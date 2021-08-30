Ферстаппен победил в самой короткой гонке в истории Формулы-1
© Dan Mullan/Getty Images
Формула-1

Ферстаппен победил в самой короткой гонке в истории Формулы-1

Пилот Red Bull Racing поднялся на высшую ступень подиума и сократил отставание от Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионство до трёх очков.
Автор Evgeniy Kolychev
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В этой статье

FIA Formula One World Championship

Belgian Grand Prix 2021

Belgium

Макс Ферстаппен

НидерландыНидерланды

Sergio Pérez

МексикаМексика

Пьер Гасли

ФранцияФранция

Юки Цунода

ЯпонияЯпония
Гонка Гран-при Бельгии была завершена после всего трёх кругов. Причиной этому стал сильный дождь и отсутствием видимости на трассе, так что дирекция гонки приняла решение не возобновлять заезд. Победителем Гран-при стал стартовавший с поул-позиции Макс Ферстаппен из Red Bull Racing. Вторым стал Джордж Расселл из Williams, для которого подиум оказался первым в карьере. Третье место досталось Льюису Хэмилтону из Mercedes AMG F1.

Ферстаппен победил с прицелом на чемпионство

Max Verstappen of the Netherlands driving the Red Bull Racing RB16B Honda during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on August 28, 2021 in Spa, Belgium.
Ферстаппен победил с прицелом на чемпионство
© Lars Baron/Getty Images
«Побеждать всегда приятно, любые очки очень важны, но сегодня всё прошло не так, как хотелось бы в нашей 50-й гонке с моторами Honda. Сейчас понятно, как было важно вчера завоевать поул. Очень жаль, что сегодня не удалось проехать ни одного круга в гоночном режиме – я люблю гоняться на этой трассе, но в таких условиях это было невозможно. В 15:30 условия были даже лучше, чем вечером, когда мы пытались выйти на старт, но видимость оставляла желать лучшего – я понимаю, почему мы не смогли провести гонку. У меня, как у лидера, видимость была неплохой, но парни позади меня не видели ничего. И если бы кто-то вылетел в Eau Rouge и отскочил назад на трассу, в него могли врезаться другие машины на большой скорости, а это очень опасно.
Кроме того, сцепление с трассой было крайне низким, а шедший весь день дождь его явно не улучшил. Нужно поблагодарить болельщиков, которые провели на трассе весь день под дождем, с сильным ветром, при холодной погоде. Так долго находиться в подобных условиях – наверное это было ужасно. Сегодня они стали настоящими победителями. Нужно продолжать работу, чтобы вернуть себе лидерство в чемпионате. У нас хорошая машина, до конца сезона ещё далеко – нужно максимально использовать её потенциал в каждой гонке», – подытожил Макс Ферстаппен.

Ошибка лишила Переса шансов на очки

Sergio Perez of Mexico and Red Bull Racing prepares to drive in the garage prior to the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on August 29, 2021 in Spa, Belgium.
Ошибка лишила Переса шансов на очки
© Mark Thompson/Getty Images
«Странный день. Нужно поблагодарить болельщиков, которые оставались с нами в холод и дождь. Жаль, что мы не смогли порадовать их хорошей гонкой. Мы сделали всё, что могли, но гоняться в таких условиях невозможно. На установочном круге я просто ошибся. Условия и видимость оставляли желать лучшего, я заехал на поребрик и потерял контроль над машиной. Команда сделала всё, чтобы вернуть мою машину на трассу, мне хотелось добиться для них хорошего результата, но сегодня такой возможности не было. К счастью, через несколько дней мы окажемся в Зандфорте, где сможем продолжить борьбу», – эмоционально отреагировал Серхио Перес.

Пьер Гасли вновь показал мастерство

Pierre Gasly im Scuderia AlphaTauri At02 beim Großen Preis von Belgien 2021.
Gasly feierte sein bestes Resultat bei seinem vierten Rennen in Spa.
© Mark Thompson/Getty Images
«День выдался долгим, мне очень жаль, что настоящей гонки не получилось. Досадно за болельщиков, которые ждали всё это время, но так и не увидели сражение на трассе – спасибо им за то, что до последнего были с нами! Не думаю, что я когда-либо гонялся в более экстремальных условиях. Проблема в том, что если бы кого-то развернуло уже на первом круге, увидеть это было бы невозможно, и всё закончилось бы страшной аварией. Мы знаем, насколько опасными могут быть инциденты в Спа, так что в дирекции гонки сегодня всё решили верно», – объяснил Пьер Гасли.

Юки Цунода не смог добиться результата

«Гоняться сегодня не было никакой возможности – особенно у тех, кто стартовал с седьмого места и ниже. Видимость оказалась слишком плохой, и было бы опасно гоняться в таких условиях – особенно на такой скоростной трассе, как Спа. Так что ради безопасности в FIA приняли верное решение. Мне самому немного досадно, что не удалось побороться за очки, но безопасность гораздо важнее», – рассказал японец Юки Цунода.

Результаты Гран-при Бельгии 2021:

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)
  2. Джордж Расселл (Williams) +1.995
  3. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +2.601
  4. Даниэль Риккардо (McLaren) +4.496
  5. Себастьян Феттель (Aston Martin) +7.479
  6. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) +10.177
  7. Эстебан Окон (Alpine) +11.579
  8. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) +12.608
  9. Николас Латифи (Williams) +15.485
  10. Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) +16.166

Общий зачёт после Гран-при Бельгии 2021:

  1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 202,5 очка;
  2. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — 199,5;
  3. Ландо Норрис (McLaren) — 113;
  4. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — 108;
  5. Серхио Перес (Red Bull Racing) — 104;
  6. Карлос Сайнс (Scuderia Ferrari) — 83,5;
  7. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) — 82;
  8. Даниэль Риккардо (McLaren) — 56;
  9. Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) — 54;
  10. Эстебан Окон (Alpine) — 42.

Кубок Конструкторов после Гран-при Бельгии 2021:

  1. Mercedes AMG F1 — 310,5 очка;
  2. Red Bull Racing — 303,5;
  3. McLaren— 169;
  4. Scuderia Ferrari — 165,5;
  5. Alpine — 80;
  6. Scuderia AlphaTauri — 72;
  7. Aston Martin — 53;
  8. Williams – 20;
  9. Alfa Romeo — 3;
  10. Haas – 0.
В этой статье

FIA Formula One World Championship

Belgian Grand Prix 2021

Belgium

Макс Ферстаппен

НидерландыНидерланды

Sergio Pérez

МексикаМексика

Пьер Гасли

ФранцияФранция

Юки Цунода

ЯпонияЯпония
Формула-1