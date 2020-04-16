Банановые острова у вас дома

Концерт «Возвращение на Банановые острова» стал одним из главных событий Red Bull Music Festival. Трибьют был посвящен пионеру отечественного электропопа, автору хитов Аллы Пугачевой, Владимира Преснякова, Валерия Леонтьева и других звезд перестроечной эпохи. Музыка Чернавского прозвучала в кавер-версиях таких музыкантов, как Кирилл Иванов и Женя Борзых (СБПЧ), Паша Артемьев, Kate NV, НААДЯ, MANIZHA, Мириам Сехон, Cédric K Gasaïda, ARTEMIEV, Рита Крон и Александр Горчилин (Гоголь-центр). Музыкальный директор концерта — основатель групп «Неонавт» и Tesla Boy Антон Севидов.

Концерт «Возвращение на Банановые острова» стал одним из главных событий Red Bull Music Festival. Трибьют был посвящен пионеру отечественного электропопа, автору хитов Аллы Пугачевой, Владимира Преснякова, Валерия Леонтьева и других звезд перестроечной эпохи. Музыка Чернавского прозвучала в кавер-версиях таких музыкантов, как Кирилл Иванов и Женя Борзых (СБПЧ), Паша Артемьев, Kate NV, НААДЯ, MANIZHA, Мириам Сехон, Cédric K Gasaïda, ARTEMIEV, Рита Крон и Александр Горчилин (Гоголь-центр). Музыкальный директор концерта — основатель групп «Неонавт» и Tesla Boy Антон Севидов.

Концерт «Возвращение на Банановые острова» стал одним из главных событий Red Bull Music Festival. Трибьют был посвящен пионеру отечественного электропопа, автору хитов Аллы Пугачевой, Владимира Преснякова, Валерия Леонтьева и других звезд перестроечной эпохи. Музыка Чернавского прозвучала в кавер-версиях таких музыкантов, как Кирилл Иванов и Женя Борзых (СБПЧ), Паша Артемьев, Kate NV, НААДЯ, MANIZHA, Мириам Сехон, Cédric K Gasaïda, ARTEMIEV, Рита Крон и Александр Горчилин (Гоголь-центр). Музыкальный директор концерта — основатель групп «Неонавт» и Tesla Boy Антон Севидов.