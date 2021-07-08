Набираем скорость с 6 крутыми видео о дрифтинге

Лови 6 наших самых любимых видео из архивов Red Bull, посвященных дрифтингу. В главных ролях: «Безумный» Майк Уиддет, Джеймс Дин, Queen B, Джек Шанахан и братья-дрифтеры Red Bull Джо и Элиас Хунтонджи.

Превращаем Lamborghini в монстра дрифтинга

Главный герой этого эксклюзивного веб-сериала — «Безумный» Майк Уиддет, который пытается превратить суперкар в автомобиль для дрифта и уложиться в срок. Главная проблема заключалась в том, что суперкар был оснащен программной системой управления двигателя, задача которой — не допустить пробуксовки четырех колес. Поэтому Уиддету пришлось перепрограммировать весь автомобиль с нуля. Все начинается с сумасшедшего разговора «Безумного» Майка Уиддета и тогдашнего руководителя Lamborghini Стефано Доменикали. А заканчивается сериал кадрами, на которых Майк демонстрирует ревущей толпе на Фестивале скорости в Гудвуде готовый к дрифту автомобиль Lamborghini Huracán.

Planning his dream car

Разгоняйся до дрифтовых скоростей

Дрифтинг от «А» до «Я» — это путешествие по истории дрифтинга на высоких скоростях. Этот вид спорта, зародившийся на уличных гонках в Японии, стал самым быстрорастущим видом автоспорта в мире. В фильме мы объясним ключевые термины, встретимся с некоторыми из самых важных личностей и взглянем на переломные моменты в истории этого захватывающего вида спорта.

Дрифтинг от "А" до "Я"

Лучшие баттлы Чемпионата Европы по дрифту

На кону единственной гонки по сложной трассе Чемпионата Европы по дрифту Drift Masters 2020, состоявшегося в Риге (Латвия), стоит все. Два спортсмена из Польши — Адам Залевски и непредсказуемый пилот «Формулы Дрифт» Петр Венцек — и два гонщика из Ирландии — Джеймс Дин и Джек Шанахан — сошлись в борьбе за кубок победителя. Финал вряд ли мог получиться еще более зрелищным. А дальше — мастер-класс по состязательному дрифту.

Best of finals – Latvia

Отправляйся в путь с Королевой дрифта

Бекки Эванс, более известная как Queen B, бросила себе вызов: ей всегда нравились автомобили, но сможет ли она прокачать свои навыки новичка и стать участницей настоящих соревнований по дрифтингу? Queen B отправляется в мир дрифтинга по трассе, специально построенной к северу от Эдинбурга, и готовится к своему первому соревнованию под руководством опытного инструктора Джоджо Шарпа. Мы выбрали два эпизода сериала «Королева дрифта», которые идеально подойдут для просмотра любому фанату автоспорта.

Put your game face on

Автомобиль для дрифта против дрифтового грузовика

Газ в пол! Удивительный пример дрифтинга с участием «Безумного» Майка Уиддета в кастомном гоночном автомобиле Madbul и грузовика «КАМАЗ», совершающих заезд на территории огромного завода в Санкт-Петербурге (Россия). История Кировского завода началась с литейного цеха по производству пушечных ядер. Эдуард Николаев достал пушку помощнее: потрясающий грузовик «КАМАЗ», на котором гонщик одерживал громкие победы в ралли «Дакар» и «Шелковый путь». Тем временем Уиддет устраивает высококлассный дрифтинг на своем крупнокалиберном орудии — Mazda RX7.

Drifting Beast

Лучшие моменты финала Чемпионата Европы по дрифту 2020

Мы показали тебе лучшие моменты финала Чемпионата Европы по дрифту Drift Masters прошлого года, который состоялся в Риге. А теперь ты можешь насладиться полной трансляцией мероприятия, ведь мы повторяем наши постоянные репортажи о гонках Чемпионата. В зоне возле гоночной трассы Queen B разбирает особенности маршрута с гонщиком-экспертом Мартином Ричардсом. Предлагаем посмотреть лучшие моменты каждого раунда этого великолепного соревнования.

Get a recap on the King of Riga