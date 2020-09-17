«Рижка», Москва

Начнем с самой культовой и легендарной площадки нашей страны. Целое десятилетие «Рижка» была главной площадкой России, именно здесь и зародился отечественный баскетбол 3х3. В 2019 году площадку реконструировали. Теперь здесь 7 кортов, один из которых - центральный с трибунами.

Остров Канта, Калининград

Центр уличного баскетбола на Острове Канта – отличный пример того, как пустующее пространство можно превратить в место притяжения для всей спортивной молодежи города. Территория под эстакадным мостом, на которой расположились 9 кортов для баскетбола 3х3, центральный из которых имеет трибуны на 300 человек, 4 площадки для футбола и зона воркаута, теперь стала визитной карточкой Калининграда.

Остров Канта, Калининград © Елена Тишина

«Под Мостом», Рязань

Еще один центр уличного спорта, нашедший себе место в прямом смысле слова под мостом, что отразилось и в его названии. Одно из главных спортивных мест Рязани было открыто летом 2018 года и за это время успело принять множество крупных турниров, среди которых, например, Финал Кубка России 3х3.

«Спорт Порт», Нижний Новгород

Тот уникальный случай, когда футбол самым прямым образом помог баскетболу. После Чемпионата мира-2018 местные власти приняли решение организовать у стадиона «Нижний Новгород» спортивно-развлекательное пространство «Спорт Порт». Зимой здесь работает самый большой каток в городе, а летом в распоряжении горожан футбольные и теннисные корты, мастер-классы, открытый кинотеатр и 10 площадок для баскетбола 3х3. Покрытие всех кортов – асфальт, но главный корт имеет покрытие FIBA 3x3 Sport Court, на котором проводятся многие международные соревнования. Кстати, в прошлом году «Спорт Порт» уже успел принять Финал Кубка России 3х3 и Финал Первенства России U18.

«Спорт Порт», Нижний Новгород © Григорий Соколов

«Кашкадан», Уфа

Главным местом для боллеров Республики Башкортостан является центр уличного баскетбола в парке «Кашкадан». Это культовое место существует уже больше 10 лет, а порубиться в баскет здесь можно сразу на 11 кортах.

«Под мостом», Москва

Еще одна московская площадка и еще один центр уличного баскетбола, расположившийся под мостом. Это место появилось еще в далеком 2007, а по степени легендарности вполне может соперничать с культовой «Рижкой». После недавней реконструкции «Под мостом» получил новую жизнь, а 9 кортов этим летом стали главной территорией баскетбола 3х3, приняв сразу несколько крупных турниров.

«Под мостом», Москва © Степан Заславский

Brand New Park, Екатеринбург

Главное место силы для всех боллеров Екатеринбурга. В нашем списке были площадки куда более масштабные, но в плане атмосферы и уюта у Brand New Park конкурентов совсем немного. 4 крутых корта, расположенных в парковой зоне, приняли уже огромное количество всевозможных турниров. Red Bull Half Court исключением не стал.

Brand New Park, Екатеринбург © Алексей Колчин

УРАМ, Казань

Свежий центр уличного баскетбола в нашем списке. УРАМ, который открылся этим летом – это самый большой экстрим-парк в России. Помимо кортов 3х3 в парке расположены памп-трек, скейт-парк, эйр-парк и воркаут зона. Отметим, что баскетбольные корты здесь имеют наиболее современное покрытие: многослойный акрил, который позволяет сделать интересные рисунки, а также способствует лучшей амортизации. Также здесь имеются небольшие трибуны. Это общественное пространство пока еще не успело начать работать на полную мощь, но в будущем место обязательно найдет немало поклонников и примет крупные турниры.

Площадка для баскетбола и воркаута © Павел Сухоруков

«52», Владивосток

Еще одна совсем новая площадка в нашем списке. «52» открылась после реконструкции 8 августа и на данный момент является одной из самых качественных площадок Владивостока.

Площадка у «Дворца пионеров» на «Алом Поле», Челябинск

Сейчас трудно представить, что до этих современных кортов с новыми кольцами и акриловым покрытием у «Дворца Пионеров» почти в самом центре Челябинска находилась полузаброшенная площадка. Этим летом корты отремонтировали, и теперь эта спортивная зона открыта для всех желающих. Территория оснащена 4 кортами и футбольной площадкой. При необходимости количество кортов может быть увеличено до 5.

Бонус: Арт-площадки

Наш список однозначно был бы неполным без упоминания арт-площадок, которые сейчас украшают некоторые города:

Площадка в парке «Краснодар» (Парк Галицкого), Краснодар Площадка на территории дизайн-завода «Флакон», Москва Площадка в «Новой Голландии», Санкт-Петербург