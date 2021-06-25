С 11 по 13 июня на Хлебозаводе прошел открытый лагерь уличной культуры Red Bull BC One Camp. Это три дня насыщенной хип-хоп программы: граффити джемы, баттлы и мастер-классы по уличным танцам, лаборатория битмейкеров и диджеев, необычные шоукейсы от битбоксеров и рэперов, лекции и, конечно, вечеринки до утра.
День 1: паблик токи, Джем Старая Школа и последний шанс попасть в сетку национального Red Bull BC One Cypher
Кульминацией первого дня стал Last Chance Cypher среди би-боев и би-герлc - последняя возможность попасть в сетку баттлов на Red Bull BC One Cypher Russia. Более двухсот участников и всего шесть победителей: би-бои Plastmass и Ruslan Footrocket и би-герлс КачЭля, Nastya BMT, Yara и Ari.
День 2: диджеинг, битбоксинг, мощнейшие трюки и баттлы команд
Второй день кэмпа мощно стартовал с воркшопа “the Message of DJing” от South DJ Scream, который плавно перетек в урок о тёрнтейблизме от DJ Chell. В это же время на ярде стартовали битбокс баттлы 1-на-1 под кураторством Vahtang.
Самым ярким событием второго дня стал баттл Tricks & Powermove 2-на-2, проходивший на Street Stage. Самые невероятные трюки, необычные сигнатуры и мощнейщие пауэр мувс - все это качало танцпол и прямой эфир. Победителями стали би-бои Deboshir и Lastik Fantastick, объективное судейство обеспечили би-бои Gun, Funt и ZipRock
Смотри запись трансляции Tricks & Powermove баттла 2-на-2, если пропустил - это было огненно!
А вечером того же дня сцену Battle Stage взорвал командный баттл 4-на-4, где в финале встретились представители сильнейших команд России, которые уже не раз бились друг против друга: Predatorz и Illusion of Exist. В этот раз победу одержали Predatorz.
День 3: Red Bull BC One Cypher Russia
Самым мощным событием лагеря, как всегда, стал финал российского чемпионата по брейкингу - Red Bull BC One Cypher – тот самый шаг от уличного баттла до мирового финала. В этом году в сайфере участвовали 8 би-герлс и 16 би-боев - 12 победителей всероссийских отборочных (Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Пермь, Казань), 6 приглашенных и 6 победителей Last Chance Cypher.
После жеребьевки и распределения пар на первый круг - стало понятно, что этот контест войдет в энциклопедию брейкинга:
B-girls 1x1
- Ari vs. Vavi
- Kachelya vs. Kristina
- Nastya BMT vs. Art
- Tata vs. Yara
B-boys 1x1
- Mey vs. Kap
- Ralfinio vs. Marvel
- Mongol vs. Kosto
- Milky vs. Plastmass
- Voltaren vs. Fastfoot
- Beetle vs. Ruslan Footrockets
- Disa vs. Jamal
- Shorty Fingerz vs. Alik
Беспристрастное судейство обеспечили Alkolil, UzeeRock, Robin и ZipRock.
Red Bull BC One Cypher Russia
Red Bull Bc One Camp Russia Action clip
Победителем чемпионата стал би-бой Kosto (Константин Елисейцев) - уникальный стиль, музыкальность и техника обеспечили ему преимущество в российском сайфере. Осенью этого года он поедет представлять Россию на мировой финал Red Bull BC One в Польшу.
Я чувствую, как сейчас радуются все мои родные, близкие, друзья, ученики - это самое теплое и самое важное, для чего мы это делаем. Мы делаем это для того, чтобы вдохновлять других
Среди би-герлс победу одержала Vavi (Александра Качанова), которая в финальном баттле встречалась с би-герл Art. Соперницы шли настолько вровень, что судейское решение привело к дополнительному раунду. В итоге танец Vavi, наполненный необычными фризами и мувами, сделал ее чемпионкой российского финала Red Bull BC One Cypher.
Мы не хуже би-боев, мы достойны того же. Мы можем побеждать. Просто будьте собой и главное - тренируйтесь, и тренируйтесь с умом. Анализируйте каждое поражение и каждую победу
Теперь российских участников ждет мировой финал Red Bull BC One, который пройдет 5-6 ноября в Гданьске, Польша.