11 каноничных приключенческих фильмов на Red Bull TV

1. The Dawn Wall

The Dawn Wall

Отправляйся в путешествие вместе с легендами скалолазания Томми Колдуэллом и Кевином Йоргесоном, в момент когда они решают покорить самый сложный маршрут в мире – Эль-Капитан. The Dawn Wall – это эмоциональный рассказ о двух атлетах, которые знакомятся друг с другом ближе во время главного путешествия всей их жизни.

Отправляйся в путешествие вместе с легендами скалолазания Томми Колдуэллом и Кевином Йоргесоном, в момент когда они решают покорить самый сложный маршрут в мире – Эль-Капитан. The Dawn Wall – это эмоциональный рассказ о двух атлетах, которые знакомятся друг с другом ближе во время главного путешествия всей их жизни.

Отправляйся в путешествие вместе с легендами скалолазания Томми Колдуэллом и Кевином Йоргесоном, в момент когда они решают покорить самый сложный маршрут в мире – Эль-Капитан. The Dawn Wall – это эмоциональный рассказ о двух атлетах, которые знакомятся друг с другом ближе во время главного путешествия всей их жизни.

2. Into Twin Galaxies

3. Lessons from the Edge

Lessons from the Edge