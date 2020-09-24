Для начала вкратце о самой системе рейтингов. За свои турниры FIBA 3x3 начисляет игроку определенное количество баллов. Чем выше рангом турнир, тем больше и самих баллов. Помимо этого, чем круче ты выступаешь на турнире, тем больше очков добавляешь в свой рейтинг.

Представляем десятку (5 мужчин, 5 девушек) российских боллеров с наиболее крутыми позициями в мировом топе. Погнали!

Мужчины

Александр Зуев, 1-й в России, 43-й в мире, 411,941 очков

Кажется, что Зуев уже давно находится в ранге сильнейших игроков планеты, хотя Саше всего 23 года. За его плечами 2 победы на Кубках мира U23 и 2 звания MVP этих турниров, а на днях в свою копилку трофеев он добавил и Кубок России. Быстрый, маневренный, с отличным броском. Сайт FIBA 3x3 не раз называл Александра главным представителем «Новой школы баскетбола 3х3». Пока многие авансы Зуев оправдывает сполна, хотя для полного утверждения себя в качестве звезды ему не хватает успешных выступлений на турнирах FIBA 3x3 World Tour.

Даниил Абрамовский, 2-й в России, 49-й в мире, 378,209 очков

В баскетбол 3х3 MVP Чемпионата России-2019/2020 пришел в 2014 году из классического 5х5. По словам самого Данилы, его жесткий контактный стиль игры намного лучше именно баскету 3х3. Собственно, данный тезис отражается и на результатах Абрамовского. За эти годы Данила стал неотъемлемой частью «Гагарина» и сборной России, а его коллекции трофеев позавидуют многие боллеры.

Дмитрий Чебуркин, 3-й в России, 51-й в мире, 365,262 очков

Прямо сейчас Чебуркин – лучший игрок планеты в рейтинге FIBA 3x3 U23. Этому парню выдавал респекты сам Душан Булут, отвечая на вопрос, кого он считает сильнейшим боллером в мире. Действительно, Дима – это игрок вообще без слабых мест. Скорость, принятие решений и внушительные габариты (200 см) максимально усложняют жизнь любому сопернику. А в прайме остановить Чебуркина просто невозможно.

Илья Карпенков, 4-й в России, 54-й в мире, 356,788 очков

Еще один отечественный бигмэн. В первой пятерке лучших российских игроков является самым высоким (204 см). Естественно, такие физические данные не могли остаться незамеченными. Карпенков – важнейшая часть главных российских фрэшменов команды «Королев». За последние несколько лет этот парень успел выиграть Кубок мира U23, порубиться на взрослом Кубке Европы за главную национальную команду, а также занести в свой актив победу на Европейских играх, которые проходили в Минске в 2019.

Кирилл Писклов, 5-й в России, 59-й в мире, 323,680 очков

Писклов также представляет команду Королев, но в отличие от Ильи Карпенкова побед на Кубках мира U23 у Писклова уже 2. Последним крупным турниром согласно FIBA 3x3 у Кирилла значится как раз триумфальный Кубок мира U23 2019 года. Надеемся, что один из самых перспективных игроков планеты вернется на большой корт уже в ближайшее время.

Кирилл Писклов, 5-й в России © FIBA 3x3

Женщины

Ольга Фролкина, 1-я в России, 155-я в мире, 128,148 очков. Евгения Фролкина, 2-я в России, 183-я в мире, 108,029 очков

Близнецы в спорте явление не частое, но всегда интересное. В баскетболе 3х3 у России есть сестры-близняшки Оля и Женя Фролкины. Эти девчонки плотно оккупировали пьедестал национального рейтинга и являются лучшими игроками в мире согласно женскому рейтингу FIBA 3x3 U23. Сестры были важнейшей частью сборной России, которая триумфально выиграла Лигу наций U23. У сестер богатый бэкграунд и в баскетболе 5х5: на счету обеих бронзовые награды молодежного Евробаскета и третье место в Кубке России.

Анна Лешковцева, 3-я в России, 257-я в мире, 80,304 очков

Самый опытный игрок в нашем топе. Лешковцева еще в далеком 2014-м становилась чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира по баскетболу 3х3, а три года спустя случились триумфы и на Кубке мира, и на Кубке Европы. А на Кубке мира-2017 Аня вместе с победой еще забрала и звание MVP. Да что тут говорить – Лешковцева – заслуженный мастер спорта! Потрясающая карьера в 3х3, которая продолжается до сих пор.

Екатерина Поляшова, 4-я в России, 267-я в мире, 77,268 очков

Уроженка тверской области Екатерина Поляшова была основным «большим» игроком той самой сборной России U23, которая отожгла на Лиге Наций. Сама Поляшова была настолько хороша в финальных играх, что ее признали MVP! В официальном аккаунте Екатерины на FIBA 3x3 числятся всего 10 турниров. Уверены, что это только начало большого пути!

4-я в России, 77,268 очков © Екатерина Поляшова

Юлия Козик, 5-я в России, 275-я в мире, 75,493 очков

Заключительный элемент ростера уже упомянутой сборной России U23. Обладая не самыми внушительными габаритами (176 см) Юля дает команде скорость и огромный объем работы в защите, ведь именно ее перехваты сыграли решающую роль в финале Лиги Наций против француженок.