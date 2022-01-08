Триал
15 видео о MTB, которые должен увидеть каждый гонщик
Что может быть лучше, чем посмотреть какое-нибудь эпическое действо? Эта подборка видео с лучшими трюками на маунтинбайке, когда-либо снятые на камеру. То, что тебе нужно для вдохновения.
Будь то желание покататься на велосипедах, восхищение гонщиками, чьи навыки, откровенно говоря, смехотворны, или поиск вдохновения, чтобы вывести свою езду на новый уровень, видеоролики о горных велосипедах похожи на шоколад; мы просто не можем удержаться от удовольствия.
От документальных серий до закулисных работ, от классики до недавних жемчужин - это одни из лучших видеороликов, сериалов и шоу о горных велосипедах всех времен. Приятного просмотра!
1. MTB RAW
Реми Мортон
Чистый, настоящий маунтинбайкинг; вот в чем суть MTB RAW. Эти видео демонстрируют потрясающий талант многих райдеров, в том числе Финна Айлза, Реми Мортона, Джилл Кинтнер, Вали Хёлль, Лори Гренланд, Эмиля Йоханссона, Риса Поттера и всегда умопомрачительного Брэндона Семенюка, и предлагают 100 секунд одних только захватывающих трюков. Ни музыки, ни причудливых эффектов, ни добавок, только чистая «сырая» езда в течение 100 лучших секунд вашего дня.
2. Хет-трик Брэндона Семенюка: Realm, Cascade и RAW 100
Jednostavno je, vidimo Brandona Semenuka, pritisnemo play
Говоря о Брэндоне Семенуке, мы не можем дать вам список невероятных клипов, не посвятив целую запись самой легенде. Начиная с вышеупомянутых последних клипов RAW 100 и заканчивая его новейшими видео-эксплойтами Realm и Cascade, это гонщик, за которым вы никогда не устанете наблюдать.
3. Поездка со шведами
Martin Söderström und Emil in Johansson Neuseeland
Говоря о восприятии, удивительные кадры мышления Мэтта Джонса «Frames of Mind» — это еще одно совершенно потрясающее видео, в котором используются инновационные методы съемки, чтобы дать нам представление о мыслительных процессах, происходящих в его голове, когда он отрабатывает трюки. Это блестящий способ визуализировать то, что Джонс видит своим мысленным взором, когда сталкивается с огромными прыжками, пандусами и потрясающе сложной местностью. Поскольку Швеция создала одних из лучших талантов в области горных велосипедов, которые украшали трассы, имеет смысл, что они получат свое собственное шоу на Red Bull TV.
Ride with the Swedes следует примеру Мартина Седерстрема и Эмиля Йоханссона, которые путешествовали по миру в 2019 году в поисках новых мест для поездок на велосипедах и развлечений. Во второй половине второго сезона сериал следует за Йоханссоном в Red Bull Rampage 2019, где он дебютирует в Rampage.
4. Повышая планку
Emil Johansson besucht Erik Fedko's Heimat
Говоря о восприятии, удивительные кадры мышления Мэтта Джонса «Frames of Mind» — это еще одно совершенно потрясающее видео, в котором используются инновационные методы съемки, чтобы дать нам представление о мыслительных процессах, происходящих в его голове, когда он отрабатывает трюки. Это блестящий способ визуализировать то, что Джонс видит своим мысленным взором, когда сталкивается с огромными прыжками, пандусами и потрясающе сложной местностью. Поскольку Швеция создала одних из лучших талантов в области горных велосипедов, которые украшали трассы, имеет смысл, что они получат свое собственное шоу на Red Bull TV.
5. Создавай и побеждай вместе с Мэттом Джонсом
Практика приводит к совершенству… но это больно!
В 2021 году Мэтт Джонс отправился в путешествие, чтобы испытать невиданные ранее трюки на горном велосипеде. В его серии из четырех частей «Дизайн и победа» мы видим самоотверженность, а иногда и страдания, через которые проходит Джонс, пытаясь выполнить те или иные трюки. По дороге он заручается поддержкой Джи Атертон и Крисс Кайл, чтобы они помогли ему подготовиться, а также получает экспертную помощь в разработке пути, в котором будут опробованы трюки.
Удивительное видео Джонса Frames of Mind - еще одно совершенно умопомрачительное видео, которое дает нам представление о мыслительных процессах, происходящих в его голове, когда он придумывает трюки. Это блестящий способ визуализировать то, что Джонс видит в своем воображении, когда сталкивается с трудными прыжками, трамплинами и невероятно сложной местностью.
6. Родился для маунтинбайка
Рожден для MTB - Том Пидкок
Том Пидкок показал потрясающие результаты в своем первом сезоне гонок на элитных внедорожных горных велосипедах. Отличительной чертой, конечно же, была его победа в Токио. Основой и уверенностью в этой победе стало его участие в трех гонках Кубка мира по маунтинбайку Mercedes-Benz в Альбштадте, Нове Место и Ле Же в начале сезона 2021 года.
В той гонке в Альбштадте он стартовал прямо позади пелетона, но к тому времени, когда он пересек финишную черту в конце гонки, он был пятым. Через неделю в Нове-Место Пидкок одержит победу. Предыстория этих дебютных гонок и мысли Пидкока о них пересказываются в фильме.
7. Начиная заново
Starting again
Fast Life дает редкое представление о гонках на горных велосипедах и о том, как подняться в рейтинге.
Уже доступно четыре сезона в трансляции непосредственно с Red Bull TV, и состав персонажей в каждом из них немного меняется. Третий и четвертый сезоны позволяют вам повернуть время вспять и заново пережить действие вместе с Кейт Кортни, Финном Айлсом и Лоиком Бруни. Благодаря закадровым материалам, командным разговорам и захватывающим гонкам вы поймете, через что эти спортсмены прошли, чтобы обеспечить себе первое место, и начнете их уважать.
8. Встреча Роба
Rob Warner trifft Loïc Bruni in Andorra
Самый большой поклонник маунтинбайка, Роб Уорнер, отправляется в кругосветное путешествие, чтобы навестить профессиональных маунтинбайкеров в их родных городах, залезть им под кожу и посмотреть, как живут лучшие из них.
С подшучиваниями, смехом и, конечно же, классной ездой на велосипеде, каждый эпизод посвящен разному спортсмену, а с учетом того, что уже вышли четыре сезона Rob Meets, вам просто необходимо наверстать упущенное!
9. Дикие скачки Роба Уорнера
Kenya
Следующий сериал Роба Уорнера, который обязательно нужно посмотреть, - "Дикие скачки" Роба Уорнера. В сопровождении целого ряда профессиональных райдеров, которые в основном охотно готовы присоединиться, Уорнер отправляется в кругосветное путешествие, чтобы найти скрытые сокровища троп в некоторых из наиболее удаленных районов мира, при этом приобщаясь к местной культуре и даже однажды подружившись с морской свинкой в Эквадоре.
На протяжении всего сериала к Уорнеру присоединяются известные имена, в том числе Финн Айлс, Мэтт Джонс и Олли Уилкинс, которые увлекаются райдингом и пробуют местные деликатесы, традиции и даже знакомятся с волшебством.
10. Обратная дорога: Брук Макдональд
طريق العودة: بروك مكدونالد
Гонщик на скоростном спуске Брук Макдональд участвует в чемпионате мира по горным велосипедам Mercedes-Benz более 10 лет. Его любят товарищи по команде и соперники, и мало что может стереть улыбку с лица новозеландца. В 2019 году на чемпионате мира по маунтинбайку в Мон-Сент-Анн, Канада, он попал в аварию, которая могла положить конец его карьере.
У Макдональда были серьезные переломы спинных позвонков T12 и L1. После такой травмы, не то, что снова ездить на высшем уровне - ходить, было бы серьезной проблемой. Документальный фильм The Road Back: Brook Macdonald описывает восстановление после этой аварии, чтобы снова ездить на байке в элитной гонке Crankworx в Инсбруке в конце 2020 года.
11. Фирменная серия Red Bull
Red Bull Rampage: Rückblick auf die besten Momente
Серия Red Bull Signature - это заряженная адреналином смесь всех лучших событий года. Эти видео - от легендарного Red Bull Hardline до бросающих вызов гравитации прыжков в слоупстайле - представляют собой компиляцию необузданного чистейшего пламени.
Эпизоды перенесут вас в прошлое, чтобы взглянуть на эволюцию самого опасного и сложного соревнования на горных велосипедах в мире - Red Bull Rampage. С момента своего основания в 2001 году красная скала пустыни Юта стала родиной легенд, поскольку райдеры и их команды постоянно сталкиваются с явной суровостью этого дикого и захватывающего события.
12. Реми Мортон: семь дней и 7 тысяч долларов
Remy Morton: 7 Tage und 7.000 Dollar
Red Bull поставил перед бывшим профессиональным гонщиком по скоростному спуску, а затем и фрирайдером задачу построить идеальную трассу за семь дней с бюджетом всего в 7000 австралийских долларов. Это тяжелая работа, но Мортон обливается потом, кровью и слезами в велопарке Boomerang Bike Park на Золотом побережье Австралии, чтобы построить трассу своей мечты вовремя и в рамках бюджета. У него получится? Смотрите видео и узнаете.
13. Прошедшее настоящее будущее
Past-Present-Future
Вали Хёлль была отмечена как вундеркинд в скоростном спуске на горных велосипедах, так как начала в раннем подростковом возрасте. После абсолютного доминирования в юниорской категории Кубка мира по маунтинбайку «Мерседес-Бенц» Хёлль вышла в гоночную элиту в 2020 году, но получила травму на чемпионате мира в Австрии, а это означало, что она не участвовала в World Cup (кубке Мира?) в том сезоне.
В 2021 году девушка дебютирует на чемпионате мира среди взрослых в Леоганге. «Past–Present–Future» документирует карьеру этого феномена скоростного спуска вплоть до гонки 2021 года в Австрии.
14. Фабио Вибмер в домашнем офисе
Фабио Вибмер работает из дома
Что делать, если вы являетесь всемирно известным триал-райдером, который живет тем, что создает креатив на своем велосипеде на улицах, но при этом ограничен своим домом? Создайте креатив в доме, конечно. И по дому. И вокруг дома. На самом деле, в редактуре домашнего офиса Фабио Вибмера практически не осталось нетронутой поверхности.
Мы не можем упомянуть Вибмера, не рассказав вам о двух других убийственных клипах, в которых он играет главную роль, с броским названием "Закон Вибмера" и "Побег Фабиолы 2". Единственное, что более блестяще, чем названия этих видео, — это демонстрация мастерства райдера самого Вимбера.
15. Bike Life: сцена на колесах в Нью-Йорке
Bike Life – New York's bike scene
В последнем из представленных нами клипов и фильмов мы отходим от профессиональных райдеров, занимающихся монтажом или гонками на высшем уровне, чтобы взглянуть на городскую байк-культуру и нишевые видео езды на ровной площадке, на заднем колесе и выполнения трюков в молодежных сообществах в Нью-Йорке. Эта субкультура распространяется на райдерах, принимающих участие в массовых заездах в Нью-Йорке, где люди выставляют свой талант на всеобщее обозрение.
Создавай и побеждай с Мэттом Джонсом
Присоединяйтесь к звезде слоупстайла MTB Мэтту …
1 сезон · Эпизод 4