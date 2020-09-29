Площадка и мяч

В баскетболе 3х3 играют на одно кольцо. Стандартный игровой корт имеет размеры 15х11 метров. Некоторые элементы разметки баскетбол 3х3 позаимствовал у своего классического аналога: линию штрафного броска, дугу - линию двухочковых бросков (в баскетболе 5х5 это трехочковая линия) и «полукруг под корзиной, в котором не фиксируются фолы столкновения».

В баскетболе 3х3 играют на одно кольцо © Red Bull Russia

Обычно игры проводятся официальным мячом FIBA 3x3. Это утяжеленная «шестерка». Весит данный мяч, как классическая «семерка». В Red Bull Half Court мы играем стандартными «шестерками» (девушки) и «семерками» (мужчины).

Обычно играют утяжеленной «шестеркой» © Red Bull Russia

Команды и тренер

Команда для игры 3х3 должна состоять минимум из трех и максимум из четырех человек (один запасной). Тренер может находиться в игровом зале во время матчей, но не имеет права вмешиваться в игровой процесс (брать тайм-ауты, давать подсказки, делать замены и тд.). В случае несоблюдения данного правила команда может получить технический фол.

Команда должна состоять минимум из трех человек © Red Bull Russia

Начисление очков

В баскетболе 3х3 любое попадание с ближней и средней дистанции, а также штрафные броски оцениваются в 1 очко. За привычные нам по классическому баскетболу «трешки» здесь команда получает 2 очка. Также возможны и бонусные штрафные в случае результативного броска с фолом (1+1 с ближней и дальней дистанции, 2+1 из-за дуги).

Фолы

Команда оказывается в ситуации «штрафных командных фолов», когда она совершает 6 фолов. 7-й, 8-й и 9-й командные фолы наказываются 2 штрафными бросками. 10-й и каждый последующий командный фол наказываются 2 штрафными бросками с сохранением владения мячом за командой, исполнившей эти броски. За фол в процессе броска, совершенный внутри дуги, предоставляется 1 штрафной бросок. За фол в процессе броска, совершенный из-за дуги, предоставляется 2 штрафных броска.

Cитуация «штрафных командных фолов» возникает после 6 фола © Red Bull Russia

Игровое время

Матч в баскетболе 3х3 длится 10 минут игрового времени или до того момента, пока одна из команд наберет 21 очко. Если после основного времени счет ничейный, играется овертайм. Команда, которая первой набирает 2 очка в овертайме, выигрывает игру. На атаку команде дается 12 секунд.

Матч в баскетболе 3х3 длится 10 минут © Red Bull Russia

Игровой процесс

Игра начинается через «чек»: вывод мяча за линию двухочковых бросков и передача ближайшему игроку команды-соперницы. После каждого неудачного броска с игры или штрафного игрок команды соперников при подборе должен вывести мяч за двухочковую линию и продолжить игру. В случае сохранения владения мяч выводить не нужно.

Возобновлять игру нужно через «чек» © Red Bull Russia

Каждой команде может быть предоставлен один тайм-аут. Любой игрок может затребовать тайм-аут, когда мяч мертвый (когда игровые часы остановлены). В случае ТВ-трансляции организатор имеет право назначить 2 телевизионных тайм-аута при первой ситуации мертвого мяча после того, как игровые часы показывают 6:59 и 3:59 соответственно.

Также у каждой команды есть неограниченное количество замен. Делать замены можно в той ситуации, когда мяч мертвый.