9 городов, где центр на время превращался в рай для любителей BMX и MTB

С уверенностью можно сказать, что если ты попал на новое мероприятие Red Bull, то здесь ты увидишь то, чего еще никогда раньше не видел.

Передовые и уникальные по своей природе, эти масштабные события могут проходить даже в самом центре городов, превращая обычные улицы в бетонную площадку для реализации множества лучших спортивных талантов — от автоспорта до экстремальных и других разновидностей спорта.

С 24 октября по 10 ноября будет проходить Red Bull Local Hero Tour 2021 — тур по городам России от BMX-атлета Кости Андреева . По его итогам лучшие райдеры получат оплачиваемую поездку в Москву, VIP билет на Чемпионат Европы по BMX и возможность на протяжении недели тренироваться совместно с Костей. Отмечая это событие, мы составили список самых безбашенных и крутых гонок MTB и BMX, которые проходили и будут проходить в центре крупных городов.

01 1. Red Bull Roof Ride

Давид Годзик на Red Bull Roof Ride © Dawid Wilkus

Где: Катовице, Польша

Контест Red Bull Roof Ride , который состоялся 21 августа, доказывает, что нет ничего невозможного, когда дело доходит до создания трассы для слоупстайла в городе. Для создания трассы на крыше потребовалось 10 грузовиков тяжелой техники, более 3000 квадратных метров фанеры и 11 дней работы команды из 70 человек.

На Roof Ride можно будет увидеть, как лучшие в мире слоупстайл-райдеры соревнуются на специально построенной трассе, которая начинается на крыше Международного конгресс-центра в Катовице и включает 16-метровый спуск. Ниже на видео ты можешь посмотреть анимацию, чтобы лучше понять, что из себя будет представлять трасса Red Bull Roof Ride.

Анимация трассы Red Bull Roof Ride

Райдеры должны будут пройти 7 препятствий, которые можно разделить на две части. Первый раздел больше напоминает скейт-парк и требует высокого уровня техничности при прохождении, а второй состоит из больших трамплинов, на которых будут выполняться зрелищные трюки.

02 2. Red Bull Copenride

Толпы устремились на Рефхалеёэн © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool Зрелищное шоу продолжается, несмотря на то, что небо заполонили темные тучи © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Эрика Федько парит в воздухе © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Шимон Годзек выходит на трамплины на участке Shimano © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Где: Копенгаген, Дания

Суть Red Bull Copenride заключалась в том, чтобы люди могли попасть в горы, не выезжая за город. Так и был создан единственный в своем роде маршрут для слоупстайла на горных велосипедах. Огромная «городская гора» была построена за неделю в потрясающем месте с видом на живописные водные пути и гавани Копенгагена. Главной фишкой этого мероприятия была трасса, большая часть которой была построена на высоких лесах и состояла из восьми головокружительных трамплинов, которые испытывали спортсменов на прочность.

Red Bull Copenride: Die Highlights

Двадцать лучших в мире слоупстайл-райдеров будут покорять эту трассу в августе 2021 года. Погодные условия не позволили провести финальные соревнования, квалификационные заезды были проведены накануне. Эмиль Йоханссон добился лучшего результата в квалификации и одержал победу. Контест посетило огромное количество людей. Ожидается, что мероприятие будет внесено в календарь соревнований по слоупстайлу в 2022 году, и будем надеяться, что скоро мы увидим полное расписание событий на следующий год. Как прошло первое мероприятие Copenride, ты можешь посмотреть здесь.

03 3. Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Siegerlauf Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2019

Где: Вальпараисо, Чили

Ежегодная экстремальная городская даунхилл-гонка на MTB в центре портового города Чили Вальпараисо. Гонщикам необходимо передвигаться по узким улочкам и мощеным камнями улицам, проноситься мимо парадных дверей и сотрясать крыши на пути к финишу. Посмотреть это зрелищное мероприятие приходят тысячи зрителей, которые теснятся в узких улочках, чтобы не упустить ни одной малейшей детали происходящего. Скоростной спуск составляет более 2 км и заканчивается у фонтана Нептуна на площади Анибал Пинто.

Packed crowds in the finish area © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Pedro Ferreira on his way to victory © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Germany's Johannes Fischbach tucks in to gain more speed © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool Chile's Felipe Agurto turns on the style over this drop © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

В 2019 году гонка проходила в 17-й раз, и на этот раз овации толпы были еще громче, чем обычно, так как местный райдер Педро Феррейра стал первым чилийцем, которому удалось завоевать титул победителя впервые за семь лет. Он смог завоевать титул в жесткой борьбе с чешским спортсменом Томашом Славиком, который побеждал в гонке последние два года. Ты можешь посмотреть клип с крутым заездом Феррейры на видео выше. Если ты любишь умопомрачительные трассы даунхил, ты можешь посетить Red Bull Monserrate Cerro Abajo, который проходит в Колумбии: 1605 ступеней и 2,4 км склонов — это официально самая длинная даунхильная велогонка в мире.

04 4. Red Bull District Ride

Лучшее из Red Bull District Ride

Где: Нюрнберг, Германия

На Red Bull District Ride ты не успеешь даже открыть рот от удивления, когда увидишь, как мимо проносится один из маунтинбайкеров: с такой молниеносной скоростью они гоняют здесь на трассе, расположенной в центре Нюрнберга, безупречно выполняя захватывающие трюки в воздухе. Контест снова вернулся после трехлетнего перерыва (с сентября 2017 года) на главную площадь города Хауптмаркт. На этот раз с новой трассой, спроектированной американским профессионалом Аароном Чейзом, первым чемпионом Red Bull District Ride 2005 года.

Городской рай для фрирайда собрал 80 000 человек, пришедших посмотреть на элитных спортсменов слоупстайла. Маршрут был разделен на пять участков, обладающих своими характерными особенностями, — Castle Drop, Box, Jeep The Rhythm, Tech и Big Air, каждый из которых включал в себя различные препятствия. На фоне трассы находится готическая архитектура, включая Фрауэнкирхе (церковь Богоматери), где посетители начинали креститься чаще под впечатлением от увиденного.

05 5. Red Bull Holy Ride

Red Bull Holy Ride 2016 - Ономичи, Япония

Где: в разных городах Японии

В этой нешуточной битве тебе придется преодолеть сотню крутых каменных ступеней, поворотов и узких переулков. Хочешь осуществить спуск на маунтинбайке в замке Такэси? Все это превращается в нешуточную бойню, ведь соревнования подразумевают формат, в котором четыре гонщика соревнуются друг с другом в каждом заезде (4X): они должны следить не только за изгибами и поворотами трассы, но и конкурировать друг с другом. Стремясь бросить вызов традициям, был создан один из самых грандиозных контестов в мире маунтинбайка всех времен.

Ежегодное мероприятие Red Bull Holy Ride проводилось с 2010 по 2017 год в самых невероятных и живописных местах Японии, таких как храм Кацуо-дзи в городе Миноо (2013 г.), храм Ивасимидзу в Киото (2014 г.) и храм Сэнко-дзи в Ономити (2015–2017 гг.). На видео выше ты можешь посмотреть ключевые моменты контеста 2016 года и увидеть, как 150 участников борются за верхнюю ступеньку пьедестала и тысячи зрителей подбадривают райдеров, проходящих дистанцию 1000 м в одном из самых священных и древних мест в Японии, попутно играя в игру «насколько ты рискованный и отчаянный?»

06 6. Red Bull Desafio no Morro

Лучшие моменты Red Bull Desafio do Morro

Где: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Red Bull Desafio — это ежегодное мероприятие, которое проходило в Рио-де-Жанейро с 2009 по 2017 год, в котором принимали участие многие именитые спортсмены в сфере маунтинбайка, в том числе легендарные британские братья Дэн и Джи Атертон, а также словакский спортсмен Филип Полц (победитель 2009 года), соревновавшиеся на время на одной из самых крутых фавел в городе. Участники должны продемонстрировать свое мастерство и навыки, спускаясь вниз по лестницам, с крыш, прыгая с высоты до 8 метров, покоряя извилистые спуски со скоростью более 50 км/ч, пробираясь в тесном лабиринте домов вниз в город.

Ко всем прочим сложностям на трассе добавлялись препятствия в виде крылатых и четвероногих местных обитателей. Если тебе кажется, что это легко, посмотри кадры экшн-камеры Джи Атертона: вместе с ним ты проедешь по красочным городским локациям и извилистым улочкам, заполненным тысячами фанатов.

07 7. Red Bull R.Evolution

Лучшие моменты Red Bull R.Evolution

Где: Берлин, Германия

В течение двух лет (с 2012 по 2013 год) контест Red Bull R.Evolution оказал огромное влияние на мир BMX. Это было зрелищное, прогрессивное и новаторское мероприятие, на котором не было типичных жестких правил гонок BMX, но при это оно включало в себя агрессивную езду с элементами фристайла.

BMX Supercross — зрелище не для слабонервных. Ведущим райдерам приходилось быть максимально техничными и соревноваться в группах до восьми человек, развивая скорость до 60 км/ч, спускаясь со стартовой рампы, преодолевая трамплины и крены на трассе с уникальными препятствиями.

Мероприятие не проводится уже почти десять лет, но с момента его основания в 2012 году трасса так и осталась идеальным местом для тренировок и занятий велоспортом для профессионалов и любителей.

08 8. Red Bull Empire of Dirt

Top 5: Die besten Jumps und Crashes von Empire of Dirt 2012

Где: Лондон, Великобритания

Контест Empire of Dirt, созданный легендой BMX Каем Форте, представляет собой соревнование по слоупстайлу BMX, которое проводилось в 2008 и 2012 годах. Главной целью было выявить наиболее разностороннего гонщика в различных дисциплинах BMX.

В 2012 году 20 000 зрителей собрались в лондонском Александра-паласе, чтобы посмотреть, как 32 топовых международных райдера, включая Райана Нюквиста, Майка Кларка и молодого Крисса Кайла, пройдут самую сложную трассу современности.

На создание 435-метровой трассы с трамплинами в стиле мотокросса и крупногабаритными элементами потребовалось примерно 25 200 тонн дёрта и в общей сложности 23 192 человеко-часа. В результате получилась быстрая и сложная трасса, которая способствовала поднятию BMX-фристайла на новый уровень.

Чемпионом 2012 года стал британский райдер Бен Уоллес, который безупречно выполнил 360 дабл даунсайд вип и выиграл золото, обогнав Райана Нюквиста, занявшего второе место, и Дрю Безансона, занявшего третье место. Посмотри основные моменты на видео выше, и увидишь, как культовые райдеры выполняют фронтфлипы, бэкфлипы и 720 на фоне культового горизонта Лондона на территории дворца XIX века.

09 9. Crankworx, with Red Bull Joyride

Возвращение Red Bull Joyride

Где: Роторуа, Новая Зеландия. Инсбрук, Австрия. Уистлер, Канада

Это крайняя точка на карте нашего кругосветного велопутешествия, и она просто уникальна. Это Суперкубок в мира маунтинбайка, и несмотря на то, что среди мест проведения только два города (Роторуа и Инсбрук), а Уистлер — своего рода большой курортный город, контест Crankworx слишком эпичен, чтобы просто его игнорировать.

От локации зависел и тип соревнований, включая довольно традиционные, например, даунхилл, эндуро, памп-трек и вип-офф. Но самым ожидаемым событием серии является Red Bull Joyride, ласково называемым (или, возможно, это название максимально точно передает суть) The Bone Yard. Это самая большая и сложная трасса слоупстайла в мире, на которой райдеры испытывают себя на скорость, стиль и выносливость.

Joyride как одно из оригинальных соревнований в рамках Crankworx впервые проводилось в 2004 году, и таким гонщикам, как Эмиль Йоханссон (2019) и шестикратный чемпион Брэндон Семенюк, удавалось выиграть эту гонку. Формат мероприятия максимально прост, хоть сама трасса довольно сложная. Четырнадцать гонщиков и толпа из более чем 30 000 человек ежегодно собираются вместе, чтобы бросить вызов закону гравитации.