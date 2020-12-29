Давайте обсудим эпичнейшие события 2020 года

Прежде чем мы простимся с 2020, предлагаем еще раз пережить события, перевернувшие твой мир в этом году. Мы сделали подборку событий, которые транслировали в прямом эфире в 2020 году, в том числе с участием лучших брейкеров на Red Bull BC One World Final и самых талантливых фристайлеров Red Bull Batalla de los Gallos, а также других спортсменов из таких направлений как серфинг, маунтинбайк, лыжи, сноуборд, автоспорт и других — словом, лучших из лучших.nbsp;