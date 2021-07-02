Время для летнего фрирана
© Alex Grymanis
Паркур

10 паркур спотов, на которые стоит заглянуть этим летом

Арчи Ароян и компания трейсеров из разных городов России поделились с нами любимыми спотами, и с этим списком ты можешь путешествовать, открывать новые места и тренироваться изо всех сил.
Автор Павел Сухоруков
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Лето – это пора, когда все виды спорта выходят из крытых парков и залов на уличные споты и площадки. Мало кто знает, но для того, чтобы спортивные результаты росли быстрее, чем стоимость акций любимых IT-компаний – крайне необходимо постоянно пробовать что-то новое во время тренировок: новые упражнения, тренажёры или места. Трейсеры (те, кто занимается Паркуром, прим. ред.) – не исключение. Режим «найти спот» работает на всю катушку и даже больше.
Мы поговорили с Арчи Арояном, а так же с представителями из паркур-коммьюнити разных городов России и собрали топ-10 мест, в которых можно придумать и снять интересную связку для твоего профайла.
Тренироваться можно не только в городе, но и на корабле. Как это? Смотри 10 июля прямую трансляциюмирового финала Red Bull Art of Motion прямиком из солнечной Греции и с комментариями на русском языке! Арчи Ароян и другие топовые трейсеры со всего мира будут соревноваться за звание лучшего на борту двух огромных средиземноморских парусных яхт.
Мировой финал Red Bull Art of Motion 10 июля
Мировой финал Red Bull Art of Motion 10 июля
© Alex Grymanis

Топ-2 спота от Арчи Арояна

«Лесная», Санкт – Петербург
Очень красивое место в стиле пост-советской архитектуры. Спот хорошо подходит для сложно-технических трюков, соединений между ними и акробатики. Локация не простая, поскольку придумать длинные комбинации из нескольких прыжков – довольно сложно.
«Парнас», Санкт Петербург
Считается, что это один из самых разнообразных и интересных спотов в северной столице России. Покрытие – грубый кирпич и мраморные плиты, и больше ничего не нужно для идеального сцепления. Локация позволяет оттачивать как навыки паркура, так и фрирана. Возможности для тренировки твоего флоу – колоссальные.

«Черта», Москва

Продолжим с самым известным и легендарным спотом в нашей стране. Целое десятилетие «Черта» была главным местом встреч и тренировок всех трейсеров России в Москве, ни одно отчетное видео команд и соло профайлы не обходились без него.
«Черта», Москва
«Черта», Москва
© Павел Сухоруков

«Вернадка», Москва

Один из легендарных спотов Паркура, который можно совершенно спокойно записать в топ-5 мест для тренировок, если вы в Москве. Бетонные парапеты, бесчисленные каскады и периллы. Здесь можно найти все, чтобы отточить свои навыки в преодолении препятствий.
«Вернадка», Москва
«Вернадка», Москва
© Павел Сухоруков

«УРАМ», Казань

Центром паркура в Казани стал экстрим парк «УРАМ». Прекрасный пример, как пустое пространство можно превратить в место силы для всей спортивной молодежи города. Территория около эстакадного моста Миллениум не так давно превратилась в памп-треки, бетонные пул и плазу для катания на скейте, деревянный эйр-парк для BMX и специализированную площадку для паркура.
Паркур площадка в УРАМе от Legato Sports Architecture
Паркур площадка в УРАМе от Legato Sports Architecture
© Legato Sports Architecture

«Каскад», Железноводск

Если ты вдруг отправишься в путешествие-экспедицию по Кабардино-Балкарии, советуем заглянуть на один из местных спотов – каскад. Длинные трассы, аккураси и кет-липпы – конечно это не всё, что там можно будет отточить. Главное включить фантазию.
«Каскад», Железноводск
«Каскад», Железноводск
© Константин Кретов

«Честер», Ростов-на-Дону

Честер – культовый ростовский спот. Представляет собой каскад парапетов, расположенных вдоль спуска к набережной. Площадка привлекательна своим идеальным нескользким покрытием и вариацией высот. Возможности для флоу – практически безграничны.
«Честер», Ростов-на-Дону
«Честер», Ростов-на-Дону
© Константин Кретов

Театральная площадь, Ростов-на-Дону

Театральная площадь – относительно свежее место для тренировок паркура, его построили вместе с колесом обозрения в 2016 году. Благодаря своему рельефу идеально подходит для тренировок как начинающих, так опытных трейсеров. Расположение в самом центре города делает его одним из самых популярных спотов.
Театральная площадь, Ростов-на-Дону
Театральная площадь, Ростов-на-Дону
© Константин Кретов

Санаторий «Волна», Сочи

Спот находится в районе Хоста и на сегодняшний день о нём мало кто знает, а зря. Масштабный и очень живописный, на нем можно полноценно тренироваться и отрабатывать всё, что только можно.
Санаторий «Волна», Сочи
Санаторий «Волна», Сочи
© parkoursoсhi

Лестница, Сочи

Широко известный спот в узких кругах. Он находится возле гостиницы Приморская, рядом с центром Сочи, излюбленное место для тренировок у локалов. Лестница отлично подходит для тренировки прыжков на точность (аккураси) и прыжков на большие расстояния (страйд). Единственный минус этого места – большое количество мимо проходящих людей, направляющихся к морю.
Лестница, Сочи
Лестница, Сочи
© parkoursoсhi
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