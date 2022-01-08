15 видео о MTB, которые должен увидеть каждый гонщик

Будь то желание покататься на велосипедах, восхищение гонщиками, чьи навыки, откровенно говоря, смехотворны, или поиск вдохновения, чтобы вывести свою езду на новый уровень, видеоролики о горных велосипедах похожи на шоколад; мы просто не можем удержаться от удовольствия.

От документальных серий до закулисных работ, от классики до недавних жемчужин - это одни из лучших видеороликов, сериалов и шоу о горных велосипедах всех времен. Приятного просмотра!

1. MTB RAW

Реми Мортон

Чистый, настоящий маунтинбайкинг; вот в чем суть MTB RAW. Эти видео демонстрируют потрясающий талант многих райдеров, в том числе Финна Айлза, Реми Мортона, Джилл Кинтнер, Вали Хёлль, Лори Гренланд, Эмиля Йоханссона , Риса Поттера и всегда умопомрачительного Брэндона Семенюка, и предлагают 100 секунд одних только захватывающих трюков. Ни музыки, ни причудливых эффектов, ни добавок, только чистая «сырая» езда в течение 100 лучших секунд вашего дня.

2. Хет-трик Брэндона Семенюка: Realm, Cascade и RAW 100

Jednostavno je, vidimo Brandona Semenuka, pritisnemo play

Говоря о Брэндоне Семенуке, мы не можем дать вам список невероятных клипов, не посвятив целую запись самой легенде. Начиная с вышеупомянутых последних клипов RAW 100 и заканчивая его новейшими видео-эксплойтами Realm и Cascade, это гонщик, за которым вы никогда не устанете наблюдать.

3. Поездка со шведами

Martin Söderström und Emil in Johansson Neuseeland

Говоря о восприятии, удивительные кадры мышления Мэтта Джонса «Frames of Mind» — это еще одно совершенно потрясающее видео, в котором используются инновационные методы съемки, чтобы дать нам представление о мыслительных процессах, происходящих в его голове, когда он отрабатывает трюки. Это блестящий способ визуализировать то, что Джонс видит своим мысленным взором, когда сталкивается с огромными прыжками, пандусами и потрясающе сложной местностью. Поскольку Швеция создала одних из лучших талантов в области горных велосипедов, которые украшали трассы, имеет смысл, что они получат свое собственное шоу на Red Bull TV .

Ride with the Swedes следует примеру Мартина Седерстрема и Эмиля Йоханссона, которые путешествовали по миру в 2019 году в поисках новых мест для поездок на велосипедах и развлечений. Во второй половине второго сезона сериал следует за Йоханссоном в Red Bull Rampage 2019 , где он дебютирует в Rampage.

4. Повышая планку

Emil Johansson besucht Erik Fedko's Heimat

Говоря о восприятии, удивительные кадры мышления Мэтта Джонса «Frames of Mind» — это еще одно совершенно потрясающее видео, в котором используются инновационные методы съемки, чтобы дать нам представление о мыслительных процессах, происходящих в его голове, когда он отрабатывает трюки. Это блестящий способ визуализировать то, что Джонс видит своим мысленным взором, когда сталкивается с огромными прыжками, пандусами и потрясающе сложной местностью. Поскольку Швеция создала одних из лучших талантов в области горных велосипедов, которые украшали трассы, имеет смысл, что они получат свое собственное шоу на Red Bull TV .

5. Создавай и побеждай вместе с Мэттом Джонсом

Практика приводит к совершенству… но это больно!

В 2021 году Мэтт Джонс отправился в путешествие, чтобы испытать невиданные ранее трюки на горном велосипеде. В его серии из четырех частей «Дизайн и победа» мы видим самоотверженность, а иногда и страдания, через которые проходит Джонс, пытаясь выполнить те или иные трюки. По дороге он заручается поддержкой Джи Атертон и Крисс Кайл, чтобы они помогли ему подготовиться, а также получает экспертную помощь в разработке пути, в котором будут опробованы трюки.

Удивительное видео Джонса Frames of Mind - еще одно совершенно умопомрачительное видео, которое дает нам представление о мыслительных процессах, происходящих в его голове, когда он придумывает трюки. Это блестящий способ визуализировать то, что Джонс видит в своем воображении, когда сталкивается с трудными прыжками, трамплинами и невероятно сложной местностью.

6. Родился для маунтинбайка

Рожден для MTB - Том Пидкок

Том Пидкок показал потрясающие результаты в своем первом сезоне гонок на элитных внедорожных горных велосипедах. Отличительной чертой, конечно же, была его победа в Токио. Основой и уверенностью в этой победе стало его участие в трех гонках Кубка мира по маунтинбайку Mercedes-Benz в Альбштадте, Нове Место и Ле Же в начале сезона 2021 года.

В той гонке в Альбштадте он стартовал прямо позади пелетона, но к тому времени, когда он пересек финишную черту в конце гонки, он был пятым. Через неделю в Нове-Место Пидкок одержит победу. Предыстория этих дебютных гонок и мысли Пидкока о них пересказываются в фильме.

7. Начиная заново

Starting again

Fast Life дает редкое представление о гонках на горных велосипедах и о том, как подняться в рейтинге.

Уже доступно четыре сезона в трансляции непосредственно с Red Bull TV , и состав персонажей в каждом из них немного меняется. Третий и четвертый сезоны позволяют вам повернуть время вспять и заново пережить действие вместе с Кейт Кортни, Финном Айлсом и Лоиком Бруни. Благодаря закадровым материалам, командным разговорам и захватывающим гонкам вы поймете, через что эти спортсмены прошли, чтобы обеспечить себе первое место, и начнете их уважать.

8. Встреча Роба

Rob Warner trifft Loïc Bruni in Andorra

Самый большой поклонник маунтинбайка, Роб Уорнер, отправляется в кругосветное путешествие, чтобы навестить профессиональных маунтинбайкеров в их родных городах, залезть им под кожу и посмотреть, как живут лучшие из них.

С подшучиваниями, смехом и, конечно же, классной ездой на велосипеде, каждый эпизод посвящен разному спортсмену, а с учетом того, что уже вышли четыре сезона Rob Meets, вам просто необходимо наверстать упущенное!

9. Дикие скачки Роба Уорнера

Kenya

Следующий сериал Роба Уорнера, который обязательно нужно посмотреть, - "Дикие скачки" Роба Уорнера. В сопровождении целого ряда профессиональных райдеров, которые в основном охотно готовы присоединиться, Уорнер отправляется в кругосветное путешествие, чтобы найти скрытые сокровища троп в некоторых из наиболее удаленных районов мира, при этом приобщаясь к местной культуре и даже однажды подружившись с морской свинкой в ​​Эквадоре.

На протяжении всего сериала к Уорнеру присоединяются известные имена, в том числе Финн Айлс, Мэтт Джонс и Олли Уилкинс, которые увлекаются райдингом и пробуют местные деликатесы, традиции и даже знакомятся с волшебством.

10. Обратная дорога: Брук Макдональд

طريق العودة: بروك مكدونالد

Гонщик на скоростном спуске Брук Макдональд участвует в чемпионате мира по горным велосипедам Mercedes-Benz более 10 лет. Его любят товарищи по команде и соперники, и мало что может стереть улыбку с лица новозеландца. В 2019 году на чемпионате мира по маунтинбайку в Мон-Сент-Анн, Канада, он попал в аварию, которая могла положить конец его карьере.

У Макдональда были серьезные переломы спинных позвонков T12 и L1. После такой травмы, не то, что снова ездить на высшем уровне - ходить, было бы серьезной проблемой. Документальный фильм The Road Back: Brook Macdonald описывает восстановление после этой аварии, чтобы снова ездить на байке в элитной гонке Crankworx в Инсбруке в конце 2020 года.

11. Фирменная серия Red Bull

Red Bull Rampage: Rückblick auf die besten Momente

Серия Red Bull Signature - это заряженная адреналином смесь всех лучших событий года. Эти видео - от легендарного Red Bull Hardline до бросающих вызов гравитации прыжков в слоупстайле - представляют собой компиляцию необузданного чистейшего пламени.

Эпизоды перенесут вас в прошлое, чтобы взглянуть на эволюцию самого опасного и сложного соревнования на горных велосипедах в мире - Red Bull Rampage. С момента своего основания в 2001 году красная скала пустыни Юта стала родиной легенд, поскольку райдеры и их команды постоянно сталкиваются с явной суровостью этого дикого и захватывающего события.

12. Реми Мортон: семь дней и 7 тысяч долларов

Remy Morton: 7 Tage und 7.000 Dollar

Red Bull поставил перед бывшим профессиональным гонщиком по скоростному спуску, а затем и фрирайдером задачу построить идеальную трассу за семь дней с бюджетом всего в 7000 австралийских долларов. Это тяжелая работа, но Мортон обливается потом, кровью и слезами в велопарке Boomerang Bike Park на Золотом побережье Австралии, чтобы построить трассу своей мечты вовремя и в рамках бюджета. У него получится? Смотрите видео и узнаете.

13. Прошедшее настоящее будущее

Past-Present-Future

Вали Хёлль была отмечена как вундеркинд в скоростном спуске на горных велосипедах, так как начала в раннем подростковом возрасте. После абсолютного доминирования в юниорской категории Кубка мира по маунтинбайку «Мерседес-Бенц» Хёлль вышла в гоночную элиту в 2020 году, но получила травму на чемпионате мира в Австрии, а это означало, что она не участвовала в World Cup (кубке Мира?) в том сезоне.

В 2021 году девушка дебютирует на чемпионате мира среди взрослых в Леоганге. «Past–Present–Future» документирует карьеру этого феномена скоростного спуска вплоть до гонки 2021 года в Австрии.

14. Фабио Вибмер в домашнем офисе

Фабио Вибмер работает из дома

Что делать, если вы являетесь всемирно известным триал-райдером, который живет тем, что создает креатив на своем велосипеде на улицах, но при этом ограничен своим домом? Создайте креатив в доме, конечно. И по дому. И вокруг дома. На самом деле, в редактуре домашнего офиса Фабио Вибмера практически не осталось нетронутой поверхности.

Мы не можем упомянуть Вибмера, не рассказав вам о двух других убийственных клипах, в которых он играет главную роль, с броским названием "Закон Вибмера" и "Побег Фабиолы 2". Единственное, что более блестяще, чем названия этих видео, — это демонстрация мастерства райдера самого Вимбера.

15. Bike Life: сцена на колесах в Нью-Йорке

Bike Life – New York's bike scene

В последнем из представленных нами клипов и фильмов мы отходим от профессиональных райдеров, занимающихся монтажом или гонками на высшем уровне, чтобы взглянуть на городскую байк-культуру и нишевые видео езды на ровной площадке, на заднем колесе и выполнения трюков в молодежных сообществах в Нью-Йорке. Эта субкультура распространяется на райдерах, принимающих участие в массовых заездах в Нью-Йорке, где люди выставляют свой талант на всеобщее обозрение.