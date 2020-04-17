Бэнкси работает в ванной

15 марта Бэнкси опубликовал в Инстаграме новую работу, которую он сделал у себя дома. По всей ванной комнате — на стенах, зеркале, унитазе — изображены крысы, устраивающие погром. Подпись к публикации гласит «Моя жена ненавидит, когда я работаю дома». Крысы — один из любимых образов художника, который часто встречается в его творчестве.

15 марта Бэнкси опубликовал в Инстаграме новую работу, которую он сделал у себя дома. По всей ванной комнате — на стенах, зеркале, унитазе — изображены крысы, устраивающие погром. Подпись к публикации гласит «Моя жена ненавидит, когда я работаю дома». Крысы — один из любимых образов художника, который часто встречается в его творчестве.

15 марта Бэнкси опубликовал в Инстаграме новую работу, которую он сделал у себя дома. По всей ванной комнате — на стенах, зеркале, унитазе — изображены крысы, устраивающие погром. Подпись к публикации гласит «Моя жена ненавидит, когда я работаю дома». Крысы — один из любимых образов художника, который часто встречается в его творчестве.