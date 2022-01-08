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Триал

15 видео о MTB, которые должен увидеть каждый гонщик

Что может быть лучше, чем посмотреть какое-нибудь эпическое действо? Эта подборка видео с лучшими трюками на маунтинбайке, когда-либо снятые на камеру. То, что тебе нужно для вдохновения.
Автор Jessica Strange and Aoife Glass
Читать 8 минОбновлено
В этой статье

MTB RAW

Узнайте, что происходит, когда соединяются …

2 сезоны · Эпизод 34

Ride with the Swedes

Martin Söderström and friends explore the best …

2 сезоны · Эпизод 12

Raising the Bar

See what it takes to be an elite slopestyle …

1 сезон · Эпизод 4

Создавай и побеждай с Мэттом Джонсом

Присоединяйтесь к звезде слоупстайла MTB Мэтту …

1 сезон · Эпизод 4

Fast Life

Окунись в атмосферу жесткой конкуренции в рамках …

1 сезон · Эпизод 7

Rob Meets

Исследуйте гаражи, дома и зоны комфорта мировой …

2 сезоны · Эпизод 12

Rob Warner’s Wild Rides

Эксперт по даунхиллу Роб Уорнер в поиске …

1 сезон · Эпизод 3

طريق العودة: بروك مكدونالد

متسابق المحترف MTB ، Brook Macdonald ، يتعافى …

23 мин.

Red Bull Signature Series

Насладитесь всесторонним освещением самых …

8 сезоны · Эпизод 51

Cycling Around the World

From Bali to Scotland, join a two-wheeled …

1 сезон · Эпизод 7

Past-Present-Future

Vali Hölls Aufstieg von den Junioren in die UCI …

35 мин.

The Red Bulletin Stories in Motion

The Red Bulletin brings you stories from the …

2 сезоны · Эпизод 19
Будь то желание покататься на велосипедах, восхищение гонщиками, чьи навыки, откровенно говоря, смехотворны, или поиск вдохновения, чтобы вывести свою езду на новый уровень, видеоролики о горных велосипедах похожи на шоколад; мы просто не можем удержаться от удовольствия.
От документальных серий до закулисных работ, от классики до недавних жемчужин - это одни из лучших видеороликов, сериалов и шоу о горных велосипедах всех времен. Приятного просмотра!

1. MTB RAW

MTB · 2 мин.
Реми Мортон
Чистый, настоящий маунтинбайкинг; вот в чем суть MTB RAW. Эти видео демонстрируют потрясающий талант многих райдеров, в том числе Финна Айлза, Реми Мортона, Джилл Кинтнер, Вали Хёлль, Лори Гренланд, Эмиля Йоханссона, Риса Поттера и всегда умопомрачительного Брэндона Семенюка, и предлагают 100 секунд одних только захватывающих трюков. Ни музыки, ни причудливых эффектов, ни добавок, только чистая «сырая» езда в течение 100 лучших секунд вашего дня.

2. Хет-трик Брэндона Семенюка: Realm, Cascade и RAW 100

MTB · 3 мин.
Jednostavno je, vidimo Brandona Semenuka, pritisnemo play
Говоря о Брэндоне Семенуке, мы не можем дать вам список невероятных клипов, не посвятив целую запись самой легенде. Начиная с вышеупомянутых последних клипов RAW 100 и заканчивая его новейшими видео-эксплойтами Realm и Cascade, это гонщик, за которым вы никогда не устанете наблюдать.

3. Поездка со шведами

MTB · 11 мин.
Martin Söderström und Emil in Johansson Neuseeland
Говоря о восприятии, удивительные кадры мышления Мэтта Джонса «Frames of Mind» — это еще одно совершенно потрясающее видео, в котором используются инновационные методы съемки, чтобы дать нам представление о мыслительных процессах, происходящих в его голове, когда он отрабатывает трюки. Это блестящий способ визуализировать то, что Джонс видит своим мысленным взором, когда сталкивается с огромными прыжками, пандусами и потрясающе сложной местностью. Поскольку Швеция создала одних из лучших талантов в области горных велосипедов, которые украшали трассы, имеет смысл, что они получат свое собственное шоу на Red Bull TV.
Ride with the Swedes следует примеру Мартина Седерстрема и Эмиля Йоханссона, которые путешествовали по миру в 2019 году в поисках новых мест для поездок на велосипедах и развлечений. Во второй половине второго сезона сериал следует за Йоханссоном в Red Bull Rampage 2019, где он дебютирует в Rampage.

4. Повышая планку

MTB · 15 мин.
Emil Johansson besucht Erik Fedko's Heimat
Говоря о восприятии, удивительные кадры мышления Мэтта Джонса «Frames of Mind» — это еще одно совершенно потрясающее видео, в котором используются инновационные методы съемки, чтобы дать нам представление о мыслительных процессах, происходящих в его голове, когда он отрабатывает трюки. Это блестящий способ визуализировать то, что Джонс видит своим мысленным взором, когда сталкивается с огромными прыжками, пандусами и потрясающе сложной местностью. Поскольку Швеция создала одних из лучших талантов в области горных велосипедов, которые украшали трассы, имеет смысл, что они получат свое собственное шоу на Red Bull TV.

5. Создавай и побеждай вместе с Мэттом Джонсом

MTB · 21 мин.
Практика приводит к совершенству… но это больно!
В 2021 году Мэтт Джонс отправился в путешествие, чтобы испытать невиданные ранее трюки на горном велосипеде. В его серии из четырех частей «Дизайн и победа» мы видим самоотверженность, а иногда и страдания, через которые проходит Джонс, пытаясь выполнить те или иные трюки. По дороге он заручается поддержкой Джи Атертон и Крисс Кайл, чтобы они помогли ему подготовиться, а также получает экспертную помощь в разработке пути, в котором будут опробованы трюки.
Удивительное видео Джонса Frames of Mind - еще одно совершенно умопомрачительное видео, которое дает нам представление о мыслительных процессах, происходящих в его голове, когда он придумывает трюки. Это блестящий способ визуализировать то, что Джонс видит в своем воображении, когда сталкивается с трудными прыжками, трамплинами и невероятно сложной местностью.

6. Родился для маунтинбайка

MTB · 12 мин.
Рожден для MTB - Том Пидкок
Том Пидкок показал потрясающие результаты в своем первом сезоне гонок на элитных внедорожных горных велосипедах. Отличительной чертой, конечно же, была его победа в Токио. Основой и уверенностью в этой победе стало его участие в трех гонках Кубка мира по маунтинбайку Mercedes-Benz в Альбштадте, Нове Место и Ле Же в начале сезона 2021 года.
В той гонке в Альбштадте он стартовал прямо позади пелетона, но к тому времени, когда он пересек финишную черту в конце гонки, он был пятым. Через неделю в Нове-Место Пидкок одержит победу. Предыстория этих дебютных гонок и мысли Пидкока о них пересказываются в фильме.

7. Начиная заново

MTB · 15 мин.
Starting again
Fast Life дает редкое представление о гонках на горных велосипедах и о том, как подняться в рейтинге.
Уже доступно четыре сезона в трансляции непосредственно с Red Bull TV, и состав персонажей в каждом из них немного меняется. Третий и четвертый сезоны позволяют вам повернуть время вспять и заново пережить действие вместе с Кейт Кортни, Финном Айлсом и Лоиком Бруни. Благодаря закадровым материалам, командным разговорам и захватывающим гонкам вы поймете, через что эти спортсмены прошли, чтобы обеспечить себе первое место, и начнете их уважать.

8. Встреча Роба

MTB · 18 мин.
Rob Warner trifft Loïc Bruni in Andorra
Самый большой поклонник маунтинбайка, Роб Уорнер, отправляется в кругосветное путешествие, чтобы навестить профессиональных маунтинбайкеров в их родных городах, залезть им под кожу и посмотреть, как живут лучшие из них.
С подшучиваниями, смехом и, конечно же, классной ездой на велосипеде, каждый эпизод посвящен разному спортсмену, а с учетом того, что уже вышли четыре сезона Rob Meets, вам просто необходимо наверстать упущенное!

9. Дикие скачки Роба Уорнера

MTB · 24 мин.
Kenya
Следующий сериал Роба Уорнера, который обязательно нужно посмотреть, - "Дикие скачки" Роба Уорнера. В сопровождении целого ряда профессиональных райдеров, которые в основном охотно готовы присоединиться, Уорнер отправляется в кругосветное путешествие, чтобы найти скрытые сокровища троп в некоторых из наиболее удаленных районов мира, при этом приобщаясь к местной культуре и даже однажды подружившись с морской свинкой в ​​Эквадоре.
На протяжении всего сериала к Уорнеру присоединяются известные имена, в том числе Финн Айлс, Мэтт Джонс и Олли Уилкинс, которые увлекаются райдингом и пробуют местные деликатесы, традиции и даже знакомятся с волшебством.

10. Обратная дорога: Брук Макдональд

MTB · 23 мин.
طريق العودة: بروك مكدونالد
Гонщик на скоростном спуске Брук Макдональд участвует в чемпионате мира по горным велосипедам Mercedes-Benz более 10 лет. Его любят товарищи по команде и соперники, и мало что может стереть улыбку с лица новозеландца. В 2019 году на чемпионате мира по маунтинбайку в Мон-Сент-Анн, Канада, он попал в аварию, которая могла положить конец его карьере.
У Макдональда были серьезные переломы спинных позвонков T12 и L1. После такой травмы, не то, что снова ездить на высшем уровне - ходить, было бы серьезной проблемой. Документальный фильм The Road Back: Brook Macdonald описывает восстановление после этой аварии, чтобы снова ездить на байке в элитной гонке Crankworx в Инсбруке в конце 2020 года.

11. Фирменная серия Red Bull

MTB · 44 мин.
Red Bull Rampage: Rückblick auf die besten Momente
Серия Red Bull Signature - это заряженная адреналином смесь всех лучших событий года. Эти видео - от легендарного Red Bull Hardline до бросающих вызов гравитации прыжков в слоупстайле - представляют собой компиляцию необузданного чистейшего пламени.
Эпизоды перенесут вас в прошлое, чтобы взглянуть на эволюцию самого опасного и сложного соревнования на горных велосипедах в мире - Red Bull Rampage. С момента своего основания в 2001 году красная скала пустыни Юта стала родиной легенд, поскольку райдеры и их команды постоянно сталкиваются с явной суровостью этого дикого и захватывающего события.

12. Реми Мортон: семь дней и 7 тысяч долларов

MTB · 17 мин.
Remy Morton: 7 Tage und 7.000 Dollar
Red Bull поставил перед бывшим профессиональным гонщиком по скоростному спуску, а затем и фрирайдером задачу построить идеальную трассу за семь дней с бюджетом всего в 7000 австралийских долларов. Это тяжелая работа, но Мортон обливается потом, кровью и слезами в велопарке Boomerang Bike Park на Золотом побережье Австралии, чтобы построить трассу своей мечты вовремя и в рамках бюджета. У него получится? Смотрите видео и узнаете.

13. Прошедшее настоящее будущее

MTB · 35 мин.
Past-Present-Future
Вали Хёлль была отмечена как вундеркинд в скоростном спуске на горных велосипедах, так как начала в раннем подростковом возрасте. После абсолютного доминирования в юниорской категории Кубка мира по маунтинбайку «Мерседес-Бенц» Хёлль вышла в гоночную элиту в 2020 году, но получила травму на чемпионате мира в Австрии, а это означало, что она не участвовала в World Cup (кубке Мира?) в том сезоне.
В 2021 году девушка дебютирует на чемпионате мира среди взрослых в Леоганге. «Past–Present–Future» документирует карьеру этого феномена скоростного спуска вплоть до гонки 2021 года в Австрии.

14. Фабио Вибмер в домашнем офисе

Триал · 1 мин.
Фабио Вибмер работает из дома
Что делать, если вы являетесь всемирно известным триал-райдером, который живет тем, что создает креатив на своем велосипеде на улицах, но при этом ограничен своим домом? Создайте креатив в доме, конечно. И по дому. И вокруг дома. На самом деле, в редактуре домашнего офиса Фабио Вибмера практически не осталось нетронутой поверхности.
Мы не можем упомянуть Вибмера, не рассказав вам о двух других убийственных клипах, в которых он играет главную роль, с броским названием "Закон Вибмера" и "Побег Фабиолы 2". Единственное, что более блестяще, чем названия этих видео, — это демонстрация мастерства райдера самого Вимбера.

15. Bike Life: сцена на колесах в Нью-Йорке

MTB
Bike Life – New York's bike scene
В последнем из представленных нами клипов и фильмов мы отходим от профессиональных райдеров, занимающихся монтажом или гонками на высшем уровне, чтобы взглянуть на городскую байк-культуру и нишевые видео езды на ровной площадке, на заднем колесе и выполнения трюков в молодежных сообществах в Нью-Йорке. Эта субкультура распространяется на райдерах, принимающих участие в массовых заездах в Нью-Йорке, где люди выставляют свой талант на всеобщее обозрение.
Опубликовано
В этой статье

MTB RAW

Узнайте, что происходит, когда соединяются …

2 сезоны · Эпизод 34

Ride with the Swedes

Martin Söderström and friends explore the best …

2 сезоны · Эпизод 12

Raising the Bar

See what it takes to be an elite slopestyle …

1 сезон · Эпизод 4

Создавай и побеждай с Мэттом Джонсом

Присоединяйтесь к звезде слоупстайла MTB Мэтту …

1 сезон · Эпизод 4

Fast Life

Окунись в атмосферу жесткой конкуренции в рамках …

1 сезон · Эпизод 7

Rob Meets

Исследуйте гаражи, дома и зоны комфорта мировой …

2 сезоны · Эпизод 12

Rob Warner’s Wild Rides

Эксперт по даунхиллу Роб Уорнер в поиске …

1 сезон · Эпизод 3

طريق العودة: بروك مكدونالد

متسابق المحترف MTB ، Brook Macdonald ، يتعافى …

23 мин.

Red Bull Signature Series

Насладитесь всесторонним освещением самых …

8 сезоны · Эпизод 51

Cycling Around the World

From Bali to Scotland, join a two-wheeled …

1 сезон · Эпизод 7

Past-Present-Future

Vali Hölls Aufstieg von den Junioren in die UCI …

35 мин.

The Red Bulletin Stories in Motion

The Red Bulletin brings you stories from the …

2 сезоны · Эпизод 19
Триал
MTB