Набираем скорость с 6 крутыми видео о дрифтинге
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Дрифтинг

Набираем скорость с 6 крутыми видео о дрифтинге

Ревущий двигатель входящей в поворот машины, звук крыла, царапающего по стене, дымящиеся шины... Нет ничего более зрелищного, чем дрифтинг.
Автор Paul Keith
Опубликовано
В этой статье

Drift Masters European Championship

Майк Уидетт

New ZealandNew Zealand

Elias Hountondji

ГерманияГермания

Johannes Hountondji

ГерманияГермания

Дрифт-кар Lamborghini

1 сезон · 1 эпизод

ABC of…

2 сезоны · Эпизод 17

Drift Queen

2 сезоны · Эпизод 10
Лови 6 наших самых любимых видео из архивов Red Bull, посвященных дрифтингу. В главных ролях: «Безумный» Майк Уиддет, Джеймс Дин, Queen B, Джек Шанахан и братья-дрифтеры Red Bull Джо и Элиас Хунтонджи.

Превращаем Lamborghini в монстра дрифтинга

Главный герой этого эксклюзивного веб-сериала — «Безумный» Майк Уиддет, который пытается превратить суперкар в автомобиль для дрифта и уложиться в срок. Главная проблема заключалась в том, что суперкар был оснащен программной системой управления двигателя, задача которой — не допустить пробуксовки четырех колес. Поэтому Уиддету пришлось перепрограммировать весь автомобиль с нуля. Все начинается с сумасшедшего разговора «Безумного» Майка Уиддета и тогдашнего руководителя Lamborghini Стефано Доменикали. А заканчивается сериал кадрами, на которых Майк демонстрирует ревущей толпе на Фестивале скорости в Гудвуде готовый к дрифту автомобиль Lamborghini Huracán.
Дрифтинг · 10 мин.
Planning his dream car

Разгоняйся до дрифтовых скоростей

Дрифтинг от «А» до «Я» — это путешествие по истории дрифтинга на высоких скоростях. Этот вид спорта, зародившийся на уличных гонках в Японии, стал самым быстрорастущим видом автоспорта в мире. В фильме мы объясним ключевые термины, встретимся с некоторыми из самых важных личностей и взглянем на переломные моменты в истории этого захватывающего вида спорта.
Дрифтинг · 26 мин.
Дрифтинг от "А" до "Я"

Лучшие баттлы Чемпионата Европы по дрифту

На кону единственной гонки по сложной трассе Чемпионата Европы по дрифту Drift Masters 2020, состоявшегося в Риге (Латвия), стоит все. Два спортсмена из Польши — Адам Залевски и непредсказуемый пилот «Формулы Дрифт» Петр Венцек — и два гонщика из Ирландии — Джеймс Дин и Джек Шанахан — сошлись в борьбе за кубок победителя. Финал вряд ли мог получиться еще более зрелищным. А дальше — мастер-класс по состязательному дрифту.
Дрифтинг · 4 мин.
Best of finals – Latvia

Отправляйся в путь с Королевой дрифта

Бекки Эванс, более известная как Queen B, бросила себе вызов: ей всегда нравились автомобили, но сможет ли она прокачать свои навыки новичка и стать участницей настоящих соревнований по дрифтингу? Queen B отправляется в мир дрифтинга по трассе, специально построенной к северу от Эдинбурга, и готовится к своему первому соревнованию под руководством опытного инструктора Джоджо Шарпа. Мы выбрали два эпизода сериала «Королева дрифта», которые идеально подойдут для просмотра любому фанату автоспорта.
Дрифтинг · 13 мин.
Put your game face on

Автомобиль для дрифта против дрифтового грузовика

Газ в пол! Удивительный пример дрифтинга с участием «Безумного» Майка Уиддета в кастомном гоночном автомобиле Madbul и грузовика «КАМАЗ», совершающих заезд на территории огромного завода в Санкт-Петербурге (Россия). История Кировского завода началась с литейного цеха по производству пушечных ядер. Эдуард Николаев достал пушку помощнее: потрясающий грузовик «КАМАЗ», на котором гонщик одерживал громкие победы в ралли «Дакар» и «Шелковый путь». Тем временем Уиддет устраивает высококлассный дрифтинг на своем крупнокалиберном орудии — Mazda RX7.
Дрифтинг · 1 мин.
Drifting Beast

Лучшие моменты финала Чемпионата Европы по дрифту 2020

Мы показали тебе лучшие моменты финала Чемпионата Европы по дрифту Drift Masters прошлого года, который состоялся в Риге. А теперь ты можешь насладиться полной трансляцией мероприятия, ведь мы повторяем наши постоянные репортажи о гонках Чемпионата. В зоне возле гоночной трассы Queen B разбирает особенности маршрута с гонщиком-экспертом Мартином Ричардсом. Предлагаем посмотреть лучшие моменты каждого раунда этого великолепного соревнования.
Дрифтинг · 27 мин.
Get a recap on the King of Riga
В этой статье

Drift Masters European Championship

Майк Уидетт

New ZealandNew Zealand

Elias Hountondji

ГерманияГермания

Johannes Hountondji

ГерманияГермания

Дрифт-кар Lamborghini

1 сезон · 1 эпизод

ABC of…

2 сезоны · Эпизод 17

Drift Queen

2 сезоны · Эпизод 10
Дрифтинг