оправдала, только тогда согласился бы на ту, что была сегодня. Терять-то всё равно было нечего: даже если бы агрессивный подход не сработал, я всё равно финишировал бы вторым. Не понимаю, почему мы действовали настолько консервативно», — эмоционально прокомментировал Ферстаппен.

Албон завоевал второй подиум в карьере

Алекс Албон финишировал третьим в Гран-при Бахрейна © Getty Images

Таиландский пилот Red Bull Racing Алекс Албон выжал свой максимум в гонке в Бахрейне. Гонщик во второй раз в карьере в Ф-1 поднялся на подиум по итогам Гран-при. Хотя всё складывалось для Албон не слишком удачно. В пятницу, во время тренировочной сессии, Александер разбил боевой болид. Но уже в субботу сумел взять ситуацию в свои руки и показал четвёртое время в квалификации. В гонке Албон также долгое время держался на чётвёртой позиции, преследую Серхио Переса. А после возгорания на болиде Racing Point, тайский пилот перехватил инициативу у мексиканца и финишировал третьим.

«Очевидно, что мне немного повезло с инцидентом со сходом Переса. У него получалась хорошая гонка. Как бы то ни было, команда проделала отличную работу после аварии в пятницу и подготовила мою машину. Двойной подиум для нас отличное событие. Чувствую, что в последние гонки постоянно прогрессирую, но результаты не всегда это показывают. Так что сегодня я сделал шаг вперёд. Всё хорошо», — отметил Алекс Албон.

Гасли набирает обороты

Пьер Гасли завоевал важные баллы в Бахрейне © Getty Images/Red Bull Content Pool

Пилот Scuderia AlphaTauri Пьер Гасли продолжает борьбу за седьмое место в чемпионате. В Гран-при Бахрейна француз финишировал шестым и до 15 очков сократил отставание от Ландо Норрис, идущего в чемпионате седьмым. Гасли провёл достаточно ровную гонку, много атаковал и сохранил хороший темп, который и помог добиться высокого результата.

«Я доволен нашей работой. Мы рискнули со стратегией, но риск оправдался. Это была сложная гонка, требовавшая много работы в кокпите. Нужно было атаковать, но при этом сохранять резину живой как можно дольше. Было непросто, но нам удалось добиться одного из лучших результатов в сезоне, так что я доволен тем, что вновь заработал очки", — сдержанно рассказал Гасли.

Квят не согласен со штрафом

В традиционно жарком Гран-при Бахрейна российский гонщик Scuderia AlphaTauri поучаствовал сразу в двух серьёзных гоночных инцидентах. В первом случае с ужасающей авариях Ромена Грожана к уроженцу Уфы не было никаких претензий. А вот в ситуации, когда на рестарте гонки между болидами Лэнса Стролла и Квята произашёл контакт, стюарды оштрафовали спортсмена из России на 10 секунд. И это при том, что Даниил входил в поворот по внутреннему радиусу и смещался в обратную сторону от автомобиля пилота Racing Point. В итоге Стролл выбыл из гонки, а Квят продолжил сражаться за очки, но финишировал лишь в шаге от топ-10.

«Я не разделяю мнение стюардов. Я думаю, что у меня вообще не было места. Мой автомобиль уже был на внутреннем бордюрном камне. При этом он со своей стороны знал, что я там был. Я был немного рассержен этим решением, потому что оно разрушило мою гонку. Я отлично провёл второй старт, был в эпицентре борьбы, но штраф всё испортил», — подытожил Даниил Квят.

Результаты Гран-при Бахрейна:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 2:59:47.515 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — +1,254 Александер Албон (Red Bull Racing) — +8,005 Ландо Норрис (McLaren) — +11,337 Карлос Сайнс (McLaren) — +11,787 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — +11,942 Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) — +19,368 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — +19,680 Эстебан Окон (Renault Sport F1) — +22,803 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Бахрейна:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 332 очка – чемпион мира Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 201; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 189; Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 102; Серхио Перес (Racing Point) – 100; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 98; Ландо Норрис (McLaren) – 86; Карлос Сайнс (McLaren) – 85. Алекс Албон (Red Bull Racing) – 85; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – 71;

Кубок Конструкторов после Гран-при Бахрейна: