Ферстаппен победил в самой короткой гонке в истории Формулы-1

Гонка Гран-при Бельгии была завершена после всего трёх кругов. Причиной этому стал сильный дождь и отсутствием видимости на трассе, так что дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд. Победителем Гран-при стал стартовавший с поул-позиции Макс Ферстаппен из Red Bull Racing. Вторым стал Джордж Расселл из Williams, для которого подиум оказался первым в карьере. Третье место досталось Льюису Хэмилтону из Mercedes AMG F1.

Ферстаппен победил с прицелом на чемпионство

Ферстаппен победил с прицелом на чемпионство © Lars Baron/Getty Images

«Побеждать всегда приятно, любые очки очень важны, но сегодня всё прошло не так, как хотелось бы в нашей 50-й гонке с моторами Honda. Сейчас понятно, как было важно вчера завоевать поул. Очень жаль, что сегодня не удалось проехать ни одного круга в гоночном режиме – я люблю гоняться на этой трассе, но в таких условиях это было невозможно. В 15:30 условия были даже лучше, чем вечером, когда мы пытались выйти на старт, но видимость оставляла желать лучшего – я понимаю, почему мы не смогли провести гонку. У меня, как у лидера, видимость была неплохой, но парни позади меня не видели ничего. И если бы кто-то вылетел в Eau Rouge и отскочил назад на трассу, в него могли врезаться другие машины на большой скорости, а это очень опасно.

Кроме того, сцепление с трассой было крайне низким, а шедший весь день дождь его явно не улучшил. Нужно поблагодарить болельщиков, которые провели на трассе весь день под дождем, с сильным ветром, при холодной погоде. Так долго находиться в подобных условиях – наверное это было ужасно. Сегодня они стали настоящими победителями. Нужно продолжать работу, чтобы вернуть себе лидерство в чемпионате. У нас хорошая машина, до конца сезона ещё далеко – нужно максимально использовать её потенциал в каждой гонке», – подытожил Макс Ферстаппен.

Ошибка лишила Переса шансов на очки

Ошибка лишила Переса шансов на очки © Mark Thompson/Getty Images

«Странный день. Нужно поблагодарить болельщиков, которые оставались с нами в холод и дождь. Жаль, что мы не смогли порадовать их хорошей гонкой. Мы сделали всё, что могли, но гоняться в таких условиях невозможно. На установочном круге я просто ошибся. Условия и видимость оставляли желать лучшего, я заехал на поребрик и потерял контроль над машиной. Команда сделала всё, чтобы вернуть мою машину на трассу, мне хотелось добиться для них хорошего результата, но сегодня такой возможности не было. К счастью, через несколько дней мы окажемся в Зандфорте, где сможем продолжить борьбу», – эмоционально отреагировал Серхио Перес.

Пьер Гасли вновь показал мастерство

Gasly feierte sein bestes Resultat bei seinem vierten Rennen in Spa. © Mark Thompson/Getty Images

«День выдался долгим, мне очень жаль, что настоящей гонки не получилось. Досадно за болельщиков, которые ждали всё это время, но так и не увидели сражение на трассе – спасибо им за то, что до последнего были с нами! Не думаю, что я когда-либо гонялся в более экстремальных условиях. Проблема в том, что если бы кого-то развернуло уже на первом круге, увидеть это было бы невозможно, и всё закончилось бы страшной аварией. Мы знаем, насколько опасными могут быть инциденты в Спа, так что в дирекции гонки сегодня всё решили верно», – объяснил Пьер Гасли.

Юки Цунода не смог добиться результата

«Гоняться сегодня не было никакой возможности – особенно у тех, кто стартовал с седьмого места и ниже. Видимость оказалась слишком плохой, и было бы опасно гоняться в таких условиях – особенно на такой скоростной трассе, как Спа. Так что ради безопасности в FIA приняли верное решение. Мне самому немного досадно, что не удалось побороться за очки, но безопасность гораздо важнее», – рассказал японец Юки Цунода.

Результаты Гран-при Бельгии 2021:

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) Джордж Расселл (Williams) +1.995 Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2.601 Даниэль Риккардо (McLaren) +4.496 Себастьян Феттель (Aston Martin) +7.479 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +10.177 Эстебан Окон (Alpine) +11.579 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +12.608 Николас Латифи (Williams) +15.485 Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +16.166

Общий зачёт после Гран-при Бельгии 2021:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 202,5 очка; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 199,5; Ландо Норрис (McLaren) — 113; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 108; Серхио Перес (Red Bull Racing) — 104; Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 83,5; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 82; Даниэль Риккардо (McLaren) — 56; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 54; Эстебан Окон (Alpine) — 42.

Кубок Конструкторов после Гран-при Бельгии 2021:

Mercedes AMG F1 — 310,5 очка; Red Bull Racing — 303,5; McLaren— 169; Scuderia Ferrari — 165,5; Alpine — 80; Scuderia AlphaTauri — 72; Aston Martin — 53; Williams – 20; Alfa Romeo — 3; Haas – 0.