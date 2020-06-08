11 каноничных приключенческих фильмов на Red Bull TV

Пришло время сменить скучные подборки фильмов на увлекательные и насыщенные приключенческие истории об экспедициях по всей нашей планетой. И если ты находишься в поиске вдохновения, Red Bull TV знает наверняка, что тебе нужно.

1. The Dawn Wall

The Dawn Wall

Отправляйся в путешествие вместе с легендами скалолазания Томми Колдуэллом и Кевином Йоргесоном, в момент когда они решают покорить самый сложный маршрут в мире – Эль-Капитан. The Dawn Wall – это эмоциональный рассказ о двух атлетах, которые знакомятся друг с другом ближе во время главного путешествия всей их жизни.

2. Into Twin Galaxies

Filmska preporuka: Nestvarna misija

Сара Макнейр-Лэндри и её парень Эрик Бумер обнаружили малоизвестную арктическую реку в Гренландии на Google Maps. Именно эта находка вдохновила их на приключение, ставшее для пары знаковым. Экспедиция продлилась 45 дней. За это время они проплыли на каяках более 1000 км по ледяной воде около крупнейшего в мире острова.

3. Lessons from the Edge

Lessons from the Edge

Lessons from the Edge – документальная лента о попытке Райана Сандеса и Рино Гриселя осуществить рекордное прохождение The Great Himalaya Trail. Южноафриканские ультрабигуны хорошо знали друг друга. Ранее они объединялись в усилиях преодоления Drakensberg Traverse. Но попытки покорить GHT выводят их дружбу на новый уровень. Ведь теперь их цель – установить рекорд на самом сложном ультра-маршруте в мире.

4. North of Known

North of Known

Профессиональные парапланеристы Гэвин Макклёрг и Дэйв Тёрнер проверяют себя на прочность на Аляскинском хребте длиной 650 км. Самообеспечение, отсутствие доступа к пище, наличие лишь той провизии, которую парапланеристы заготовили перед отправкой, и никаких шансов на ошибку. Столкнувшись с ужасной погодой, низкими температурами и голодом, они осуществили одну из самых безумных затей в истории.

5. Standing on Water

Standing on Water

Каспер Штейнфат – один из лучших SUP-сёрферов планеты. Удивительно, но спортсмен, который длительное время проводит на воде, очень долго смертельно её боялся. Standing on Water – это история стремления датчанина преодолеть свой страх и следовать своей страсти. Фильм отображает этот путь, начиная от первых шагов в детстве и заканчивая этапами профессиональной спортивной карьеры.

6. Follow the Wind

Follow the Wind

Если бы тебя попросили придумать самый экстремальный способ преодоления 400 километров по Танзании от архипелага Занзибар до заснеженных вершин горы Килиманджаро, что бы ты выбрал? Кайтбордист Джерри ван де Копа использовал шесть различных ветровых видов транспорта, чтобы преодолеть этот маршрут. Фильм Follow the Wind рассказывает о том, как ему удалось это сделать.

7. Free Diver

Free diver

Стиг Придс является одним из самых глубоководных фридайверов Дании. Он установил национальные рекорды во всех трёх дисциплинах глубоководного фридайвинга. На Багамах он решил погрузиться на глубину 50 метров по тросу в местную голубую дыру — Дина. В фильме Free Diver ты узнаешь, как датский атлет готовится к попытке осуществить задуманное в рамках соревнований Vertical Blue.

8. Chasing Niagara

Chasing Niagara

Профессиональный каякер Рафа Ортис одержим идеей – совершить прыжок с Ниагарского водопада, высотой 53 метра. Но это нелегкая задача, учитывая чрезвычайно опасное падение. Лента Chasing Niagara документирует трехлетний процесс подготовки и тренировок атлета к реализации задуманного. Вскоре он осознает, что путь к Ниагаре навсегда изменит его жизнь.

9. Blood on the Crack

Blood on the Crack

Альпинисты Кевин Йоргесон и Джейкоб Кук решили совершить второе в истории восхождение по маршруту Tom Egan Memorial Route. Расположена эта трасса на скале Бугабу в Британской Колумбии в Канаде. Сложность этого подъёма оценивается специалистами в свободном лазании в 5.14. Фактически, это предпоследний уровень трасс с точки зрения опасности. Трасса также известна тем, что кончики пальцев альпинистов остаются изрезанными до крови от острых зацепов. Смогут ли полные решимости и перевязанными пальцами атлеты одолеть этот маршрут?

10. Frozen Falls

Frozen Falls

Ниагарский водопад – одна из наиболее узнаваемых мировых достопримечательностей. Ежегодно посмотреть на чудо природы приезжают около 20 миллионов человек. За последние 50 лет несколько отчаянных смельчаков пытались спуститься с него в различных приспособлениях от бочки до каяка. Однако, канадский ледолаз Уилл Гэдд стал первым человеком, кому удалось подняться по водопаду вверх. Морозная зима в Канаде дала спортсмену возможность пробраться вверх по частично замерзшему водопаду. Из-за морозов поток воды в Ниагаре замедлился, образовав на краях водопада огромные ледяные выступы. Фильм Frozen Falls рассказывает о том, какой ценой атлету удалось покорить Ниагару.

11. Addicted to life

Addicted to Life