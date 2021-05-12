10 женщин-серфингисток, которых нужно знать

Отбор был достаточно жестким: в список попали только лучшие из лучших. Вот список из 10 женщин-серфингисток, о которых тебе нужно знать, и здесь есть несколько нюансов. Мы проанализировали последние 30 лет, и именно эти женщины оказали огромное влияние на развитие серфинга в этот временной период. Эти невероятные женщины расположены в этом списке в произвольном порядке... порядковый номер в этом списке — довольно абстрактное понятие. Тем не менее каждая из этих 10 женщин оказала огромное влияние на развитие сферы серфинга. Знай их. Восхищайся ими. И занимайся серфингом!

1. Бетани Хэмилтон

Бетани Хэмилтон занимается серфингом в Теахупоо © Rip Curl

Стойка: гуфи

Год рождения: 1990

Рост: 180 см

Родной город: Кауаи, Гавайи

Вовсе не каждый известный серфингист, будь то женщина или мужчина, становится знаменитым далеко за пределами сферы серфинга. Одна из таких женщин — Бетани Хэмилтон из Кауаи. В 2003 году серфингистка-любительница Бетани пережила ужасное нападение тигровой акулы длиной 4,3 метра, которая откусила ей руку. К тому времени, когда она попала в больницу, она потеряла более 60 % крови. Думаешь, на этом история закончилась? Это только начало! В 2004 году вышла автобиография «Сёрфер души: правдивая история веры, семьи и борьбы за возвращение на доску». Бетани вернулась в профессиональный серфинг, научившись заниматься с одной рукой. Она была гостем на программах Опры Уинфри, Эллен Дедженерес и в ночном шоу с Джимми Фэллоном, а в 2011 году по ее истории был снят художественный фильм «Сёрфер души». Сейчас она является женой и матерью, а в биографическом фильме «Неудержимая» эта суперженщина покоряет на серфинге волну Jaws (челюсти), которая является одной из самых высоких и опасных в мире. Она стала самой настоящей легендой!

2. Карисса Мур

RISS – trailer

Стойка: регуляр

Год рождения: 1992

Рост: 170 см

Родной город: Гонолулу, Гавайи

Действующая чемпионка мира Всемирной лиги серфинга Карисса Мур из Гонолулу, Гавайи, находится на пике своей карьеры. Хотя, подожди... Уже будучи трехкратной чемпионкой мира по версии Всемирной лиги серфинга среди женщин, она может завоевать еще 3… или 6 титулов. Сместив с лидирующих позиций семикратную чемпионку мира среди женщин Стефани Гилмор, которая удерживала эту позицию на протяжении нулевых, Мур и Гилмор обменивались титулами на протяжении последних пяти лет. Карисса доказала, что она потенциально является самой сильной серфингисткой среди женщин, когда-либо стоявших на доске. Ее улыбка растопила сердца большинства комментаторов. Она олицетворяет любовь к серфингу и излучает энергетику отзывчивости и добра, а ее слова всегда наполнены добротой. Она очень милая, но как только становится на доску, поверь, она задаст всем жару.

3. Кеала Кеннели

Кеала Кеннели покоряет волну Jaws © Adam Carbajal

Стойка: гуфи

Год рождения: 1978

Рост: 167 см

Родной город: Кауаи, Оаху

Несгибаемая, невозмутимая и бесстрашная спортсменка Кеала Кеннели из Кауаи наиболее известна тем, что покорила большие волны. Она фактически прекратила принимать участие в соревнованиях, почти став чемпионкой мира и заняв в 2003 году второе место в Мировом женском туре ASP (Ассоциация профессионалов серфинга). После этого Кеала Кеннели (ныне успешный ди-джей) показала свои выдающиеся способности в массовом серфинге. Двукратная победительница соревнований Billabong Pro в Теахупоо (когда женщинам разрешили принимать участие в этих соревнованиях), Кеала также является победительницей соревнований Triple Crown и двукратной обладательницей премии Billabong XXL Girls Performance Award. В 2016 году она стала первой женщиной, покорившей самую трудную (опасную) волну в Теахупоо, Таити. И хотя эта волна не была самой высокой за всю историю серфинга, Кеале все равно удалось оставить значимый след в женском спорте.

4. Лэйн Бичли

Лэйн Бичли © [unknown]

Стойка: регуляр

Год рождения: 1972

Рост: 165 см

Родной город: Мэнли, Новый Южный Уэльс, Австралия

Она хладнокровна, непобедима и обладает высоким уровнем мастерства. Почти ни одной женщине не удавалось занимать таких лидирующих позиций в женском профессиональном серфинге, как австралийке Лэйн Бичли. Сместив свою давнюю соперницу Лизу Андерсен, которая удерживала лидирующие позиции в 90-е годы, Лейн Бичли 7 раз становилась победителем Мирового тура ASP (Ассоциация профессионалов серфинга) в период с 1998 по 2006 год (6 из которых проходили подряд). Она является настоящей спортивной иконой и национальным достоянием Австралии. Лэйн Бичли была удостоена Ордена Австралии за выдающуюся службу обществу и помощь ряду благотворительных организаций. В 2000 году она была награждена Австралийской спортивной медалью.

5. Лиза Андерсен

Лиза Андерсен © Roxy

Стойка: регуляр

Год рождения: 1969

Рост: 170 см

Родной город: Ормонд-Бич, Флорида, США

Журнал Sports Illustrated назвал ее одной из 100 «величайших спортсменок века». История женского серфинга разделилась на период до Лизы… и после нее. Словом, Лиза Андерсен изменила правила игры. Эта тактичная и очень стильная серфингистка стала 4-кратной победительницей Мирового тура ASP (Ассоциация профессионалов серфинга) среди женщин и занимала лидирующие позиции в середине 90-х годов. Ее карьера достигла пика в 1997 году: в тот год она выиграла 5 турниров. Она попала на обложку журнала Surfer в 90-х, великолепно выполняла тейл-слайд в своем фирменном стиле. Она была ярким феноменом, учитывая то, насколько в то время в сфере серфинга преобладали мужчины. В большинстве журналов женщины снимались только для рекламы (в бикини). Ее фирменный стиль в серфинге и непринужденная манера легли в основу и положили начало таким брендам, как Roxy, навсегда изменив стереотип о «девушке-серфере».

6. Майя Габейра

The Life of Maya Gabeira

Стойка: регуляр

Год рождения: 1987

Рост: 167 см

Родной город: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Складывается впечатление, что бразильской спортсменке Майе Габейре было предначертано покорить самую высокую волну в мировом туре WSL. Ей суждено было творить историю. Умопомрачительная, решительная молодая девушка из Рио с завораживающим голосом четыре раза подряд (2007–2010 гг.) выигрывала премию Billabong XXL Global Big Wave Awards в категории «Лучшее женское выступление». Зимуя на северном берегу Оаху, она серфила вместе с Карлосом Бурле, находясь в поисках все больших и больших волн, пока в 2013 году она чуть не утонула в Назаре, Португалия. Карлос спас ее, она пришла в сознание… и этого опыта было бы достаточно, чтобы напугать любого. Любого, но не Майю. В январе 2018 года она вернулась туда же, не боясь опасных вод океана, и покорила волну высотой 20 метров. Ей был присужден рекорд Гиннесса за самую большую волну, покоренную женщиной. И если кто-то и собирается побить этот рекорд, то, вероятное всего, это будет она сама.

7. Пейдж Алмс

Пейдж Алмс скользит и покоряет волну Jaws © Erik Aeder

Стойка: регуляр

Год рождения: 1988

Рост: 180 см

Родной город: Хайку, Мауи, Гавайи

В то время как центр внимания может быть прикован к такой женщине, как Майя Габейра, скользящей на огромных волнах… в возрождающуюся эру серфинга Пейдж Алмс также вполне может стать лидером. Харизматичная длинноногая уроженка северного берега Мауи присоединилась к таким спортсменам, как Шейн Дориан, Билли Кемпер, Ян Уолш, и другим культовым серферам, покорявшим самую сложную и опасную волну Jaws на споте Пихи. Из четырех отдельных турниров мирового тура WSL Big Wave World Tour, проводимых в Jaws на споте Пихи, Пейдж лидировала и выиграла в трех. Ее последнее выступление на чемпионате cbdMD Jaws Big Wave Championships было особенно эпичным.

8. София Муланович

Join Sofía Mulánovich on the trip of a lifetime!

Стойка: регуляр

Год рождения: 1988

Рост: 165 см

Родной город: Лима, Перу

Чемпионка мира 2004 года София Муланович на гребне волны © Simon Williams/Red Bull Content Pool 01 / 05

Маленькая, сильная и стильная перуанка София Муланович войдет в историю как своего рода первопроходец. София стала самой первой южноамериканской чемпионкой Мирового тура ASP (Ассоциация профессионалов серфинга) (среди женщин или мужчин). В 2004 году она заняла первое место, тем самым прервав период лидерства Лэйн Бичли. Возглавляя список южноамериканских мировых чемпионов (где также находятся де Соуза, Медина и Итало), София была первой, написавшей новую главу в истории серфинга в глобальном масштабе. Вернувшись домой, она мгновенно стала национальной знаменитостью. Милая и скромная София занималась серфингом и принимала участие во многих мероприятиях, как настоящая чемпионка.

9. Стефани Гилмор

Стефани Гилмор © ASP

Стойка: регуляр

Год рождения: 1988

Рост: 180 см

Родной город: Кингсклифф, Новый Южный Уэльс, Австралия

Как раз тогда, когда мир подумал, что потрясающую серию Лэйны Бичли из семи титулов чемпиона мира невозможно превзойти… в 2007 году появилась еще одна австралийка, которая завоевала столько же титулов. Стефани Гилмор, которую часто называют самой стильной серфингисткой на планете, 7-кратная чемпионка мира по WSL среди женщин, не оставляет равнодушными тех, кто наблюдает за тем, как она скользит по волнам. На первый взгляд может показаться, что Стеф будет достаточно этих семи титулов. Она молода и очень увлечена серфингом. Значит ли это, что у нее получится стать 8-кратной чемпионкой?

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10. Кэролайн Маркс

Caroline Marks Raw

Стойка: регуляр

Год рождения: 2002

Рост: 165 см

Родной город: Мельбурн-Бич, Флорида, США

Карьера Кэролайн Маркс из Флориды, занявшей второе место после чемпионки Кариссы Мур в прошлогоднем мировом турне, началась на втором курсе. Кстати, в предыдущем сезоне Маркс было всего 17 лет (она проходила квалификационный этап в 16 лет). Сильный гуфи, выполняющий бэкхенд на высочайшем уровне (пожалуй, лучше всех в туре), Кэролайн открыла прошлогодний сезон победой на соревновании Boost Mobile Pro Gold Coast, внушив страх и трепет каждому частнику. Очередная победа в турнире в Португалии позволила ей прочно удержать свой титул. После этого сезона следует сформулировать вопрос таким образом: не «если», а «когда» (и, вероятно, «сколько») титулов чемпиона мира ей удастся выиграть?