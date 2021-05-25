С начала года студенты со всего мира проходили испытания, но не такие, как вы думаете. Red Bull Campus Clutch – это глобальный киберспортивный турнир для игроков-студентов ВУЗов, соревнующихся в VALORANT, тактическом шутере от первого лица. Еще до того, как игра была выпущена в прошлом году, первый показ геймплея в прямом эфире побил рекорд по количеству часов просмотра одной игры в день (34 миллиона просмотров и 1,7 млн зрителей онлайн). VALORANT превратился в одну из крупнейших киберспортивных дисциплин, и привлек звездных игроков из конкурирующих игр, таких как CS:GO, Fortnite и Overwatch.

Игроки Campus Clutch могут быть не в одной лиге, но команды-победители из каждой страны сыграют в мировом финале турнира за приз в размере 20 000 евро. Участие в этом соревновании может дать толчок карьере, для которой они ранее не учились – профессиональный киберспортсмен.

Яков 'pyth' Моуруярви сделал себе имя еще до того, как увлекся VALORANT © Yung Eldr

Яков 'pyth' Моуруярви – 27-летний швед, член популярной команды G2 Esports, является одним из лучших в мире игроков Valorant, но каких-то девять лет назад он изучал информационные технологии в школе. «У меня не было никаких идей по карьере, но мне нравилось работать с компьютерами», – рассказывает он.

Он играл в тот момент недавно вышедшую Counter-Strike: Global Offensive, когда другие игроки попросили его присоединиться к команде. «Теперь я работаю с компьютерами каждый день».

Вот несколько ценных уроков, которые pyth усвоил на своем необычном карьерном пути...

Умерьте свой пыл

Когда Моуруярви бросил учебу в 18 лет, он играл в CS:GO по 15 часов в день. «Спать в 8 утра, просыпаться в 5 вечера и снова в игру», – вспоминает он. «Но когда я понял, что на этом можно построить карьеру, я изменил свой распорядок дня и начал думать как профессионал. А также я перестал нести всякую чушь и грубить. Я хороший парень уже 14 лет».

Используйте свои сильные стороны

Швед – мастер «клатчей», он способен перевернуть игру на последних секундах, что он и доказал в феврале этого года, когда G2 выиграли первое соревнование Red Bull Home Grounds, и в начале своей карьеры, когда он одолел соперников Ninjas in Pyjamas в матче по CS:GO в 2014 году один против четверых. Два года спустя он играл уже за них. «Покажи себя, и люди увидят тебя», – говорит он. «Но в реальности шорткатов нет – нужно самому строить свой путь. И главное – это получать удовольствие от игры, иначе ничего не добьешься».

Выходите из зоны комфорта

В 2015 году pyth вступил на новый для себя путь, помогая создавать канадскую команду по CS:GO – Luminosity Gaming. «Я был без команды и хотел проявить себя», – вспоминает он. «Я многому научился. Раньше я просто стрелял и сосредотачивался на хорошей статистике, я мало разговаривал. Но я стал лучшим командным игроком, более открытым и честным». Этот успешный шаг вдохновил его на другой, когда он покинул CS:GO. «Я попал в нехорошую ситуацию с командами, в которые я не верил. Я подумал: "Я собираюсь рискнуть и стать одним из лучших игроков Valorant". Это был вызов, и это было потрясающе».

Избегайте токсичности

«Люди, которые ненавидят тебя, самые громкие», – говорит pyth. «Играя в CS:GO, я подвергался оскорблениям в Twitter и получал пожелания смерти в процессе игры. Я практиковал некоторые упражнения на концентрацию внимания, но потом забывал их делать». Чтобы отгородиться от стресса, он обратился к обучающим программам: «Я тренировался в стрельбе в [обучающей программе] AimLab, с включенной музыкой, чтобы погрузиться в хорошую атмосферу" – но ответ был в смене обстановки. «У Valorant одна из самых поддерживающих фанбаз», - рассказывает Яков, добавляя, что хорошие товарищи также жизненно важны. «В G2 мы друзья как в игре, так и вне ее».

Смотрите наперед

В свои 27 лет Моуруярви – ветеран киберспорта. Но он уверен, что когда он уйдет с соревновательной сцены, его работа в киберспорте не закончится. «Я все еще хочу работать в киберспортивной области, возможно, в качестве тренера. Многие игроки просто тренируют свой аим каждый день, но им также нужно понимать командную работу и стратегию. Нельзя, чтобы в команде были одни и те же игроки. Это похоже на то, как [команда Премьер-лиги] "Ливерпуль" стала лучше, когда купила Вирджила ван Дейка [защитника]. Он не является официальным капитаном, но он привнес команде уверенность в себе. Это хорошее качество, которое всегда должно присутствовать».

Сейчас pyth периодически стримит на своем Twitch-канале .

4 и 5 июня пройдут Континентальные финалы Red Bull Campus Clutch, и в числе участников есть команда из России – победители национального финала и представители Московского Международного Университета – 'JOKEPbl' . Следите за новостями турнира в группе Вконтакте Red Bull Gaming.