Лучшие видео о MOTO на Red Bull TV

Мотоспорт 5 фильмов о MotoGP, которые тебе нужно посмотреть

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам подарил миру множество душераздирающих историй о любви к скорости. Вот пять, которые были экранизированы и прямо сейчас доступны для просмотра.