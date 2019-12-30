6 новогодних подарков для искателей приключений

Топовый комплект для фрирайда от The North Face, напичкан всеми самыми передовыми технологиями из мира экстремальной экипировки. Разработкой комплекта лично занимался 4х кратный чемпион мира и 3х кратный чемпион FWT

. Комплект изготовлен из самой инновационной на сегодняшний день ткани с мембраной Futurelight™.