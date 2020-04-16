Банановые острова у вас дома
© Дмитрий Тибекин
В эту пятницу 17 апреля в 18:00 пройдет прямая трансляция ВКонтакте трибьют-концерта в честь композитора Юрия Чернавского, который состоялся в рамках Red Bull Music Festival.
Концерт «Возвращение на Банановые острова» стал одним из главных событий Red Bull Music Festival. Трибьют был посвящен пионеру отечественного электропопа, автору хитов Аллы Пугачевой, Владимира Преснякова, Валерия Леонтьева и других звезд перестроечной эпохи. Музыка Чернавского прозвучала в кавер-версиях таких музыкантов, как Кирилл Иванов и Женя Борзых (СБПЧ), Паша Артемьев, Kate NV, НААДЯ, MANIZHA, Мириам Сехон, Cédric K Gasaïda, ARTEMIEV, Рита Крон и Александр Горчилин (Гоголь-центр). Музыкальный директор концерта — основатель групп «Неонавт» и Tesla Boy Антон Севидов.
Юрию Чернавскому и его легендарному альбому «Банановые острова» в 2018-м году исполнилось 35 лет. В начале 90-х Чернавский уехал жить и работать в Германию, а затем перебрался в Калифорнию. Впервые за много лет он появился в Москве с публичным выступлением на Red Bull Music Festival.