10 паркур спотов, на которые стоит заглянуть этим летом

Лето – это пора, когда все виды спорта выходят из крытых парков и залов на уличные споты и площадки. Мало кто знает, но для того, чтобы спортивные результаты росли быстрее, чем стоимость акций любимых IT-компаний – крайне необходимо постоянно пробовать что-то новое во время тренировок: новые упражнения, тренажёры или места. Трейсеры (те, кто занимается Паркуром, прим. ред.) – не исключение. Режим «найти спот» работает на всю катушку и даже больше.
Мы поговорили с Арчи Арояном, а так же с представителями из паркур-коммьюнити разных городов России и собрали топ-10 мест, в которых можно придумать и снять интересную связку для твоего профайла.
Тренироваться можно не только в городе, но и на корабле. Как это? Смотри 10 июля прямую трансляциюмирового финала Red Bull Art of Motion прямиком из солнечной Греции и с комментариями на русском языке! Арчи Ароян и другие топовые трейсеры со всего мира будут соревноваться за звание лучшего на борту двух огромных средиземноморских парусных яхт.
Топ-2 спота от Арчи Арояна
«Лесная», Санкт – Петербург
Очень красивое место в стиле пост-советской архитектуры. Спот хорошо подходит для сложно-технических трюков, соединений между ними и акробатики. Локация не простая, поскольку придумать длинные комбинации из нескольких прыжков – довольно сложно.
«Парнас», Санкт Петербург
Считается, что это один из самых разнообразных и интересных спотов в северной столице России. Покрытие – грубый кирпич и мраморные плиты, и больше ничего не нужно для идеального сцепления. Локация позволяет оттачивать как навыки паркура, так и фрирана. Возможности для тренировки твоего флоу – колоссальные.
«Черта», Москва
Продолжим с самым известным и легендарным спотом в нашей стране. Целое десятилетие «Черта» была главным местом встреч и тренировок всех трейсеров России в Москве, ни одно отчетное видео команд и соло профайлы не обходились без него.
«Вернадка», Москва
Один из легендарных спотов Паркура, который можно совершенно спокойно записать в топ-5 мест для тренировок, если вы в Москве. Бетонные парапеты, бесчисленные каскады и периллы. Здесь можно найти все, чтобы отточить свои навыки в преодолении препятствий.
«УРАМ», Казань
Центром паркура в Казани стал экстрим парк «УРАМ». Прекрасный пример, как пустое пространство можно превратить в место силы для всей спортивной молодежи города. Территория около эстакадного моста Миллениум не так давно превратилась в памп-треки, бетонные пул и плазу для катания на скейте, деревянный эйр-парк для BMX и специализированную площадку для паркура.
«Каскад», Железноводск
Если ты вдруг отправишься в путешествие-экспедицию по Кабардино-Балкарии, советуем заглянуть на один из местных спотов – каскад. Длинные трассы, аккураси и кет-липпы – конечно это не всё, что там можно будет отточить. Главное включить фантазию.
«Честер», Ростов-на-Дону
Честер – культовый ростовский спот. Представляет собой каскад парапетов, расположенных вдоль спуска к набережной. Площадка привлекательна своим идеальным нескользким покрытием и вариацией высот. Возможности для флоу – практически безграничны.
Театральная площадь, Ростов-на-Дону
Театральная площадь – относительно свежее место для тренировок паркура, его построили вместе с колесом обозрения в 2016 году. Благодаря своему рельефу идеально подходит для тренировок как начинающих, так опытных трейсеров. Расположение в самом центре города делает его одним из самых популярных спотов.
Санаторий «Волна», Сочи
Спот находится в районе Хоста и на сегодняшний день о нём мало кто знает, а зря. Масштабный и очень живописный, на нем можно полноценно тренироваться и отрабатывать всё, что только можно.
Лестница, Сочи
Широко известный спот в узких кругах. Он находится возле гостиницы Приморская, рядом с центром Сочи, излюбленное место для тренировок у локалов. Лестница отлично подходит для тренировки прыжков на точность (аккураси) и прыжков на большие расстояния (страйд). Единственный минус этого места – большое количество мимо проходящих людей, направляющихся к морю.