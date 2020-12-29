Давайте обсудим эпичнейшие события 2020 года
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Прозвучит странно, но в 2020 году все-таки было несколько интересных событий — и мы готовы рассказать тебе о них в прямом эфире.
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Прежде чем мы простимся с 2020, предлагаем еще раз пережить события, перевернувшие твой мир в этом году. Мы сделали подборку событий, которые транслировали в прямом эфире в 2020 году, в том числе с участием лучших брейкеров на Red Bull BC One World Final и самых талантливых фристайлеров Red Bull Batalla de los Gallos, а также других спортсменов из таких направлений как серфинг, маунтинбайк, лыжи, сноуборд, автоспорт и других — словом, лучших из лучших.nbsp;
1. Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup 2020 – XCO мужской финал, второй день, Нове-Место
UCI MTB World Cup: Gledaj reprizu muškog finala
Когда все мы думали, что в этом сумасшедшем году XCO World Cup уже не случится, одна из самых обалденных площадок вызвалась принять четыре захватывающих гонки в течение шести дней с 29 сентября по 4 октября. После долгого перерыва без маунтинбайка было невероятно круто следить за треками в районе Нове-Место в Чешской Республике. Предлагаем пересмотреть мужской финал прямо сейчас.
2. Red Bull Batalla de los Gallos 2020 – International Final
International final
Red Bull Batalla de los Gallos — оригинальный выход из сложившейся в мире ситуации. На самый большой глобальный рэп-баттл в испаноговорящем мире пришли более чем 17 000 зрителей — это вдвое больше, чем в прошлом году. После этого были проведены еще 11 национальных финальных битв. После действо переместилось в Санто-Доминго, столицу Доминиканской Республики. Там был создан пузырь как у НБА, чтобы выбрать лучшего фристайлера из 16 финалистов. Прямо сейчас посмотри видео, чтобы понять, почему этот баттл собрал более 14 млн просмотров, когда транслировался в прямом эфире в декабре.
3. Volcom Pipe Pro 2020 – день четвёртый
Day 4
Самый популярный турнир по серфингу состоялся в 11-ый раз до начала пандемии (с 29 января по 10 февраля), поэтому ничто не останавливало 144 серферов, приехавших на риф-брейк Банзай Пайплайн на Гавайях. Идеальные условия северного побережья острова Оаху, чемпионы прошлых лет Джек Робинсон и Соли Бейли выбыли из турнира в самом начале — напряжение нарастает, кто же станет победителем? Смотри финал здесь.
4. Red Bull King of the Air 2020 – день первый
Red Bull King of the Air 2020 - День 1
Red Bull King of the Air — единственное соревнование по биг-эйр кайтсерфингу в 2020 году, так что обязательно посмотри, что такое настоящее массовое мероприятие и что происходило на пляже Kite Beach в Кейптауне (ЮАР) в феврале.
5. Kings & Queens of Corbet's – финалы
Фрирайд соревнования Kings & Queens 2020
Если тебя пригласили на соревнования Kings & Queens в кулуаре Корбет, штат Вайоминг, то ты — один из лучших лыжников и сноубордистов. Посмотри, как проходили соревнования в феврале, здесь!
6. Crankworx World Tour 2020: слоупстайл, Инсбрук
Слоупстайл с озвучкой на русском языке
Лучшие маунтинбайкеры мира? Есть. Трюки, неподвластные гравитации? Есть. Известная площадка? Есть! Тур Crankworx Innsbruck состоялся в этом году, не смотря ни на что. Зрелище получилось действительно впечатляющим. Смотри, что происходило на самом сложном споте тура в октябре.
7. Drift Masters European Championship 2020 – основная гонка, Латвия
Прямая трансляция финала
Мечта всех фанатов автоспорта. В этом году все внимание было обращено на одно событие — Drift Masters European Championship. Действия на прославленной площадке в Риге, столице Латвии, разворачивались максимально интенсивно. Как гонщики справлялись с давлением в августе — смотри запись трансляции здесь.
8. Финал Red Bull BC One World 2020
Прямая трансляция Red Bull BC One World Final 2020
Red Bull BC One — это крупнейший в мире чемпионат би-боев и би-герлз в формате «один на один». В этом году финал прошел в Зальцбурге (Австрия). 28 ноября прямые трансляции шли на Red Bull TV, YouTube и Facebook — повтор трансляции можно посмотреть здесь.
9. Burton US Open 2020: финал женских соревнований по слоупстайлу
Слоупстайл: женский финал
Посмотри великолепные выступления на Burton US Open 2020, прежде чем катнуть в 2021 год. В феврале Мэдди Мастро и другие известные сноубордистки соревновались на старейшем сноуборд-контесте в горах Вейл в Колорадо — ты можешь посмотреть выступление американской звезды здесь.
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