С 11 по 13 июня на Хлебозаводе прошел открытый лагерь уличной культуры Red Bull BC One Camp. Это три дня насыщенной хип-хоп программы: граффити джемы, баттлы и мастер-классы по уличным танцам, лаборатория битмейкеров и диджеев, необычные шоукейсы от битбоксеров и рэперов, лекции и, конечно, вечеринки до утра.

День 1: паблик токи, Джем Старая Школа и последний шанс попасть в сетку национального Red Bull BC One Cypher

Первый день лагеря открылся паблик током с би-герлс Kastet , Nadia и Motya, где девушки поделились знаниями о том, как добиться успеха в традиционно мужской сфере. Street Stage в этот день прокачал контест “Джем Старая Школа” от би-боя Robin.

би-герлc Kastet и Nadia © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Кульминацией первого дня стал Last Chance Cypher среди би-боев и би-герлc - последняя возможность попасть в сетку баттлов на Red Bull BC One Cypher Russia. Более двухсот участников и всего шесть победителей: би-бои Plastmass и Ruslan Footrocket и би-герлс КачЭля, Nastya BMT, Yara и Ari.

Kachelya © Dmitriy Tibekin Plastmass © Dmitriy Tibekin Участница Last Chance Cypher © Dmitriy Tibekin Участник Last Chance Cypher © Dmitriy Tibekin Nastya BMT © Dmitriy Tibekin

День 2: диджеинг, битбоксинг, мощнейшие трюки и баттлы команд

Второй день кэмпа мощно стартовал с воркшопа “the Message of DJing” от South DJ Scream, который плавно перетек в урок о тёрнтейблизме от DJ Chell. В это же время на ярде стартовали битбокс баттлы 1-на-1 под кураторством Vahtang.

Vahtang © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Самым ярким событием второго дня стал баттл Tricks & Powermove 2-на-2, проходивший на Street Stage. Самые невероятные трюки, необычные сигнатуры и мощнейщие пауэр мувс - все это качало танцпол и прямой эфир. Победителями стали би-бои Deboshir и Lastik Fantastick, объективное судейство обеспечили би-бои Gun , Funt и ZipRock

Смотри запись трансляции Tricks & Powermove баттла 2-на-2, если пропустил - это было огненно!

А вечером того же дня сцену Battle Stage взорвал командный баттл 4-на-4, где в финале встретились представители сильнейших команд России, которые уже не раз бились друг против друга: Predatorz и Illusion of Exist. В этот раз победу одержали Predatorz.

Cheerito © Dmitriy Tibekin

День 3: Red Bull BC One Cypher Russia

Самым мощным событием лагеря, как всегда, стал финал российского чемпионата по брейкингу - Red Bull BC One Cypher – тот самый шаг от уличного баттла до мирового финала. В этом году в сайфере участвовали 8 би-герлс и 16 би-боев - 12 победителей всероссийских отборочных (Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Пермь, Казань), 6 приглашенных и 6 победителей Last Chance Cypher.

После жеребьевки и распределения пар на первый круг - стало понятно, что этот контест войдет в энциклопедию брейкинга:

B-girls 1x1

Ari vs. Vavi Kachelya vs. Kristina Nastya BMT vs. Art Tata vs. Yara

B-boys 1x1

Mey vs. Kap Ralfinio vs. Marvel Mongol vs. Kosto Milky vs. Plastmass Voltaren vs. Fastfoot Beetle vs. Ruslan Footrockets Disa vs. Jamal Shorty Fingerz vs. Alik

Беспристрастное судейство обеспечили Alkolil, UzeeRock, Robin и ZipRock.

Red Bull BC One Cypher Russia

Финальный баттл у парней стал продолжением давнего противостояния сильнейших команд России. На ринге встретились би-бои Kosto (Top 9) и Jamal (Predatorz). Сражение получилось по-настоящему зрелищным и напряженным.

Red Bull Bc One Camp Russia Action clip

Победителем чемпионата стал би-бой Kosto (Константин Елисейцев) - уникальный стиль, музыкальность и техника обеспечили ему преимущество в российском сайфере. Осенью этого года он поедет представлять Россию на мировой финал Red Bull BC One в Польшу.

Я чувствую, как сейчас радуются все мои родные, близкие, друзья, ученики - это самое теплое и самое важное, для чего мы это делаем. Мы делаем это для того, чтобы вдохновлять других Kosto

Kosto © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

Среди би-герлс победу одержала Vavi (Александра Качанова), которая в финальном баттле встречалась с би-герл Art. Соперницы шли настолько вровень, что судейское решение привело к дополнительному раунду. В итоге танец Vavi, наполненный необычными фризами и мувами, сделал ее чемпионкой российского финала Red Bull BC One Cypher.

Мы не хуже би-боев, мы достойны того же. Мы можем побеждать. Просто будьте собой и главное - тренируйтесь, и тренируйтесь с умом. Анализируйте каждое поражение и каждую победу би-герл Vavi

Vavi © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

Теперь российских участников ждет мировой финал Red Bull BC One , который пройдет 5-6 ноября в Гданьске, Польша.