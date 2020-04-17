Бэнкси работает в ванной
© Таня Фарафонова
Известный британский стрит-арт художник высказался на тему карантина.
15 марта Бэнкси опубликовал в Инстаграме новую работу, которую он сделал у себя дома. По всей ванной комнате — на стенах, зеркале, унитазе — изображены крысы, устраивающие погром. Подпись к публикации гласит «Моя жена ненавидит, когда я работаю дома». Крысы — один из любимых образов художника, который часто встречается в его творчестве.
Сам Бэнкси считается одним из самых знаковых современных художников, чьи работы можно найти на улицах Лондона, Амстердама и других городов Европы и США. С момента начала своей деятельности в 90-е, ему успешно удается скрывать свою личность от широкой общественности. Однако многие уверены, что за псевдонимом Бэнкси стоит Роберт Дель Ная — один из основателей культовой британской группы Massive Attack.
Предыдущая работа Бэнкси появилась на улице Бристоля в феврале этого года на день святого валентина.