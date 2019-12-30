6 новогодних подарков для искателей приключений
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Не уверен, что подарить фанату приключений и природы? Или ищешь подарок себе самому?
Если ты еще не успел купить новогодние подарки и не уверен, что подарить фанату приключений, держи несколько идей.
1. The North Face Brigantine
Топовый комплект для фрирайда от The North Face, напичкан всеми самыми передовыми технологиями из мира экстремальной экипировки. Разработкой комплекта лично занимался 4х кратный чемпион мира и 3х кратный чемпион FWT Ксавье Де Ля Рю. Комплект изготовлен из самой инновационной на сегодняшний день ткани с мембраной Futurelight™.
2. Sony RX0 II
Камера RX0 II легкая и сверхкомпактная, но в то же время невероятно прочная. Камера выдерживает погружение под воду на глубину до 10м, не боится падений с высоты до 2-х метров и RX0 II выдерживает давление в 200кгс (2000Н)! RX0 II идеально подходит для повседневной, тревел и экшн съемки. потрясающие изображения получаются даже при тусклом свете и ими можно легко поделиться с помощью смартфона.
3. Patagonia 55L Black Hole Duffel
55-литровый вещевой мешок Patagonia - прочная и очень функциональная сумка. Большой мягкий внутренний карман на молнии, а также маленький наружный карман для легкого доступа к более мелким предметам. Нижняя панель с подкладкой гарантирует, что твои вещи не будут уничтожены во время поездки на выходные. Но самое главное - коллекция Black Hole использует переработанный пластик 10 миллионов пластиковых бутылок.
4. Leatherman Free P2
Если ты любишь проводить выходные на открытом воздухе, то наверняка знаком с инструментами Leatherman. Этот бренд является одним из мировых лидеров в производстве мультитулов, которые содержат все, что тебе нужно во время поездок на природу.
5. Zippo Heatbank - грелка и пауэрбанк
Грелка для рук Zippo всегда была необходимым инструментом зимних приключений, помогая выходить на улицу вместо того, чтобы сидеть под теплым пуховым одеялом. Zippo сделали свой гаджет еще более желательным: грелка теперь перезаряжаемая через USB кабель. Она также может быть использована в качестве пауэрбанка для подзарядки других устройств.
6. Носки Darn Tough Micro Cushion
Главный новогодний подарок для мужчин! Однако, это не просто носки, в которых ты привык ходить. Они на 63 процента состоят из шерсти мериноса, которая согреет твои ноги в самый холодный из снежных дней, но что еще более важно, позволяет им дышать. Компания Darn Tough предлагает пожизненную гарантию, на свои носки, так что если однажды ты все же сможешь протереть на них дыру, тебе заменят их совершенно бесплатно. Неплохо для вещи, которую тебе обычно дарят на половину праздников.