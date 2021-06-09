Смотри 11 лучших видеороликов с Ф-1 от Red Bull и ощути драйв гонки

Благодаря двум командам и веренице талантливейших гонщиков Red Bull на протяжении многих лет можно было увидеть на первых позициях на стартовой решетке и в паддоке, где они отмечали результат. За годы участия в этой престижной гоночной серии команды Red Bull Racing и Scuderia AlphaTauri завоевали множество титулов и призов. В связи с этим мы хотели бы поделиться совершенно новыми захватывающими съемками из закулисья, со специальных мероприятий и международных соревнований. Представляем подборку наших любимых видеороликов.

5 потрясающих заездов команды Red Bull Racing

Red Bull Racing — команда Формулы-1, которая любит повеселиться. Из тех, что гоняют как в последний раз и отрываются по полной. За пределами гоночного трека они выполняют невероятные зрелищные трюки, продвигая спорт по всему миру. Представляем пять лучших из них. Как насчет пончика на крыше небоскреба? А схватки с командой по регби? Макс Ферстаппен против горнолыжника Акселя Лунда Свиндаля на знаменитой горе Ханенкамм в австрийском городке Кицбюэле. Что может быть круче беспрецедентного путешествия на болидах Формулы-1 из Долины монументов, штат Юта, через Лас-Вегас в Майами-Бич, штат Флорида? Все просто: пит-стоп в условиях невесомости на борту самолета.

Top 5 off-track moments

Голландское путешествие Макса Ферстаппена

В честь возвращения Гран-при Нидерландов Макс Ферстаппен и его товарищ по команде Алекс Албон отправились в удивительный тур по культовым местам Голландии. Они выехали из крупного порта в родном городе Ферстаппена Роттердаме, проехали через огромные оранжереи и каналы с ветряными мельницами, по улицам Гааги и через пляж, где встретили чемпиона мира по мотокроссу в классе MXGP Джеффри Херлингса, и наконец добрались до Зандворта, чтобы сделать эффектный круг по гоночной трассе.

Макс Ферстаппен и Алекс Албон проехали по Нидерландам на автомобилях RBR.

Съемки Голландского путешествия Макса Ферстаппена

Загляни в закулисье съемок фильма о Голландском путешествии команды Red Bull Racing, узнай интересные факты и насладись потрясающей операторской работой. Чтобы снять этот ролик, нужно было продумать все до мелочей: от автомобилей и оборудования до логистики. Его создателям приходилось рано вставать и поздно ложиться, а сами съемки проходили в межсезонье — посреди голландской зимы. Все держалось в строжайшем секрете, но в маленькой стране слухи быстро распространяются, поэтому снимать приходилось быстро, пока не прибыли фанаты.

Как снимали экскурсию Макса Ферстаппена по Нидерландам

Проект Istanbulls: чудесный тур по Стамбулу

В честь своего дебюта команда Scuderia AlphaTauri решила устроить эффектный проезд по осеннему Стамбулу с потрясающими видами. Пьер Гасли и Алекс Албон проехали по городу мимо площади Султанахмет и культовой Голубой мечети, под и над проливом Босфор, а затем встретились на пит-стопе посреди Моста мучеников, соединяющего азиатскую и европейскую части Стамбула.

Проект Стамбул

Как провести пит-стоп в условиях невесомости

Команда Red Bull Racing — лучшая в пит-стопах. Она обладает мировым рекордом за самый быстрый пит-стоп, установленным на Гран-при Бразилии 2019 года: всего 1,82 секунды понадобилось, чтобы заменить колеса на болиде Макса Ферстаппена. С 2018 года команда ежегодно выигрывает награды за Лучший пит-стоп. Итак, это самая быстрая на земле команда, работающая на пит-лейн, а как насчет космоса? Команда поднялась в небо, чтобы выполнить пит-стоп в невесомости на борту крупногабаритного самолета Ил-76 и снять ролик. Загляни в закулисье съемок в российском Центре подготовки космонавтов в Звездном городке неподалеку от Москвы, чтобы увидеть, как они выполняли пит-стоп в совершенно необычных условиях.

История создания пит-стопа в невесомости

Команда Red Bull Racing против команды регбистов

Один из самых запоминающихся и веселых видеороликов из коллекции Red Bull Racing получился, когда Даниэль Риккардо попытался ответить на старый как мир вопрос: кто сильнее — болид Формулы-1 или команда по регби? Риккардо со специальной накладкой впереди автомобиля сошелся в схватке с титулованным клубом Bath Rugby из английской Премьер-лиги.

F1 Scrum

Лучшие моменты за 15-летнюю историю выступлений Red Bull Racing

В честь празднования 300-й гонки команды Red Bull Racing во время Гран-При Турции 2020 года мы собрали лучшие моменты из истории ее выступлений. В 2005 году команда пришла в Формулу-1 с целью не только с побеждать, но и получать от этого удовольствие. У них не только быстрые автомобили, но и самый большой моторхоум в паддоке, где проводятся классные вечеринки, а еще на Гран-при Монако у них был свой бассейн. 65 побед, 4 чемпионских титула и 4 Кубка конструкторов — они знают, как порадовать поклонников Формулы-1. Вот восемь отличных причин отдать должное Red Bull Racing.

Die Top 8 Red Bull Racing Momente

Борьба AlphaTauri за выход на трассу

Представляем документальный фильм о команде Scuderia AlphaTauri, который раскрывает многие секреты Формулы-1. В начале сезона 2020 года AlphaTauri устроила впечатляющую презентацию в аэропорту Зальцбурга в Австрии, представив новый автомобиль, новую ливрею и новую команду Формулы-1. Затем они отправились на Гран-при Австралии, однако чемпионат отменили из-за пандемии. У них было меньше двух недель, чтобы переоснастить болиды и подготовиться к первому Гран-при Австрии.

Посмотри, как руководитель команды Франц Тост, менеджер Грэм Уотсон и технический директор Джоди Эггинтон, а также гонщики Пьер Гасли и Даниил Квят торопились, чтобы начать сезон, где они наберут очки в своем дебютном выступлении и в конечном счете выиграют титул Лучшей новой команды Формулы-1.

Скудерия AlphaTauri: День открытых дверей

Ф-1 против MotoGP™: Марк Маркес против себя самого

Гонка века. Формула-1 против MotoGP™. Honda против Honda. Марк Маркес против Марка Маркеса. В «красном углу» чемпион мира в классе MotoGP Марк Маркес на мотоцикле Repsol Honda RC213, а в «синем углу» — снова он за рулем болида Red Bull Racing RB8, который привел Себастьяна Феттеля к победе в чемпионате Формулы-1 2012 года.

Watch Formula One and MotoGP go head-to-head at Red Bull Ring

Мотоцикл отличается молниеносным ускорением, низким весом и невероятной прямолинейной скоростью, тогда как у автомобиля Формулы-1 в два раза больше колес, вдвое больше объем двигателя и превосходящая прижимная сила. Кто окажется быстрее на трассе Red Bull Ring? Пора узнать.

Познакомься с командой Пьера Гасли

Чтобы узнать больше о жизни профессионального гонщика, нужно вспомнить время, когда Пьер Гасли был новичком Формулы-1. Мы познакомимся с командой, которая помогает гонщику на трассе и за ее пределами. Правой рукой Гасли во время гонки является гоночный инженер Маттиа Спини, который делает все, чтобы идеально подготовить машину и выиграть каждую секунду на трассе. Между тем, личный тренер Пири Салмела следит за физическим и психологическим состоянием Гасли, помогая ему оставаться на пике спортивной формы и сосредоточиться на выступлении, чтобы он мог добиваться лучших результатов. Узнай, как три человека помогают побеждать.

Trust

Крутое выступление Макса в Bulls on Ice

Чемпионы Формулы-1 Макс Ферстаппен и Пьер Гасли отправились в Нидерланды, чтобы попробовать себя в картинге. Смотри, как весело ребята скользят по заледеневшей трассе, рисуют снежные «пончики» и наворачивают круги в своих хот-родах. Чего не сделаешь ради развлечения?

Bulls On Ice