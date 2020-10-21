5 главных проектов Тайлера Беремана

Тайлер Береман – бывший мотокроссер, ставший одной из главных звёзд мото-фрирайда современности. В 2010 году уроженец американского Темплтона стал чемпионом США по мотокроссу среди аматоров. Но уже спустя семь лет Тайлер впервые доказал, что больше всего в жизни любит расширять границы возможного. В 2017 году райдер занял третье место на X Games в контесте на лучший Whip, а также второе место во фрирайд-мотокроссе в Quarter Pipe. Годом позже Береман завоевал серебряные награды Red Bull Farm Jam в Новой Зеландии. В 2019 году победил на X Games в Миннеаполисе в конкурсе на лучший Whip и стал вторым в QuarterPipe High Air. А затем взял две бронзовые награды в этих дисциплинах, но уже на X Games в Осло.

Кроме того что, Тайлер известен способностью изгибать тяжёлый байк в воздухе, фрирайдер из Калифорнии также постоянно ищет новые вызовы. Его свежий проект Red Bull Imagination призван вывести мир трюков на мотоцикле на еще более высокий уровень. Мы собрали наиболее значимые видео с участием Тайлера Беремана в одном месте, чтобы ты смог оценить сполна запредельный уровень мастерства катания на байке в исполнении американца.

Red Bull Imagination (2020)

The course build

Абсолютно фантастическая трасса и одновременно один из самых больших треков для фрирайда был сконструирован в дикой равнинной местности вблизи городка Форт-Скотт в штате Канзас стараниями Джейсона Бейкера и его команды Dream Traxx. Здесь Тайлер Береман проехал одну из самых идеальных линий в карьере.

One Shot (2020)

Tyler Bereman

Название короткого фильма «One Shot» говорит само за себя. Эта картина была снята одним кадром на FPV-дрон в Южной Калифорнии. Звучит достаточно просто? Не тут то было, Тайлеру Береману пришлось потратить два месяца на создание трассы, которую в итоге он проехал всего за пять минут. Справедливости ради нужно сказать, что линия вышла действительно уникальной.

Duct Out (2020)

Без Пробок (Duct Out)

Это история о том, как Тайлер Береман и Робби Мэддисон оставили свою машину и решили покататься на любимых байках. Случилось это во много потому, что парням надоело торчать в пробках длиною в жизнь... Когда вокруг все двигаются со скоростью улитки, теряют терпение и мечтают быстрее доехать до пункта назначения. Тем более, что на двухколесном транспорте можно запросто объехать машины, а заодно создать новый проект – Duct Out.

Fundamentals (2019)

Hvad er motocross? Mesteren selv, Tyler Bereman, giver dig 'Fundamentals'

Складывается впечатление, что большинство спортсменов, изменивших свой вид спорта к лучшему, обладают врождённым талантом. Так ли это или нет – вопрос спорный. Но совершенно можно сказать одно, все они превзошли фундаментальное представление о гранях возможного. Фильм Fundamentals демонстрирует то, как Тайлер охватывает совершенно новые возможности мото-фрирайда.

Moto 8: The Movie (2016)

Moto 8: The Movie