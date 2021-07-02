10 паркур спотов, на которые стоит заглянуть этим летом

Тренироваться можно не только в городе, но и на корабле. Как это? Смотри 10 июля прямую трансляцию

прямиком из солнечной Греции и с комментариями на русском языке!

и другие топовые трейсеры со всего мира будут соревноваться за звание лучшего на борту двух огромных средиземноморских парусных яхт.